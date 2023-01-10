https://sputniknews.com.tr/20230110/abd-baskani-bidenin-eski-kisisel-ofisinde-gizli-belgeler-bulundu-1065576640.html

ABD Başkanı Biden'ın eski kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulundu

ABD Başkanı Biden'ın eski kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulundu

ABD Başkanı Biden'ın eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait 'gizli belgeler' bulundu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T05:30+0300

2023-01-10T05:30+0300

2023-01-10T05:30+0300

dünya

abd

joe biden

donald trump

gizli belge

ofis

beyaz saray

abd adalet bakanlığı

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ABD lideri Joe Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, Biden'ın, kurucusu olduğu Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2009-2017 yılları arasındaki başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı 'gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin' bulunduğunu kaydetti.Belgelerin 2 Kasım 2022'de, 'kilitli bir dolapta' bulunduğunu söyleyen Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini ifade etti.Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığı'nın söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurdu.Biden, konutundan gizli belge çıkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştıDiğer yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'ın ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi.CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden'ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

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abd, joe biden, donald trump, gizli belge, ofis, beyaz saray, abd adalet bakanlığı