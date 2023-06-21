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Biden'ın Şi'yi 'diktatörlerle' bir tutmasına Çin'den tepki: Aleni provokasyon
Biden'ın Şi'yi 'diktatörlerle' bir tutmasına Çin'den tepki: Aleni provokasyon
Çin'i ablukaya alma politikasının hadsizliği yüzünden Pekin'in Moskova ile ittifakı pekiştirirken Washington ile iletişim hatlarını kesmesine neden olunca... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretini pazartesi tamamlamasının ertesi günü Kaliforniya'da yeniden seçilme kampanyası için bağış toplama etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin huzurunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 'diktatörlerle' aynı sepete koydu. Demokrat Partili Başkan, şubat ayında fos çıkan 'Çin casus balonlarının istilası' iddiasına geri dönerek şunları söyledi:Pekin'den tepki gecikmedi. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Biden'ı 'alenen siyasi provokasyon yapmakla' suçladı:Şi ile son olarak 15-16 Kasım'da Bali'de düzenlenen G20 zirvesinde yüz yüze görüşmüş bulunan Biden ise Asya deviyle ilgili endişelenmeye mahal olmadığı mesajını vermek için 'Çin'in gerçek ekonomik zorluklarla boğuştuğunu' dile getirdi.ABD'nin yaptırım listesine 2018'de alınan General Li Şangfu'nun Mart 2023'te Çin Savunma Bakanı olmasından beri listeden çıkarılmadıkça ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le görüşmeyi reddetmesine ve Blinken'ın 'Çin casus balonları' krizini gerekçe göstererek iptal ettiği ziyaretini Pekin'e yalvar yakar olarak gerçekleştirebilmesine rağmen, ABD Başkanı, "Artık Şi'nin yeniden arada ilişki olmasını istediği bir durumdayız" manzarası çizdi. Biden, Washington'ın Çin'e karşı Asya-Pasifik'te NATO benzeri askeri yapılanmalarından biri olan ve Avustralya, Hindistan, Japonya ve ABD'den oluşan QUAD'ın mayıstaki liderler zirvesine atıfla da yine Çin liderine laf attı:
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Biden'ın Şi'yi 'diktatörlerle' bir tutmasına Çin'den tepki: Aleni provokasyon

12:53 21.06.2023 (güncellendi: 13:00 21.06.2023)
© AFP 2023 / SAUL LOEBABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşme, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesinde gerçekleşti.
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşme, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesinde gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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Çin'i ablukaya alma politikasının hadsizliği yüzünden Pekin'in Moskova ile ittifakı pekiştirirken Washington ile iletişim hatlarını kesmesine neden olunca Dışişleri Bakanı Blinken'a gönül alma ziyareti yaptıran ABD Başkanı Biden, ardından yine Çin Devlet Başkanı Şi'nin damarına bastı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretini pazartesi tamamlamasının ertesi günü Kaliforniya'da yeniden seçilme kampanyası için bağış toplama etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin huzurunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 'diktatörlerle' aynı sepete koydu.
Demokrat Partili Başkan, şubat ayında fos çıkan 'Çin casus balonlarının istilası' iddiasına geri dönerek şunları söyledi:

"Şi Cinping'in, içi casus teçhizatla dolu o balonu düşürdüğümde çok üzülmesinin nedeni, onun orada olduğunu bilmemesiydi. Ciddiyim, ne olup bittiğini bilmedikleri zaman, diktatörler için büyük utanç olur."

Pekin'den tepki gecikmedi. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Biden'ı 'alenen siyasi provokasyon yapmakla' suçladı:
"ABD tarafının ilgili açıklamaları son derece saçma ve sorumsuzca, temel gerçekleri, diplomatik protokolü ve Çin'in siyasi onurunu ciddi şekilde ihlal ediyor."

"Bunlar, açık siyasi provokasyondur... Çin bu tavırdan kesinlikle memnun değil ve kesinlikle karşı çıkıyor."

Şi ile son olarak 15-16 Kasım'da Bali'de düzenlenen G20 zirvesinde yüz yüze görüşmüş bulunan Biden ise Asya deviyle ilgili endişelenmeye mahal olmadığı mesajını vermek için 'Çin'in gerçek ekonomik zorluklarla boğuştuğunu' dile getirdi.
ABD'nin yaptırım listesine 2018'de alınan General Li Şangfu'nun Mart 2023'te Çin Savunma Bakanı olmasından beri listeden çıkarılmadıkça ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le görüşmeyi reddetmesine ve Blinken'ın 'Çin casus balonları' krizini gerekçe göstererek iptal ettiği ziyaretini Pekin'e yalvar yakar olarak gerçekleştirebilmesine rağmen, ABD Başkanı, "Artık Şi'nin yeniden arada ilişki olmasını istediği bir durumdayız" manzarası çizdi.
Biden, Washington'ın Çin'e karşı Asya-Pasifik'te NATO benzeri askeri yapılanmalarından biri olan ve Avustralya, Hindistan, Japonya ve ABD'den oluşan QUAD'ın mayıstaki liderler zirvesine atıfla da yine Çin liderine laf attı:
"Dört ülke, Güney Çin Denizi ve Hint Okyanusu'nda el ele çalışıyor. Şi'yi gerçekten sinirlendiren şey, QUAD dediğimiz grubu biraraya getirme konusunda ısrar etmemdi."
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