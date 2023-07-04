https://sputniknews.com.tr/20230704/iran-sanghay-isbirligi-orgutune-sio-uye-oldu-1073151813.html

İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmen üye oldu

İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmen üye oldu

İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Yeni Delhi'de düzenlenen zirvesinin ardından örgütün tam üyesi oldu. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T13:33+0300

2023-07-04T13:33+0300

2023-07-04T13:41+0300

dünya

iran

şiö

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

üyelik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073152275_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6f3aa8bec60a9024ac388146729edae2.jpg

ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi'nin Salı günü yayınlanan Yeni Delhi bildirisine göre İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) tam üyesi oldu. Bildiride "Üye devletler, İran'ın ŞİÖ'ye tam üye devlet olarak kabul edilmesinin tarihi önemini vurguladılar" ifadelerine yer verildi.İran, Eylül 2022'de Semerkant'ta düzenlenen bir önceki ŞİÖ zirvesinde bir ŞİÖ üye devleti statüsü elde etmek için bir taahhüt muhtırası imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230704/cin-lideri-sio-zirvesinde-konustu-yeni-soguk-savas-ve-blok-catismasi-kiskirtmalarina-karsi-koyalim-1073144445.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), üyelik