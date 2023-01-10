https://sputniknews.com.tr/20230110/abd-baskani-bidenin-eski-kisisel-ofisinde-gizli-belgeler-bulundu-1065576640.html
ABD Başkanı Biden'ın eski kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulundu
ABD Başkanı Biden'ın eski kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulundu
ABD Başkanı Biden'ın eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait 'gizli belgeler' bulundu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T05:30+0300
2023-01-10T05:30+0300
2023-01-10T05:30+0300
dünya
abd
joe biden
donald trump
gizli belge
ofis
beyaz saray
abd adalet bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/15/1055751144_0:155:2848:1757_1920x0_80_0_0_f6078e04e7b2f668574a5b9dcd66bab4.jpg
ABD lideri Joe Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, Biden'ın, kurucusu olduğu Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2009-2017 yılları arasındaki başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı 'gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin' bulunduğunu kaydetti.Belgelerin 2 Kasım 2022'de, 'kilitli bir dolapta' bulunduğunu söyleyen Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini ifade etti.Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurdu.Biden, konutundan gizli belge çıkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştıDiğer yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'ın ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi.CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden'ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221229/abdde-6-ocak-komitesi-trumpa-ifade-vermesi-icin-yaptigi-talebi-geri-cekti-1065190566.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/15/1055751144_150:0:2698:1911_1920x0_80_0_0_e9a2336ad37353537f62e364d6e1f1ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, donald trump, gizli belge, ofis, beyaz saray, abd adalet bakanlığı
abd, joe biden, donald trump, gizli belge, ofis, beyaz saray, abd adalet bakanlığı
ABD Başkanı Biden'ın eski kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulundu
Abone ol
ABD Başkanı Biden'ın eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait 'gizli belgeler' bulundu.
ABD lideri Joe Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, Biden'ın, kurucusu olduğu Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2009-2017 yılları arasındaki başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı 'gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin' bulunduğunu kaydetti.
Belgelerin 2 Kasım 2022'de, 'kilitli bir dolapta' bulunduğunu söyleyen Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini ifade etti.
Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurdu.
Biden, konutundan gizli belge çıkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştı
Diğer yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'ın ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi.
CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden'ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Biden, (eski) Başkan Trump'ın yanlışlıkla gizli belgeleri kendi konutuna veya herhangi bir yere götürmesini çok eleştirdi ve şimdi öyle görünüyor ki kendisi de aynısını yapmış olabilir."
Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.