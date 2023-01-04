Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230104/almanya-polonyanin-2-dunya-savasina-iliskin-tazminat-talebini-reddetti-1065370956.html
Almanya, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'na ilişkin tazminat talebini reddetti
Almanya, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'na ilişkin tazminat talebini reddetti
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'dan istenen savaş tazminatına ilişkin 'konunun kapandığına' dair yanıt aldıklarını açıkladı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T13:22+0300
2023-01-04T13:22+0300
dünya
polonya
almanya
tazminat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/04/1061951432_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_fa768a94513a5c806a1622e1b8acd248.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'dan Polonya'ya yanıtın, dün geldiği ifade edildi.Açıklamada, "Alman hükümetine göre tazminat ve savaş kayıplarının tazmini konusu kapanmış durumda ve Alman hükümeti bu konuda müzakerelere girmeyi düşünmüyor. Polonya, 1939-1945 yıllarında Alman saldırganlığı ve işgalinden kaynaklanan zararı tazmin etmek için çabalarını sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.Polonya hükümeti,1 Eylül 2022'de İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı bir raporu yayımlamıştı. Ardından Almanya'dan tazminat olarak 1.3 trilyon euro talep etmişti.Polonya Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim 2022'de Almanya'ya tazminat talebini içeren diplomatik nota göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20220714/polonyada-nazi-kurbani-8-bin-kisinin-kulleri-bulundu-1058708590.html
polonya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/04/1061951432_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_846988c88b95bdb0b2ff21a344d0d910.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, almanya, tazminat
polonya, almanya, tazminat

Almanya, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'na ilişkin tazminat talebini reddetti

13:22 04.01.2023
© AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKIAlmanya- Polonya
Almanya- Polonya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKI
Abone olTelegram
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'dan istenen savaş tazminatına ilişkin 'konunun kapandığına' dair yanıt aldıklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'dan Polonya'ya yanıtın, dün geldiği ifade edildi.
Açıklamada, "Alman hükümetine göre tazminat ve savaş kayıplarının tazmini konusu kapanmış durumda ve Alman hükümeti bu konuda müzakerelere girmeyi düşünmüyor. Polonya, 1939-1945 yıllarında Alman saldırganlığı ve işgalinden kaynaklanan zararı tazmin etmek için çabalarını sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.
Polonya hükümeti,1 Eylül 2022'de İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı bir raporu yayımlamıştı. Ardından Almanya'dan tazminat olarak 1.3 trilyon euro talep etmişti.
Polonya Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim 2022'de Almanya'ya tazminat talebini içeren diplomatik nota göndermişti.
Polonya'daki bir Nazi toplama kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
DÜNYA
Polonya'da Nazi kurbanı 8 bin kişinin külleri bulundu
14 Temmuz 2022, 13:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала