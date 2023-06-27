https://sputniknews.com.tr/20230627/imf-yetkilisi-abd-dunyayi-dolardan-uzaklasmaya-sevk-ediyor-1072918232.html

IMF yetkilisi: ABD dünyayı dolardan uzaklaşmaya sevk ediyor

IMF yetkilisi: ABD dünyayı dolardan uzaklaşmaya sevk ediyor

Sputnik'e konuşan Rusya'nın Uluslararası Para Fonu'ndaki (IMF) temsilcisi, Washington'ın dünya çapında ülkeleri ABD dolarına alternatifler aramaya zorlayan... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T14:23+0300

2023-06-27T14:23+0300

2023-06-27T14:32+0300

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Rusya'nın IMF'deki temsilcisi Aleksey Mozhin, sınır ötesi finansal işlemlerde Çin yuanı başta olmak üzere alternatif para birimlerinin kullanımını öne çıkaran ülkelerin sayısının arttığını söyledi. 'İranlılar, Brezilyalılar ve Suudiler geçti bile'Mozhin, "İranlılar, Brezilyalılar ve Suudilerin şimdiden sadece Çin ile değil üçüncü ülkelerle de yuan ticaretine geçtiğini görebiliyoruz" dedi.'ABD'li yetkililer alarm zilleri çaldırıyor'Doların küresel ekonomideki uzun süredir devam eden hakimiyetini rekabet eksikliğine bağlayan IMF yetkilisi, uluslararası toplumun ABD para birimini terk etmeye geçmesi nedeniyle, Amerikalı yetkililerin doların kaderi hakkında alarm vermeye başladığını belirterek ekledi:Batılı para birimlerini kullanan kuruluşlarla ilişkiler kesiliyorRusya, geçen yıl yabancı ödeme işlemlerinde euro ve dolar yerine başka para birimleri kullanmaya aktif olarak geçti ve Batılı para birimlerini kullanan şirketler ve finansal kurumlarla banka hesaplarının ve işlemlerin sayısını önemli ölçüde azalttı.Rusya, dolar ve euronun payını yüzde 50'nin altına düşürdüRusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İlyiçev, Rusya'nın uluslararası ödeme işlemlerinde dolar ve euronun payının 2022'nin başındaki yüzde 90'dan geçen yılın sonunda yüzde 50'nin altına düştüğünü ve bu eğilimin süreceğini söyledi.

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