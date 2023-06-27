AB'nin Çin'e bağımlılığı azaltma stratejisine yanıt: 'Yanlış önermeyle ekonomiyi siyasallaştırmayın'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör Kosaçev: Rusya, Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmüyor
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Narışkin: Batı’nın derin yanılgısı
11:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, 3'üncü ve 4'üncü nükleer santrali nereye yapacak?
12:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Nazilerin, ‘Açlık Planı'nın tam metni ilk kez ortaya çıktı
13:31
3 dk
HABERLER
Gazeteci Sina Koloğlu 'casus yazılım' dizisini anlattı
14:00
18 dk
ÖZEL HABER
Dış politika uzmanı Temur: Türkiye Avrasya’nın kalpgahında
14:45
5 dk
HABERLER
Gazeteci Toygun Atilla Varlık Fonu vurgununun detaylarını anlatıyor
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus ve Çin petrol şirketleri ulusal para birimini geçti
15:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot, çıktığı ilk muharebe uçuşunda öldü
16:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rosneft Başkanı Seçin: Avrupa enerji sektörü tamamen ABD’ye bağımlı hale geldi
17:41
2 dk
HABERLER
Turizm bölgesine akın edenleri neler bekliyor, çevre muhabiri Yusuf Yavuz anlatıyor
18:00
14 dk
ÖZEL HABER
Alman medyası: Amonyak boru hattını Ukrayna ordusu havaya uçurmuş olabilir
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin ihracatında Ruble ve Yuan artışı
19:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya ticaretinde AB’nin yerini Türkiye, Çin, Hindistan ve Azerbaycan
20:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
AB’den Kiev’e şartlı yardım: Yolsuzlukla mücadele edin
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
22:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı
23:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa geliyor
10:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail'den Ukrayna'ya Rusya yanıtı: İsrail tarihin doğru tarafındadır
11:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Kar beyazdır ölüm’ 25 yıldır yok...
12:32
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Erol Şahin otomotiv sektörünün son durumunu özetledi
14:00
26 dk
HABERLER
Spor yazarı Gökhan Dinç kulüplerin bütçelerini anlattı
15:00
39 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Yüzde 15'ini kaybettik
15:44
2 dk
HABERLER
Suudi Arabistan dünya futbolunu nasıl etkileyecek?
16:00
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230627/abnin-cine-bagimliligi-azaltma-stratejisi-yanlis-onermelerle-ekonomiyi-siyasallastirmayin-1072931457.html
AB'nin Çin'e bağımlılığı azaltma stratejisine yanıt: 'Yanlış önermeyle ekonomiyi siyasallaştırmayın'
AB'nin Çin'e bağımlılığı azaltma stratejisine yanıt: 'Yanlış önermeyle ekonomiyi siyasallaştırmayın'
Martta göreve başlamasından beri ilk yurtdışı ziyaretlerini geçen hafta Almanya ve Fransa'ya yaparak, Pekin'in ABD'ye karşı 'Avrupa'nın stratejik özerkliğini'... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T20:04+0300
2023-06-27T20:12+0300
dünya
çin
ab
başbakan
çin başbakanı li çiang
avrupa
abd
risk
strateji
tedarik zinciri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072931520_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_096fef5dafc468b2cd8ecc8f89c4f1b6.jpg
Martta göreve başlamasından beri ilk yurtdışı ziyaretlerini geçen hafta Almanya ve Fransa'ya yaparak, Pekin'in ABD'ye karşı 'Avrupa'nın stratejik özerkliğini' desteklediği mesajını veren Çin Başbakanı Li Çiang, Dünya Ekonomik Forumu'nun Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Yeni Şampiyonlar yıllık toplantısından da Avrupa'ya mesajlar gönderdi.Avrupa Komisyonu'nun 'kritik teknoloji bakımından Çin'e daha az bağımlı olan dirençli bir ekonomi geliştirme' gerekçesiyle 'risklerden arındırma stratejisi' sunmasından bir hafta sonra konuşan Çin Başbakanı Li, ülkeleri, ABD ile AB'nin Çin'i içeren tedarik zincirlerini 'risksizleştirme' çabaları yüzünden ekonomilerini politize etmemeleri yönünde uyardı:Çin ekonomisi için olumlu bir görünüm öngörüp yatırımcılara ülkesinin uzun vadede istikrarlı ve yüksek kaliteli büyüme geliştirme konusunda 'tamamen emin ve yetenekli' olduğuna dair güvence veren Li, "Çin, iç talebi artırmak ve pazar büyümesini canlandırmak için daha pratik ve etkili önlemler alacak" dedi. Li, ABD ve AB'nin ekonomilerini 'risklerden arındırma' gerekçesiyle tedarik zincirinde Çin'e bağımlılıklarını azaltma girişimlerini şöyle değerlendirdi:Çin Başbakanı'nın açıklamalarından bir hafta önce Avrupa Komisyonu'nun Avrupa şirketlerinin Çin gibi ülkelerde hassas teknolojiler üretmesini engellemeyi amaçlayan AB'nin yeni Ekonomik Güvenlik Stratejisi'ni sundu.Buna göre 'risklerden arındırma stratejisiyle' doğrudan yabancı yatırımların denetimini artırmak, ekonomik zor kullanmayla mücadele etmek için ihracat kontrolleri uygulamak ve kuantum bilgisayar, gelişmiş yarı iletkenler ve yapay zeka gibi askeri uygulamalara sahip sektörlerdeki riskleri ortadan kaldırmak hedefleniyor.Çin'in adını anmamakla birlikte diliyle ABD ve AB tarafından tedarik zincirleri konusunda Pekin'e yöneltilen eleştirileri yansıtan stratejiyle ilgili Li, şu uyarıyı da yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20230614/berlinin-guvenlik-stratejisi-belgesi-rusya-en-buyuk-tehdit-cin-cikarlarimiza-aykiri-davraniyor-1072432634.html
https://sputniknews.com.tr/20230621/bidenin-siyi-diktatorlerle-bir-tutmasina-cinden-tepki-aleni-provokasyon-1072692214.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072931520_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_e74aaa44fb36bc3b403f0c2f40e2a17f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, ab, başbakan, çin başbakanı li çiang, avrupa, abd, risk, strateji, tedarik zinciri
çin, ab, başbakan, çin başbakanı li çiang, avrupa, abd, risk, strateji, tedarik zinciri

AB'nin Çin'e bağımlılığı azaltma stratejisine yanıt: 'Yanlış önermeyle ekonomiyi siyasallaştırmayın'

20:04 27.06.2023 (güncellendi: 20:12 27.06.2023)
© AAÇin Başbakanı Li Çiang
Çin Başbakanı Li Çiang - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Martta göreve başlamasından beri ilk yurtdışı ziyaretlerini geçen hafta Almanya ve Fransa'ya yaparak, Pekin'in ABD'ye karşı 'Avrupa'nın stratejik özerkliğini' desteklediği mesajını veren Çin Başbakanı Li Çiang, Dünya Ekonomik Forumu'nun Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Yeni Şampiyonlar yıllık toplantısından da Avrupa'ya mesajlar gönderdi.
