https://sputniknews.com.tr/20230104/almanya-polonyanin-2-dunya-savasina-iliskin-tazminat-talebini-reddetti-1065370956.html

Almanya, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'na ilişkin tazminat talebini reddetti

Almanya, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'na ilişkin tazminat talebini reddetti

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'dan istenen savaş tazminatına ilişkin 'konunun kapandığına' dair yanıt aldıklarını açıkladı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T13:22+0300

2023-01-04T13:22+0300

2023-01-04T13:22+0300

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tazminat

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'dan Polonya'ya yanıtın, dün geldiği ifade edildi.Açıklamada, "Alman hükümetine göre tazminat ve savaş kayıplarının tazmini konusu kapanmış durumda ve Alman hükümeti bu konuda müzakerelere girmeyi düşünmüyor. Polonya, 1939-1945 yıllarında Alman saldırganlığı ve işgalinden kaynaklanan zararı tazmin etmek için çabalarını sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.Polonya hükümeti,1 Eylül 2022'de İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı bir raporu yayımlamıştı. Ardından Almanya'dan tazminat olarak 1.3 trilyon euro talep etmişti.Polonya Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim 2022'de Almanya'ya tazminat talebini içeren diplomatik nota göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20220714/polonyada-nazi-kurbani-8-bin-kisinin-kulleri-bulundu-1058708590.html

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