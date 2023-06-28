Blinken'dan sonra Yellen Pekin yolcusu: Çin'e yatırımı durdurmak için yeni ABD kararnamesi de yolda

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:30
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:15
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:15
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:15
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230628/blinkendan-sonra-yellen-pekin-yolcusu-cine-yatirimi-durdurmak-icin-yeni-abd-kararnamesi-de-yolda--1072969664.html
Blinken'dan sonra Yellen Pekin yolcusu: Çin'e yatırımı durdurmak için yeni ABD kararnamesi de yolda
Blinken'dan sonra Yellen Pekin yolcusu: Çin'e yatırımı durdurmak için yeni ABD kararnamesi de yolda
Biden'ın dibe vurdurduğu ABD-Çin ilişkilerini toparlamak için Blinken'ın ardından Yellen'i de Pekin'e göndereceği belirtildi. ABD Hazine Bakanı ilk kez Çinli... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T23:40+0300
2023-06-29T00:05+0300
dünya
abd
çin
janet yellen
joe biden
şi cinping
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072973131_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8da79de641466a47717816347ec55657.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'le gerilimi frenleme ziyaretinden dönmesinin ertesi günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'diktatör' diyen ABD Başkanı Joe Biden, bu sefer Hazine Bakanı Janet Yellen'ı Pekin'e gönderiyor. Nisanda yaptığı açıklamada Çin ziyaretinin uzun süredir beklendiğini ancak 'uygun zamana' dek ertelendiğini söyleyen ABD Hazine Bakanı Yellen'ın temmuz başında Pekin'de Çinli mevkidaşıyla ilk kez görüşeceği basına yansıdı. Ancak henüz resmi açıklama yapılmadı. Biden yönetiminden Blinken'ın 20-21 Haziran'daki temaslarının ardından Pekin'i ziyaret edecek ikinci isim olacak Yellen, Çin Maliye Bakanı Liu Kun ve martta göreve başlayan Ekonomi Politikasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifeng'le üst düzey ekonomik görüşmelere hazırlanıyor.Ancak aynı zamanda Biden yönetimi, Çin'e yönelik yatırımlara yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.Bloomberg'in adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin Yellen'ın Pekin ziyareti planlamasına koşut Çin'deki belirli ABD yatırımlarını düzenleyecek ve potansiyel olarak kesecek bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığını söyledi. Tamamlanmak üzere olan kararnamenin temmuz sonlarında hazır hale gelmesinin hedeflendiği belirtildi. Habere göre Biden yönetimi, ABD'den Çin'e giden ve yarı iletkenler, yapay zeka ve kuantum bilgisayarlarını kapsayan yatırımları kısıtlamaya ilişkin kararname üzerinde neredeyse 2 yıldır çalışıyor.ABD basınına göre girişim, Pekin'in belirli teknolojilerde askeri avantaj elde etmesini engellemeyi amaçlıyor. Ancak bu, Washington'un Çinli telekomünikasyon devlerine baskı yaparak ve Çin'in yarı iletkenler, süper bilgisayarlar ve yapay zeka teknolojilerine erişimini engelleyerek teknolojik yükselişini kontrol altına alma yönündeki daha geniş çabasının bir başka adımı gibi görünüyor. Tıpkı Biden'ın CHIPS Yasası ve Ticaret Bakanlığı'nın Ekim 2022'de yarı iletken teknolojilerine yeni ihracat kontrolleri getirmesindeki gibi.Üstelik ABD tek başına hareket etmiyor, dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerini ve ortaklarını onların ulusal çıkarlarıyla açıkça çelişse bile benzer yaklaşımlar ve politikalar benimsemeye zorluyor. Son G7 zirvesinde, üye ülkeler, Çin'le ilişkilerini 'riskten arındırmak' ve 'çeşitlendirmek' olarak adlandırdıkları birleşik bir yaklaşım üzerinde çalıştıklarını ilan etti. Bunun üzerine G7'yi 'Çin karşıtı toplantı düzenlemekle' suçlayan Pekin, Japonya'nın Çin Büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırıp uyardı.Washington'ın Asya-Pasifik'te Çin'e karşı askeri yığılması, NATO benzeri askeri ittifaklar kurması ve Pekin'in 'Tek Çin' politikası uyguladığı Tayvan'ı hem kışkırtıp hem silahlandırması da cabası.ABD medyası, Blinken'ın şubatta 'Çin casus balonu' krizi çıkarıp erteledikten sonra bir hafta önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil en üst düzeyde kabul edildiği ziyaretinin, 'her iki ülke yetkilileri tarafından açık sözlü görüş alışverişlerine sahne olan verimli ziyaret olarak değerlendirdiğini' yazmıştı. Çin devletine bağlı medyadan Global Times ise Yellen'ın ziyareti haberini, "Muhtemelen ABD'nin borç sorunundan kaynaklanıyor; Washington'ın ABD-Çin ilişkilerini düzeltmek için daha samimi adımlar atması lazım" diye değerlendirdi.Global Times, "Ziyaret muhtemelen ABD borç tavanı ile ilgili sorunlardan kaynaklı" diyerek ekledi: Global Times'a konuşan Pekin'deki Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden uzman Gao Lingyun, "Yellen'in ziyareti muhtemelen ABD'nin borcuyla ilgili endişelerden kaynaklanıyor. ABD'nin borç tavanını yükseltmesi ile birlikte borca alıcı bulma ihtiyacı doğdu. İlaveten gelişmekte olan ülkeler için borç geri ödemeleri de Çin'in müdahalesi olmadan çözülemeyeceğinden ele alınabilir" dedi. Haziran başında ABD Başkanı Biden, o sırada 31.4 trilyon dolar olan ülkenin borç limitini 1 Ocak 2025'e kadar askıya alan bir yasa tasarısını imzaladı. Bu, piyasalar tarafından yeni bir tahvil ihraç dalgasının başlangıcı olarak okundu.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072973131_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_82c42e9c0348e8de2ca8c7db2e4d290f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, janet yellen, joe biden, şi cinping, antony blinken
abd, çin, janet yellen, joe biden, şi cinping, antony blinken

Blinken'dan sonra Yellen Pekin yolcusu: Çin'e yatırımı durdurmak için yeni ABD kararnamesi de yolda

23:40 28.06.2023 (güncellendi: 00:05 29.06.2023)
© İHAJanet Yellen, ABD Hazine Bakanı
Janet Yellen, ABD Hazine Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© İHA
Abone olTelegram
Biden'ın dibe vurdurduğu ABD-Çin ilişkilerini toparlamak için Blinken'ın ardından Yellen'i de Pekin'e göndereceği belirtildi. ABD Hazine Bakanı ilk kez Çinli mevkidaşlarıyla görüşecek. Aynı zamanda Biden, Çin'e yatırımlara yeni kısıtlama için kararname çıkarmaya hazırlanıyor. Global Times, Pekin'in ABD'li ziyaretçileri samimi bulmadığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'le gerilimi frenleme ziyaretinden dönmesinin ertesi günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'diktatör' diyen ABD Başkanı Joe Biden, bu sefer Hazine Bakanı Janet Yellen'ı Pekin'e gönderiyor.
Nisanda yaptığı açıklamada Çin ziyaretinin uzun süredir beklendiğini ancak 'uygun zamana' dek ertelendiğini söyleyen ABD Hazine Bakanı Yellen'ın temmuz başında Pekin'de Çinli mevkidaşıyla ilk kez görüşeceği basına yansıdı. Ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.
Biden yönetiminden Blinken'ın 20-21 Haziran'daki temaslarının ardından Pekin'i ziyaret edecek ikinci isim olacak Yellen, Çin Maliye Bakanı Liu Kun ve martta göreve başlayan Ekonomi Politikasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifeng'le üst düzey ekonomik görüşmelere hazırlanıyor.
Ancak aynı zamanda Biden yönetimi, Çin'e yönelik yatırımlara yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.
Bloomberg'in adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin Yellen'ın Pekin ziyareti planlamasına koşut Çin'deki belirli ABD yatırımlarını düzenleyecek ve potansiyel olarak kesecek bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığını söyledi. Tamamlanmak üzere olan kararnamenin temmuz sonlarında hazır hale gelmesinin hedeflendiği belirtildi.
Habere göre Biden yönetimi, ABD'den Çin'e giden ve yarı iletkenler, yapay zeka ve kuantum bilgisayarlarını kapsayan yatırımları kısıtlamaya ilişkin kararname üzerinde neredeyse 2 yıldır çalışıyor.
