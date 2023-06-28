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ABD, Çin'e yapay zeka çipi ihracatında yeni sınırlamalar düşünüyor
ABD, Çin'e yapay zeka çipi ihracatında yeni sınırlamalar düşünüyor
ABD'nin yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeyi düşündüğü açıklandı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T22:02+0300
2023-06-28T22:02+0300
dünya
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abd
yapay zeka
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The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Ticaret Bakanlığının Nvidia ve diğer çip üreticilerince Çin ile diğer ilgili ülkelerdeki müşterilere önceden lisans almadan yapılan çip sevkiyatını durdurmak için gelecek ay başlarında harekete geçebileceği belirtildi.Haberde, bu hareketin, Çin'in geçen yıl Nvidia ve AMD tarafından üretilen en gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimini kesen kısıtlamalardan sonra yapay zeka yeteneklerini geliştirmesini daha da sınırlayabileceği ifade edildi.Nvidia'nın Çin pazarı için yapay zeka çiplerinin bir alt sürümünü yaptığına işaret edilen haberde, yeni kısıtlamaların bu çiplerin bile lisanssız satışını yasaklayacağı kaydedildi.Haberde, ABD'nin, gelişmiş çiplerdeki ihracat yasaklarını aşmak için bu tür düzenlemeleri kullanan Çinli yapay zeka şirketlerine bulut hizmetlerinin kiralanmasını da kısıtlamayı düşündüğü belirtildi.Çip üreticilerinin, yönetimden yeni kısıtlamalardan vazgeçmesini veya hafifletmesini istediğine işaret edilen haberde, bu nedenle yeni kısıtlamaların ne zaman yürürlüğe gireceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/imf-yetkilisi-abd-dunyayi-dolardan-uzaklasmaya-sevk-ediyor-1072918232.html
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çin, abd, yapay zeka
çin, abd, yapay zeka

ABD, Çin'e yapay zeka çipi ihracatında yeni sınırlamalar düşünüyor

22:02 28.06.2023
© AP Photo / Andy WongÇin-ABD Bayrak
Çin-ABD Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Andy Wong
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ABD'nin yapay zeka çiplerinin Çin'e ihracatına yeni kısıtlamalar getirmeyi düşündüğü açıklandı.
The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Ticaret Bakanlığının Nvidia ve diğer çip üreticilerince Çin ile diğer ilgili ülkelerdeki müşterilere önceden lisans almadan yapılan çip sevkiyatını durdurmak için gelecek ay başlarında harekete geçebileceği belirtildi.
Haberde, bu hareketin, Çin'in geçen yıl Nvidia ve AMD tarafından üretilen en gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimini kesen kısıtlamalardan sonra yapay zeka yeteneklerini geliştirmesini daha da sınırlayabileceği ifade edildi.
Nvidia'nın Çin pazarı için yapay zeka çiplerinin bir alt sürümünü yaptığına işaret edilen haberde, yeni kısıtlamaların bu çiplerin bile lisanssız satışını yasaklayacağı kaydedildi.
Haberde, ABD'nin, gelişmiş çiplerdeki ihracat yasaklarını aşmak için bu tür düzenlemeleri kullanan Çinli yapay zeka şirketlerine bulut hizmetlerinin kiralanmasını da kısıtlamayı düşündüğü belirtildi.
Çip üreticilerinin, yönetimden yeni kısıtlamalardan vazgeçmesini veya hafifletmesini istediğine işaret edilen haberde, bu nedenle yeni kısıtlamaların ne zaman yürürlüğe gireceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.
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