https://sputniknews.com.tr/20230621/bidenin-siyi-diktatorlerle-bir-tutmasina-cinden-tepki-aleni-provokasyon-1072692214.html

Biden'ın Şi'yi 'diktatörlerle' bir tutmasına Çin'den tepki: Aleni provokasyon

Biden'ın Şi'yi 'diktatörlerle' bir tutmasına Çin'den tepki: Aleni provokasyon

Çin'i ablukaya alma politikasının hadsizliği yüzünden Pekin'in Moskova ile ittifakı pekiştirirken Washington ile iletişim hatlarını kesmesine neden olunca... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T12:53+0300

2023-06-21T12:53+0300

2023-06-21T13:00+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretini pazartesi tamamlamasının ertesi günü Kaliforniya'da yeniden seçilme kampanyası için bağış toplama etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin huzurunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 'diktatörlerle' aynı sepete koydu. Demokrat Partili Başkan, şubat ayında fos çıkan 'Çin casus balonlarının istilası' iddiasına geri dönerek şunları söyledi:Pekin'den tepki gecikmedi. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Biden'ı 'alenen siyasi provokasyon yapmakla' suçladı:Şi ile son olarak 15-16 Kasım'da Bali'de düzenlenen G20 zirvesinde yüz yüze görüşmüş bulunan Biden ise Asya deviyle ilgili endişelenmeye mahal olmadığı mesajını vermek için 'Çin'in gerçek ekonomik zorluklarla boğuştuğunu' dile getirdi.ABD'nin yaptırım listesine 2018'de alınan General Li Şangfu'nun Mart 2023'te Çin Savunma Bakanı olmasından beri listeden çıkarılmadıkça ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le görüşmeyi reddetmesine ve Blinken'ın 'Çin casus balonları' krizini gerekçe göstererek iptal ettiği ziyaretini Pekin'e yalvar yakar olarak gerçekleştirebilmesine rağmen, ABD Başkanı, "Artık Şi'nin yeniden arada ilişki olmasını istediği bir durumdayız" manzarası çizdi. Biden, Washington'ın Çin'e karşı Asya-Pasifik'te NATO benzeri askeri yapılanmalarından biri olan ve Avustralya, Hindistan, Japonya ve ABD'den oluşan QUAD'ın mayıstaki liderler zirvesine atıfla da yine Çin liderine laf attı:

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