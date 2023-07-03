https://sputniknews.com.tr/20230703/abd-hazine-bakani-yellen-cini-ziyaret-edecek-1073095547.html

ABD Hazine Bakanı Yellen Çin'i ziyaret edecek

ABD Hazine Bakanı Yellen Çin'i ziyaret edecek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bu hafta Çin'e gidecek. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

janet yellen

çin

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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yellen'ın 6-9 Temmuz'da Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret edeceği aktarıldı.Açıklamada, Yellen'ın Çin ziyaretinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kasım ayında Devlet Başkanı Şi Cinping ile küresel ekonomi ve finansal gelişmeler de dahil bir dizi konuda ABD ile Çin arasındaki iletişimi derinleştirmek için yaptığı görüşmenin ardından geldiği anımsatıldı.Bakanlığın açıklamasında, Yellen'ın Çinli yetkililerle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerin sorumlu bir şekilde yönetiminin, endişe duyulan alanlar hakkında doğrudan iletişim kurmanın ve küresel zorlukları ele almak için birlikte çalışmanın önemini görüşeceği kaydedildi.'Sağlıklı bir ekonomik ilişki arayışı'ABD'nin müttefikleriyle birlikte ulusal güvenlik çıkarlarını güvence altına almaya ve ekonomik avantaj sağlamayı amaçlamayan hedefli eylemlerle insan haklarını korumaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, Çin ile karşılıklı fayda sağlayan büyüme ile inovasyonu teşvik eden ve Amerikalı işçiler ile işletmeler için ekonomik fırsatları genişleten sağlıklı bir ekonomik ilişki arayışında olunduğu ifade edildi.Açıklamada, iklim değişikliği ve borç sıkıntısı gibi küresel sorunlarda da işbirliği yapılmaya çalışıldığı aktarıldı.

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