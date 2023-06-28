https://sputniknews.com.tr/20230628/blinkendan-sonra-yellen-pekin-yolcusu-cine-yatirimi-durdurmak-icin-yeni-abd-kararnamesi-de-yolda--1072969664.html

Blinken'dan sonra Yellen Pekin yolcusu: Çin'e yatırımı durdurmak için yeni ABD kararnamesi de yolda

Blinken'dan sonra Yellen Pekin yolcusu: Çin'e yatırımı durdurmak için yeni ABD kararnamesi de yolda

Biden'ın dibe vurdurduğu ABD-Çin ilişkilerini toparlamak için Blinken'ın ardından Yellen'i de Pekin'e göndereceği belirtildi. ABD Hazine Bakanı ilk kez Çinli... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T23:40+0300

2023-06-28T23:40+0300

2023-06-29T00:05+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'le gerilimi frenleme ziyaretinden dönmesinin ertesi günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'diktatör' diyen ABD Başkanı Joe Biden, bu sefer Hazine Bakanı Janet Yellen'ı Pekin'e gönderiyor. Nisanda yaptığı açıklamada Çin ziyaretinin uzun süredir beklendiğini ancak 'uygun zamana' dek ertelendiğini söyleyen ABD Hazine Bakanı Yellen'ın temmuz başında Pekin'de Çinli mevkidaşıyla ilk kez görüşeceği basına yansıdı. Ancak henüz resmi açıklama yapılmadı. Biden yönetiminden Blinken'ın 20-21 Haziran'daki temaslarının ardından Pekin'i ziyaret edecek ikinci isim olacak Yellen, Çin Maliye Bakanı Liu Kun ve martta göreve başlayan Ekonomi Politikasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifeng'le üst düzey ekonomik görüşmelere hazırlanıyor.Ancak aynı zamanda Biden yönetimi, Çin'e yönelik yatırımlara yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.Bloomberg'in adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin Yellen'ın Pekin ziyareti planlamasına koşut Çin'deki belirli ABD yatırımlarını düzenleyecek ve potansiyel olarak kesecek bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığını söyledi. Tamamlanmak üzere olan kararnamenin temmuz sonlarında hazır hale gelmesinin hedeflendiği belirtildi. Habere göre Biden yönetimi, ABD'den Çin'e giden ve yarı iletkenler, yapay zeka ve kuantum bilgisayarlarını kapsayan yatırımları kısıtlamaya ilişkin kararname üzerinde neredeyse 2 yıldır çalışıyor.ABD basınına göre girişim, Pekin'in belirli teknolojilerde askeri avantaj elde etmesini engellemeyi amaçlıyor. Ancak bu, Washington'un Çinli telekomünikasyon devlerine baskı yaparak ve Çin'in yarı iletkenler, süper bilgisayarlar ve yapay zeka teknolojilerine erişimini engelleyerek teknolojik yükselişini kontrol altına alma yönündeki daha geniş çabasının bir başka adımı gibi görünüyor. Tıpkı Biden'ın CHIPS Yasası ve Ticaret Bakanlığı'nın Ekim 2022'de yarı iletken teknolojilerine yeni ihracat kontrolleri getirmesindeki gibi.Üstelik ABD tek başına hareket etmiyor, dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerini ve ortaklarını onların ulusal çıkarlarıyla açıkça çelişse bile benzer yaklaşımlar ve politikalar benimsemeye zorluyor. Son G7 zirvesinde, üye ülkeler, Çin'le ilişkilerini 'riskten arındırmak' ve 'çeşitlendirmek' olarak adlandırdıkları birleşik bir yaklaşım üzerinde çalıştıklarını ilan etti. Bunun üzerine G7'yi 'Çin karşıtı toplantı düzenlemekle' suçlayan Pekin, Japonya'nın Çin Büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırıp uyardı.Washington'ın Asya-Pasifik'te Çin'e karşı askeri yığılması, NATO benzeri askeri ittifaklar kurması ve Pekin'in 'Tek Çin' politikası uyguladığı Tayvan'ı hem kışkırtıp hem silahlandırması da cabası.ABD medyası, Blinken'ın şubatta 'Çin casus balonu' krizi çıkarıp erteledikten sonra bir hafta önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil en üst düzeyde kabul edildiği ziyaretinin, 'her iki ülke yetkilileri tarafından açık sözlü görüş alışverişlerine sahne olan verimli ziyaret olarak değerlendirdiğini' yazmıştı. Çin devletine bağlı medyadan Global Times ise Yellen'ın ziyareti haberini, "Muhtemelen ABD'nin borç sorunundan kaynaklanıyor; Washington'ın ABD-Çin ilişkilerini düzeltmek için daha samimi adımlar atması lazım" diye değerlendirdi.Global Times, "Ziyaret muhtemelen ABD borç tavanı ile ilgili sorunlardan kaynaklı" diyerek ekledi: Global Times'a konuşan Pekin'deki Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden uzman Gao Lingyun, "Yellen'in ziyareti muhtemelen ABD'nin borcuyla ilgili endişelerden kaynaklanıyor. ABD'nin borç tavanını yükseltmesi ile birlikte borca alıcı bulma ihtiyacı doğdu. İlaveten gelişmekte olan ülkeler için borç geri ödemeleri de Çin'in müdahalesi olmadan çözülemeyeceğinden ele alınabilir" dedi. Haziran başında ABD Başkanı Biden, o sırada 31.4 trilyon dolar olan ülkenin borç limitini 1 Ocak 2025'e kadar askıya alan bir yasa tasarısını imzaladı. Bu, piyasalar tarafından yeni bir tahvil ihraç dalgasının başlangıcı olarak okundu.

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abd, çin, janet yellen, joe biden, şi cinping, antony blinken