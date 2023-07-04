https://sputniknews.com.tr/20230704/iran-sanghay-isbirligi-orgutune-sio-uye-oldu-1073151813.html
İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmen üye oldu
İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmen üye oldu
İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Yeni Delhi'de düzenlenen zirvesinin ardından örgütün tam üyesi oldu. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T13:33+0300
2023-07-04T13:33+0300
2023-07-04T13:41+0300
dünya
iran
şiö
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
üyelik
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ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi'nin Salı günü yayınlanan Yeni Delhi bildirisine göre İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) tam üyesi oldu. Bildiride "Üye devletler, İran'ın ŞİÖ'ye tam üye devlet olarak kabul edilmesinin tarihi önemini vurguladılar" ifadelerine yer verildi.İran, Eylül 2022'de Semerkant'ta düzenlenen bir önceki ŞİÖ zirvesinde bir ŞİÖ üye devleti statüsü elde etmek için bir taahhüt muhtırası imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230704/cin-lideri-sio-zirvesinde-konustu-yeni-soguk-savas-ve-blok-catismasi-kiskirtmalarina-karsi-koyalim-1073144445.html
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iran, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), üyelik
iran, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), üyelik
İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmen üye oldu
13:33 04.07.2023 (güncellendi: 13:41 04.07.2023) Abone ol
İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Yeni Delhi'de düzenlenen zirvesinin ardından örgütün tam üyesi oldu.
ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi'nin Salı günü yayınlanan Yeni Delhi bildirisine göre İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) tam üyesi oldu.
Bildiride "Üye devletler, İran'ın ŞİÖ'ye tam üye devlet olarak kabul edilmesinin tarihi önemini vurguladılar" ifadelerine yer verildi.
İran, Eylül 2022'de Semerkant'ta düzenlenen bir önceki ŞİÖ zirvesinde bir ŞİÖ üye devleti statüsü elde etmek için bir taahhüt muhtırası imzalamıştı.