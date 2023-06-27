https://sputniknews.com.tr/20230627/imf-yetkilisi-abd-dunyayi-dolardan-uzaklasmaya-sevk-ediyor-1072918232.html
IMF yetkilisi: ABD dünyayı dolardan uzaklaşmaya sevk ediyor
IMF yetkilisi: ABD dünyayı dolardan uzaklaşmaya sevk ediyor
Sputnik'e konuşan Rusya'nın Uluslararası Para Fonu'ndaki (IMF) temsilcisi, Washington'ın dünya çapında ülkeleri ABD dolarına alternatifler aramaya zorlayan... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T14:23+0300
2023-06-27T14:23+0300
2023-06-27T14:32+0300
ekonomi
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Rusya'nın IMF'deki temsilcisi Aleksey Mozhin, sınır ötesi finansal işlemlerde Çin yuanı başta olmak üzere alternatif para birimlerinin kullanımını öne çıkaran ülkelerin sayısının arttığını söyledi. 'İranlılar, Brezilyalılar ve Suudiler geçti bile'Mozhin, "İranlılar, Brezilyalılar ve Suudilerin şimdiden sadece Çin ile değil üçüncü ülkelerle de yuan ticaretine geçtiğini görebiliyoruz" dedi.'ABD'li yetkililer alarm zilleri çaldırıyor'Doların küresel ekonomideki uzun süredir devam eden hakimiyetini rekabet eksikliğine bağlayan IMF yetkilisi, uluslararası toplumun ABD para birimini terk etmeye geçmesi nedeniyle, Amerikalı yetkililerin doların kaderi hakkında alarm vermeye başladığını belirterek ekledi:Batılı para birimlerini kullanan kuruluşlarla ilişkiler kesiliyorRusya, geçen yıl yabancı ödeme işlemlerinde euro ve dolar yerine başka para birimleri kullanmaya aktif olarak geçti ve Batılı para birimlerini kullanan şirketler ve finansal kurumlarla banka hesaplarının ve işlemlerin sayısını önemli ölçüde azalttı.Rusya, dolar ve euronun payını yüzde 50'nin altına düşürdüRusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İlyiçev, Rusya'nın uluslararası ödeme işlemlerinde dolar ve euronun payının 2022'nin başındaki yüzde 90'dan geçen yılın sonunda yüzde 50'nin altına düştüğünü ve bu eğilimin süreceğini söyledi.
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rusya, çin, yuan, abd, dolar, uluslararası para fonu (imf), euro
rusya, çin, yuan, abd, dolar, uluslararası para fonu (imf), euro
IMF yetkilisi: ABD dünyayı dolardan uzaklaşmaya sevk ediyor
14:23 27.06.2023 (güncellendi: 14:32 27.06.2023) Abone ol
Sputnik'e konuşan Rusya'nın Uluslararası Para Fonu'ndaki (IMF) temsilcisi, Washington'ın dünya çapında ülkeleri ABD dolarına alternatifler aramaya zorlayan koşullar yarattığını söyledi.
Rusya'nın IMF'deki temsilcisi Aleksey Mozhin, sınır ötesi finansal işlemlerde Çin yuanı başta olmak üzere alternatif para birimlerinin kullanımını öne çıkaran ülkelerin sayısının arttığını söyledi.
'İranlılar, Brezilyalılar ve Suudiler geçti bile'
Mozhin, "İranlılar, Brezilyalılar ve Suudilerin şimdiden sadece Çin ile değil üçüncü ülkelerle de yuan ticaretine geçtiğini görebiliyoruz" dedi.
'ABD'li yetkililer alarm zilleri çaldırıyor'
Doların küresel ekonomideki uzun süredir devam eden hakimiyetini rekabet eksikliğine bağlayan IMF yetkilisi, uluslararası toplumun ABD para birimini terk etmeye geçmesi nedeniyle, Amerikalı yetkililerin doların kaderi hakkında alarm vermeye başladığını belirterek ekledi:
"Bir anda olmayacağı belli, ama süreç başladı."
"ABD, doları ulusal çıkarları ile sadece kendisinin ekonomik ve mali yükümlülükleri için kullanıyor. Bu nedenle başka yerlerde bu kadar yaygın kullanılması zaten yanlış."
Batılı para birimlerini kullanan kuruluşlarla ilişkiler kesiliyor
Rusya, geçen yıl yabancı ödeme işlemlerinde euro ve dolar yerine başka para birimleri kullanmaya aktif olarak geçti ve Batılı para birimlerini kullanan şirketler ve finansal kurumlarla banka hesaplarının ve işlemlerin sayısını önemli ölçüde azalttı.
Rusya, dolar ve euronun payını yüzde 50'nin altına düşürdü
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İlyiçev, Rusya'nın uluslararası ödeme işlemlerinde dolar ve euronun payının 2022'nin başındaki yüzde 90'dan geçen yılın sonunda yüzde 50'nin altına düştüğünü ve bu eğilimin süreceğini söyledi.