Avrupa Komisyonu'nun 'kritik teknoloji bakımından Çin'e daha az bağımlı olan dirençli bir ekonomi geliştirme' gerekçesiyle 'risklerden arındırma stratejisi' sunmasından bir hafta sonra konuşan Çin Başbakanı Li, ülkeleri, ABD ile AB'nin Çin'i içeren tedarik zincirlerini 'risksizleştirme' çabaları yüzünden ekonomilerini politize etmemeleri yönünde uyardı:
"Son yıllarda bazılarının diktiği görünmez engeller yaygınlaşıyor ve dünyayı parçalanmaya, hatta kapışmaya itiyor."
"Ekonomik sorunların siyasallaştırılmasına karşı çıkmalı ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarlı, sorunsuz ve güvenli tutmak için birlikte çalışmalıyız."
Çin ekonomisi için olumlu bir görünüm öngörüp yatırımcılara ülkesinin uzun vadede istikrarlı ve yüksek kaliteli büyüme geliştirme konusunda 'tamamen emin ve yetenekli' olduğuna dair güvence veren Li, "Çin, iç talebi artırmak ve pazar büyümesini canlandırmak için daha pratik ve etkili önlemler alacak" dedi.
Li, ABD ve AB'nin ekonomilerini 'risklerden arındırma' gerekçesiyle tedarik zincirinde Çin'e bağımlılıklarını azaltma girişimlerini şöyle değerlendirdi:
"Bu tür riskleri değerlendirmek için en hassas ve en iyi konumda olanlar, işletmelerdir. Kaldı ki, risk kavramını gereğinden fazla esnetebilir veya onu ideolojik bir araca dönüştürebilirsiniz."
"Batı'da bazıları, bağımlılıkları azaltma ve risksizleşme dedikleri sözde deyimleri abartıyor. Bu iki kavramın yanlış önermeler olduğunu söyleyebilirim."
"Ekonomik küreselleşme, dünya ekonomisini zaten herkesin çıkarlarının iç içe geçtiği ayrılmaz bir bütün haline getirdiğinden, ülkeler ekonomileri üzerinden birbirine bağımlı, birbirine bağlı. Birbirimizi başarıya ulaştırabiliriz."
Çin Başbakanı'nın açıklamalarından bir hafta önce Avrupa Komisyonu'nun Avrupa şirketlerinin Çin gibi ülkelerde hassas teknolojiler üretmesini engellemeyi amaçlayan AB'nin yeni Ekonomik Güvenlik Stratejisi'ni sundu.
FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner, Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz, Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesini tanıttıkları basın toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
DÜNYA
Berlin'in Güvenlik Stratejisi belgesi: 'Rusya en büyük tehdit, Çin çıkarlarımıza aykırı davranıyor'
14 Haziran , 13:38
Buna göre 'risklerden arındırma stratejisiyle' doğrudan yabancı yatırımların denetimini artırmak, ekonomik zor kullanmayla mücadele etmek için ihracat kontrolleri uygulamak ve kuantum bilgisayar, gelişmiş yarı iletkenler ve yapay zeka gibi askeri uygulamalara sahip sektörlerdeki riskleri ortadan kaldırmak hedefleniyor.
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşme, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesinde gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
DÜNYA
Biden'ın Şi'yi 'diktatörlerle' bir tutmasına Çin'den tepki: Aleni provokasyon
21 Haziran , 12:53
Çin'in adını anmamakla birlikte diliyle ABD ve AB tarafından tedarik zincirleri konusunda Pekin'e yöneltilen eleştirileri yansıtan stratejiyle ilgili Li, şu uyarıyı da yaptı:
"Görünüşte riskten arındırma kavramı iyi görünüyor. Ancak genelleştirilmiş şekilde uygulanmamalı. Bu kavram net tanım ve sınırlar içermeli. Her iki tarafın da kavramı genişletmekten kaçınması gerektiğini düşünüyoruz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала