Blinken'dan sonra Yellen Pekin yolcusu: Çin'e yatırımı durdurmak için yeni ABD kararnamesi de yolda
23:40 28.06.2023 (güncellendi: 00:05 29.06.2023)
© İHAJanet Yellen, ABD Hazine Bakanı
© İHA
Biden'ın dibe vurdurduğu ABD-Çin ilişkilerini toparlamak için Blinken'ın ardından Yellen'i de Pekin'e göndereceği belirtildi. ABD Hazine Bakanı ilk kez Çinli mevkidaşlarıyla görüşecek. Aynı zamanda Biden, Çin'e yatırımlara yeni kısıtlama için kararname çıkarmaya hazırlanıyor. Global Times, Pekin'in ABD'li ziyaretçileri samimi bulmadığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'le gerilimi frenleme ziyaretinden dönmesinin ertesi günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'diktatör' diyen ABD Başkanı Joe Biden, bu sefer Hazine Bakanı Janet Yellen'ı Pekin'e gönderiyor.
Nisanda yaptığı açıklamada Çin ziyaretinin uzun süredir beklendiğini ancak 'uygun zamana' dek ertelendiğini söyleyen ABD Hazine Bakanı Yellen'ın temmuz başında Pekin'de Çinli mevkidaşıyla ilk kez görüşeceği basına yansıdı. Ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.
Biden yönetiminden Blinken'ın 20-21 Haziran'daki temaslarının ardından Pekin'i ziyaret edecek ikinci isim olacak Yellen, Çin Maliye Bakanı Liu Kun ve martta göreve başlayan Ekonomi Politikasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifeng'le üst düzey ekonomik görüşmelere hazırlanıyor.
Ancak aynı zamanda Biden yönetimi, Çin'e yönelik yatırımlara yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.
Bloomberg'in adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin Yellen'ın Pekin ziyareti planlamasına koşut Çin'deki belirli ABD yatırımlarını düzenleyecek ve potansiyel olarak kesecek bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığını söyledi. Tamamlanmak üzere olan kararnamenin temmuz sonlarında hazır hale gelmesinin hedeflendiği belirtildi.
Habere göre Biden yönetimi, ABD'den Çin'e giden ve yarı iletkenler, yapay zeka ve kuantum bilgisayarlarını kapsayan yatırımları kısıtlamaya ilişkin kararname üzerinde neredeyse 2 yıldır çalışıyor.
ABD basınına göre girişim, Pekin'in belirli teknolojilerde askeri avantaj elde etmesini engellemeyi amaçlıyor. Ancak bu, Washington'un Çinli telekomünikasyon devlerine baskı yaparak ve Çin'in yarı iletkenler, süper bilgisayarlar ve yapay zeka teknolojilerine erişimini engelleyerek teknolojik yükselişini kontrol altına alma yönündeki daha geniş çabasının bir başka adımı gibi görünüyor. Tıpkı Biden'ın CHIPS Yasası ve Ticaret Bakanlığı'nın Ekim 2022'de yarı iletken teknolojilerine yeni ihracat kontrolleri getirmesindeki gibi.
Is Yellen's China Trip Part of a Good Cop-Bad Cop Game? https://t.co/66c2NjSatA pic.twitter.com/eMGokmsjQm— Sputnik (@SputnikInt) June 27, 2023
Üstelik ABD tek başına hareket etmiyor, dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerini ve ortaklarını onların ulusal çıkarlarıyla açıkça çelişse bile benzer yaklaşımlar ve politikalar benimsemeye zorluyor.
Son G7 zirvesinde, üye ülkeler, Çin'le ilişkilerini 'riskten arındırmak' ve 'çeşitlendirmek' olarak adlandırdıkları birleşik bir yaklaşım üzerinde çalıştıklarını ilan etti. Bunun üzerine G7'yi 'Çin karşıtı toplantı düzenlemekle' suçlayan Pekin, Japonya'nın Çin Büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırıp uyardı.
Washington'ın Asya-Pasifik'te Çin'e karşı askeri yığılması, NATO benzeri askeri ittifaklar kurması ve Pekin'in 'Tek Çin' politikası uyguladığı Tayvan'ı hem kışkırtıp hem silahlandırması da cabası.
Yellen’s trip likely motivated by US debt issue; Washington needs more sincere moves in fixing US-China ties— Zhang Heqing (@zhang_heqing) June 28, 2023
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ABD medyası, Blinken'ın şubatta 'Çin casus balonu' krizi çıkarıp erteledikten sonra bir hafta önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil en üst düzeyde kabul edildiği ziyaretinin, 'her iki ülke yetkilileri tarafından açık sözlü görüş alışverişlerine sahne olan verimli ziyaret olarak değerlendirdiğini' yazmıştı. Çin devletine bağlı medyadan Global Times ise Yellen'ın ziyareti haberini, "Muhtemelen ABD'nin borç sorunundan kaynaklanıyor; Washington'ın ABD-Çin ilişkilerini düzeltmek için daha samimi adımlar atması lazım" diye değerlendirdi.
Global Times, "Ziyaret muhtemelen ABD borç tavanı ile ilgili sorunlardan kaynaklı" diyerek ekledi:
"Ancak bazı Çinli uzmanlar, ABD-Çin ilişkilerini onarmak için hala bir fırsat penceresi bulunsa da bunun uzun süre açık kalmayacağı, bu nedenle Washington'ın yeni sorunlar yaratmaktansa samimi adımlar atması gerektiği konusunda uyardı."
"Çinli uzmanlar, Fed (ABD Merkez Bankası) Başkanı geçmişli profesyonel bir makro iktisatçı olarak Çin hakkında daha az şahin görüşe sahip, rasyonel bir ABD yetkilisi olarak görülen Yellen'ın özellikle de Trump döneminden kalma gümrük vergilerinin Amerikalı tüketicileri kötü şekilde vurduğu ve yüksek enflasyon ile büyüyen borç tavanı sorunlarıyla uğraşıldığı dönemde, ABD ekonomisi için ikili işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi."
"Yakın geçmişte Kongre'de Çin ile sağlıklı ekonomik ilişki çağrısında bulunarak, Çin ile bağları koparmanın büyük bir hata olacağını söyleyen Yellen, nisanda yaptığı bir konuşmada ise Çin ile ekonomik ilişkiler üzerinde etkisi olsa bile ulusal güvenliğin her şeyden önce geldiğini vurguladı."
Global Times'a konuşan Pekin'deki Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden uzman Gao Lingyun, "Yellen'in ziyareti muhtemelen ABD'nin borcuyla ilgili endişelerden kaynaklanıyor. ABD'nin borç tavanını yükseltmesi ile birlikte borca alıcı bulma ihtiyacı doğdu. İlaveten gelişmekte olan ülkeler için borç geri ödemeleri de Çin'in müdahalesi olmadan çözülemeyeceğinden ele alınabilir" dedi.
Haziran başında ABD Başkanı Biden, o sırada 31.4 trilyon dolar olan ülkenin borç limitini 1 Ocak 2025'e kadar askıya alan bir yasa tasarısını imzaladı. Bu, piyasalar tarafından yeni bir tahvil ihraç dalgasının başlangıcı olarak okundu.