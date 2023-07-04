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Çin lideri, ŞİÖ zirvesinde konuştu: Yeni Soğuk Savaş ve blok çatışması kışkırtmalarına karşı koyalım
Çin lideri, ŞİÖ zirvesinde konuştu: Yeni Soğuk Savaş ve blok çatışması kışkırtmalarına karşı koyalım
ŞİÖ'nün 23. liderler zirvesine seslenen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni Soğuk Savaş çıkarma, bölgede renkli devrimler düzenleme girişimlerine karşı koymak... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
çin
hindistan
şi cinping
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Hindistan'ın evsahipliğinde videokonferans yoluyla düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, şu mesajları verdi:* Dışarıdan yeni bir Soğuk Savaş ve bölgemizde blok çatışmasını kışkırtma girişimlerine karşı uyanık kalmalıyız.* ŞİÖ üyesi devletlerin bulunduğu bölgede renkli devrimler düzenleme girişimlerine de karşı çıkmak gerekiyor.* Rekabet yerine işbirliğine ve birbirinin temel çıkarlarına saygıya ihtiyaç var. * ŞİÖ içinde ulusal para birimleri cinsinden işlemler ve anlaşmaları artırmamız lazım. * Çin'in dünyaya yeni fırsatlar sunmaya hazır. * ŞİÖ, hegemonyacılığa ve güç siyasetine direnmeli. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuşmasında, İran'ın ŞİÖ'ye katılımı ve Belarus'un ŞİÖ üyesi olma niyet muhtırasını imzalamasından memnuniyetini vurguladı:* İran'ın ŞİÖ ailesine tam üye olarak katıldığını söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bu konuda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran halkına en iyi dileklerimi iletiyorum. * Belarus'un ŞİÖ'ye üyeliği için niyet muhtırasının imzalanmasını da memnuniyetle karşılıyorum.* ŞİÖ, son 20 yılda tüm Avrasya bölgesinde barış, refah ve kalkınma için önemli bir platform olarak ortaya çıktı. * ŞİÖ'yü geniş bir çevreden ziyade geniş bir aile olarak görüyoruz. ŞİÖ Dönem Başkanı olarak Hindistan, çok yönlü işbirliğimizi yeni zirvelere taşımak için çaba sarf etmektedir.* Hindistan'ın bu bölgeyle binlerce yıllık kültürel ve halklar arası bağları, ortak mirasımızın canlı bir kanıtıdır. * ŞİÖ ülkelerinden gençlerin yeteneklerinden yararlanmak için Genç Bilim İnsanları Meclisi, Yazarlar Meclisi, Startup Forum ve Gençlik Konseyi organize edildi.
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şanghay işbirliği örgütü (şiö), çin, hindistan, şi cinping
şanghay işbirliği örgütü (şiö), çin, hindistan, şi cinping

Çin lideri, ŞİÖ zirvesinde konuştu: Yeni Soğuk Savaş ve blok çatışması kışkırtmalarına karşı koyalım

11:21 04.07.2023 (güncellendi: 12:01 04.07.2023)
© AFP 2023 / WANG ZHAOŞi Cinping
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / WANG ZHAO
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Ayrıntılar geliyor
ŞİÖ'nün 23. liderler zirvesine seslenen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni Soğuk Savaş çıkarma, bölgede renkli devrimler düzenleme girişimlerine karşı koymak, örgüt içinde ulusal para birimleri cinsinden işlemler ve anlaşmaları artırmak gerektiğini söyledi. Zirve, İran'ın ilk kez zirveye ŞİÖ asıl üyesi olarak katılması bakımından da önemli.
Hindistan'ın evsahipliğinde videokonferans yoluyla düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, şu mesajları verdi:
* Dışarıdan yeni bir Soğuk Savaş ve bölgemizde blok çatışmasını kışkırtma girişimlerine karşı uyanık kalmalıyız.
* ŞİÖ üyesi devletlerin bulunduğu bölgede renkli devrimler düzenleme girişimlerine de karşı çıkmak gerekiyor.
* Rekabet yerine işbirliğine ve birbirinin temel çıkarlarına saygıya ihtiyaç var.
* ŞİÖ içinde ulusal para birimleri cinsinden işlemler ve anlaşmaları artırmamız lazım.
* Çin'in dünyaya yeni fırsatlar sunmaya hazır.
* ŞİÖ, hegemonyacılığa ve güç siyasetine direnmeli.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuşmasında, İran'ın ŞİÖ'ye katılımı ve Belarus'un ŞİÖ üyesi olma niyet muhtırasını imzalamasından memnuniyetini vurguladı:
* İran'ın ŞİÖ ailesine tam üye olarak katıldığını söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bu konuda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran halkına en iyi dileklerimi iletiyorum.
* Belarus'un ŞİÖ'ye üyeliği için niyet muhtırasının imzalanmasını da memnuniyetle karşılıyorum.
* ŞİÖ, son 20 yılda tüm Avrasya bölgesinde barış, refah ve kalkınma için önemli bir platform olarak ortaya çıktı.
* ŞİÖ'yü geniş bir çevreden ziyade geniş bir aile olarak görüyoruz. ŞİÖ Dönem Başkanı olarak Hindistan, çok yönlü işbirliğimizi yeni zirvelere taşımak için çaba sarf etmektedir.
* Hindistan'ın bu bölgeyle binlerce yıllık kültürel ve halklar arası bağları, ortak mirasımızın canlı bir kanıtıdır.
* ŞİÖ ülkelerinden gençlerin yeteneklerinden yararlanmak için Genç Bilim İnsanları Meclisi, Yazarlar Meclisi, Startup Forum ve Gençlik Konseyi organize edildi.
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