Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230113/isvec-hukumeti-turkiyeye-4-kisinin-iadesinin-reddine-dair-mahkeme-kararini-aralik-ayinda-onayladi-1065713715.html
İsveç hükümeti, Türkiye'ye 4 kişinin iadesinin reddine dair mahkeme kararını aralık ayında onayladı
İsveç hükümeti, Türkiye'ye 4 kişinin iadesinin reddine dair mahkeme kararını aralık ayında onayladı
İsveç'te FETÖ soruşturması firarisi 4 şüphelinin, Yüksek Mahkeme tarafından Türkiye'ye iadesinin reddine ilişkin karar, aralık ayında İsveç hükümeti tarafından... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T14:18+0300
2023-01-13T14:18+0300
dünya
isveç
türkiye
nato
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
iade
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065311924_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_39d52e50419e270f385c2f0c4edc84f0.jpg
İsveç resmi haber ajans TT, FETÖ firarisi 4 kişinin Türkiye'ye iadesinin reddedildiği mahkeme kararının, 22 Aralık 2022 tarihinde İsveç hükümeti tarafından onaylandığını duyurdu.Haberde FETÖ şüphelilerinin, Türkiye'nin, NATO'ya üyelik sürecinde İsveç'ten talep ettiği iade listesinde bulundukları aktarıldı.İade talebi reddedilen bu kişilerin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantılı suçlar ve Türkiye aleyhine casusluk yapmakla suçlandıkları kaydedildi.FETÖ'nün yasa dışı dinleme ekibinin beyni olan ByLock kullanıcısı eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner, İsveç devlet televizyonu SVT'ye iadesi reddedilenlerden birinin kendisi olduğu ve bu karardan dolayı mutluluk duyduğu açıklamasını yaptı.FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebi de 19 Aralık 2022'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065311924_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_03817aa5beef79957d1caf24c094e4d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isveç, türkiye, nato, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), iade
isveç, türkiye, nato, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), iade

İsveç hükümeti, Türkiye'ye 4 kişinin iadesinin reddine dair mahkeme kararını aralık ayında onayladı

14:18 13.01.2023
© AAİsveç Bayrağı
İsveç Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
Abone olTelegram
İsveç'te FETÖ soruşturması firarisi 4 şüphelinin, Yüksek Mahkeme tarafından Türkiye'ye iadesinin reddine ilişkin karar, aralık ayında İsveç hükümeti tarafından onaylandı.
İsveç resmi haber ajans TT, FETÖ firarisi 4 kişinin Türkiye'ye iadesinin reddedildiği mahkeme kararının, 22 Aralık 2022 tarihinde İsveç hükümeti tarafından onaylandığını duyurdu.
Haberde FETÖ şüphelilerinin, Türkiye'nin, NATO'ya üyelik sürecinde İsveç'ten talep ettiği iade listesinde bulundukları aktarıldı.
İade talebi reddedilen bu kişilerin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantılı suçlar ve Türkiye aleyhine casusluk yapmakla suçlandıkları kaydedildi.
FETÖ'nün yasa dışı dinleme ekibinin beyni olan ByLock kullanıcısı eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner, İsveç devlet televizyonu SVT'ye iadesi reddedilenlerden birinin kendisi olduğu ve bu karardan dolayı mutluluk duyduğu açıklamasını yaptı.
FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebi de 19 Aralık 2022'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала