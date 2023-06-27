https://sputniknews.com.tr/20230627/abnin-cine-bagimliligi-azaltma-stratejisi-yanlis-onermelerle-ekonomiyi-siyasallastirmayin-1072931457.html

AB'nin Çin'e bağımlılığı azaltma stratejisine yanıt: 'Yanlış önermeyle ekonomiyi siyasallaştırmayın'

AB'nin Çin'e bağımlılığı azaltma stratejisine yanıt: 'Yanlış önermeyle ekonomiyi siyasallaştırmayın'

Martta göreve başlamasından beri ilk yurtdışı ziyaretlerini geçen hafta Almanya ve Fransa'ya yaparak, Pekin'in ABD'ye karşı 'Avrupa'nın stratejik özerkliğini'... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T20:04+0300

2023-06-27T20:04+0300

2023-06-27T20:12+0300

dünya

çin

ab

başbakan

çin başbakanı li çiang

avrupa

abd

risk

strateji

tedarik zinciri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072931520_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_096fef5dafc468b2cd8ecc8f89c4f1b6.jpg

Martta göreve başlamasından beri ilk yurtdışı ziyaretlerini geçen hafta Almanya ve Fransa'ya yaparak, Pekin'in ABD'ye karşı 'Avrupa'nın stratejik özerkliğini' desteklediği mesajını veren Çin Başbakanı Li Çiang, Dünya Ekonomik Forumu'nun Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Yeni Şampiyonlar yıllık toplantısından da Avrupa'ya mesajlar gönderdi.Avrupa Komisyonu'nun 'kritik teknoloji bakımından Çin'e daha az bağımlı olan dirençli bir ekonomi geliştirme' gerekçesiyle 'risklerden arındırma stratejisi' sunmasından bir hafta sonra konuşan Çin Başbakanı Li, ülkeleri, ABD ile AB'nin Çin'i içeren tedarik zincirlerini 'risksizleştirme' çabaları yüzünden ekonomilerini politize etmemeleri yönünde uyardı:Çin ekonomisi için olumlu bir görünüm öngörüp yatırımcılara ülkesinin uzun vadede istikrarlı ve yüksek kaliteli büyüme geliştirme konusunda 'tamamen emin ve yetenekli' olduğuna dair güvence veren Li, "Çin, iç talebi artırmak ve pazar büyümesini canlandırmak için daha pratik ve etkili önlemler alacak" dedi. Li, ABD ve AB'nin ekonomilerini 'risklerden arındırma' gerekçesiyle tedarik zincirinde Çin'e bağımlılıklarını azaltma girişimlerini şöyle değerlendirdi:Çin Başbakanı'nın açıklamalarından bir hafta önce Avrupa Komisyonu'nun Avrupa şirketlerinin Çin gibi ülkelerde hassas teknolojiler üretmesini engellemeyi amaçlayan AB'nin yeni Ekonomik Güvenlik Stratejisi'ni sundu.Buna göre 'risklerden arındırma stratejisiyle' doğrudan yabancı yatırımların denetimini artırmak, ekonomik zor kullanmayla mücadele etmek için ihracat kontrolleri uygulamak ve kuantum bilgisayar, gelişmiş yarı iletkenler ve yapay zeka gibi askeri uygulamalara sahip sektörlerdeki riskleri ortadan kaldırmak hedefleniyor.Çin'in adını anmamakla birlikte diliyle ABD ve AB tarafından tedarik zincirleri konusunda Pekin'e yöneltilen eleştirileri yansıtan stratejiyle ilgili Li, şu uyarıyı da yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20230614/berlinin-guvenlik-stratejisi-belgesi-rusya-en-buyuk-tehdit-cin-cikarlarimiza-aykiri-davraniyor-1072432634.html

https://sputniknews.com.tr/20230621/bidenin-siyi-diktatorlerle-bir-tutmasina-cinden-tepki-aleni-provokasyon-1072692214.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, ab, başbakan, çin başbakanı li çiang, avrupa, abd, risk, strateji, tedarik zinciri