ABD basınına göre girişim, Pekin'in belirli teknolojilerde askeri avantaj elde etmesini engellemeyi amaçlıyor. Ancak bu, Washington'un Çinli telekomünikasyon devlerine baskı yaparak ve Çin'in yarı iletkenler, süper bilgisayarlar ve yapay zeka teknolojilerine erişimini engelleyerek teknolojik yükselişini kontrol altına alma yönündeki daha geniş çabasının bir başka adımı gibi görünüyor. Tıpkı Biden'ın CHIPS Yasası ve Ticaret Bakanlığı'nın Ekim 2022'de yarı iletken teknolojilerine yeni ihracat kontrolleri getirmesindeki gibi.
Üstelik ABD tek başına hareket etmiyor, dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerini ve ortaklarını onların ulusal çıkarlarıyla açıkça çelişse bile benzer yaklaşımlar ve politikalar benimsemeye zorluyor.
Son G7 zirvesinde, üye ülkeler, Çin'le ilişkilerini 'riskten arındırmak' ve 'çeşitlendirmek' olarak adlandırdıkları birleşik bir yaklaşım üzerinde çalıştıklarını ilan etti. Bunun üzerine G7'yi 'Çin karşıtı toplantı düzenlemekle' suçlayan Pekin, Japonya'nın Çin Büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırıp uyardı.
Washington'ın Asya-Pasifik'te Çin'e karşı askeri yığılması, NATO benzeri askeri ittifaklar kurması ve Pekin'in 'Tek Çin' politikası uyguladığı Tayvan'ı hem kışkırtıp hem silahlandırması da cabası.
ABD medyası, Blinken'ın şubatta 'Çin casus balonu' krizi çıkarıp erteledikten sonra bir hafta önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil en üst düzeyde kabul edildiği ziyaretinin, 'her iki ülke yetkilileri tarafından açık sözlü görüş alışverişlerine sahne olan verimli ziyaret olarak değerlendirdiğini' yazmıştı. Çin devletine bağlı medyadan Global Times ise Yellen'ın ziyareti haberini, "Muhtemelen ABD'nin borç sorunundan kaynaklanıyor; Washington'ın ABD-Çin ilişkilerini düzeltmek için daha samimi adımlar atması lazım" diye değerlendirdi.
Global Times, "Ziyaret muhtemelen ABD borç tavanı ile ilgili sorunlardan kaynaklı" diyerek ekledi:
"Ancak bazı Çinli uzmanlar, ABD-Çin ilişkilerini onarmak için hala bir fırsat penceresi bulunsa da bunun uzun süre açık kalmayacağı, bu nedenle Washington'ın yeni sorunlar yaratmaktansa samimi adımlar atması gerektiği konusunda uyardı."
"Çinli uzmanlar, Fed (ABD Merkez Bankası) Başkanı geçmişli profesyonel bir makro iktisatçı olarak Çin hakkında daha az şahin görüşe sahip, rasyonel bir ABD yetkilisi olarak görülen Yellen'ın özellikle de Trump döneminden kalma gümrük vergilerinin Amerikalı tüketicileri kötü şekilde vurduğu ve yüksek enflasyon ile büyüyen borç tavanı sorunlarıyla uğraşıldığı dönemde, ABD ekonomisi için ikili işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi."
"Yakın geçmişte Kongre'de Çin ile sağlıklı ekonomik ilişki çağrısında bulunarak, Çin ile bağları koparmanın büyük bir hata olacağını söyleyen Yellen, nisanda yaptığı bir konuşmada ise Çin ile ekonomik ilişkiler üzerinde etkisi olsa bile ulusal güvenliğin her şeyden önce geldiğini vurguladı."
Global Times'a konuşan Pekin'deki Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden uzman Gao Lingyun, "Yellen'in ziyareti muhtemelen ABD'nin borcuyla ilgili endişelerden kaynaklanıyor. ABD'nin borç tavanını yükseltmesi ile birlikte borca alıcı bulma ihtiyacı doğdu. İlaveten gelişmekte olan ülkeler için borç geri ödemeleri de Çin'in müdahalesi olmadan çözülemeyeceğinden ele alınabilir" dedi.
Haziran başında ABD Başkanı Biden, o sırada 31.4 trilyon dolar olan ülkenin borç limitini 1 Ocak 2025'e kadar askıya alan bir yasa tasarısını imzaladı. Bu, piyasalar tarafından yeni bir tahvil ihraç dalgasının başlangıcı olarak okundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала