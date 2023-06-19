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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230619/turkiyenin-dis-ticaretinde-dedolarizasyon-yukseliste-ruble-ve-yuan-rakamlarinda-onemli-artis-var-1072619920.html
Türkiye’nin dış ticaretinde ‘dedolarizasyon’ yükselişte: Ruble ve yuan rakamlarında önemli artış var
Türkiye’nin dış ticaretinde ‘dedolarizasyon’ yükselişte: Ruble ve yuan rakamlarında önemli artış var
Rusya ve Çin’in öncülük ettiği ikili ticarette yerel paraların kullanılmasıyla dedolarizasyon süreci bu ülkelerin Türkiye ile ticaretinde de etkisini gösterdi... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T14:18+0300
2023-06-19T14:18+0300
ekonomi
türkiye
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
ruble
yuan
dolar
dolar/tl
ticaret
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Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle başlayan tek kutuplu dünya düzeninde artık dengeler sarsılıyor. Rusya ve Çin’in hem ekonomik hem de askeri gelişimi ABD’nin başını çektiği “Atlantik” düzeninin etkisi azalıyor.Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip ülkeleri Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin oluşturduğu BRICS yeni dünya düzeninde büyük önem taşıyor. Bu ülkeler yerel paralarla ticaretini de artırıyor. Rusya ve Çin bu konuda başı çekerken Brezilya ile Çin de doları baypas ederek ticaret ve finansal işlemleri doğrudan yürütmek için anlaşma vardıklarını açıklamıştı. Çin son dönemde Suudi Arabistan gibi birçok ülke ile yerel paralarla ticaretini artırarak dedolarizasyon süreci yürütüyor.Türkiye de bu sürecin parçası olmak istediğine dair güçlü mesajlar veriyor. Rus gazının Türkiye'ye sevkiyatında ödemelerin yüzde 25'inin Rus rublesi olarak yapılması adımı da bu sürecin öncül adımlarından oldu.TÜİK’in dış ticaret verileri de Türkiye’nin ruble ve yuan ile ticaretinde önemli bir artış olduğunu ortaya koyuyor.Ruble ile ticarette kesintisiz artışVerilere göre Türkiye 2020’de 28 milyon 835 bin dolar, 2021’de 68 milyon 428 bin dolar, 2022’de 218 milyon 737 bin dolar değerinde Rus rublesi ile ithalat yaptı. 2023’ün Ocak-Nisan döneminde ise ruble ile ithalatın değeri 198 milyon 846 bin dolar değerine ulaştı. Türkiye’nin ihracatında da rublenin önemi artıyor. 2020’de 195 milyon 997 bin dolar, 2021’de 210 milyon 150 bin dolar, 2022’de 395 milyon 317 bin dolar, 2023’ün Ocak-Nisan döneminde ise 228 milyon 485 bin dolarlık ruble ile ihracat gerçekleştirildi.Yuan ile ithalat yükselişteAynı şekilde yuan ile ticarette de kesintisiz bir artış gözleniyor. 2020’de 218 milyon 532 bin dolar, 2021’de 405 milyon 81 bin dolar, 2022’de 770 milyon 805 bin dolar, 2023’ün Ocak-Nisan döneminde 174 milyon 932 bin dolar değerinde Çin’in para birimi yuan karşılığında ithalat yapıldı.Yuanın Türkiye’nin ihracatındaki payı düşük olsa da bu alanda da artış gözlendi. 2020’de 34 milyon 450 bin dolar, 2021’de 26 milyon 852 bin dolar, 2022’de 39 milyon 23 bin dolar, 2023’ün Ocak-Nisan döneminde de 17 milyon 502 bin dolar değerinde yuan karşılığı ihracat gerçekleştirildi.Rusya-Çin ticareti rekor seviyelere ulaştıRusya ve Çin arasındaki ticaret hacmi de Batı’nın Moskova üzerinde uyguladığı sert yaptırımlara rağmen rekor seviyelere ulaşıyor. 2022’de Çin’in dünya genelindeki en çok ticaret yaptığı ülkeler arasında birinci sıraya yerleşen Rusya ile ticari ilişkiler karşılıklı büyüyor. Hem ithalat hem de ihracattaki büyüme 2023’ün ilk aylarındaki rakamlara da yansıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2024’te 200 milyon dolara ulaştırma hedefi daha erken de gerçekleşebilir.Son 10 yılda yüzde 116 oranında artan ticaret rakamı 2022’de 190 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun 114 milyar doları Rusya’dan Çin’e, 76 milyar doları da Çin’den Rusya’ya ihracat oldu.İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018’de 107 milyar dolar, 2019’da 110 milyar dolar, 2020’de 107 milyar dolar, 2021’de 147 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.Bu ticaretin de önemli bir kısmı yine yerel paralarla gerçekleştiriliyor. Rusya Merkez Bankası geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yuanının Rusya’nın ihracat ve ithalatındaki payının Nisan ayında sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 31 arttığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230417/brezilyadan-cine-uzanan-yeni-dunyanin-hedefi-olan-dedolarizasyon-mumkun-mu-1069796527.html
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türkiye, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, ruble, yuan, dolar, dolar/tl, ticaret, dış ticaret, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, şi cinping, ithalat, ihracat, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
türkiye, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, ruble, yuan, dolar, dolar/tl, ticaret, dış ticaret, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, şi cinping, ithalat, ihracat, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Türkiye’nin dış ticaretinde ‘dedolarizasyon’ yükselişte: Ruble ve yuan rakamlarında önemli artış var

14:18 19.06.2023
© Sputnik / Aleksand Demiyanchuk / Multimedya arşivine gidinRubles and yuans
Rubles and yuans - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Aleksand Demiyanchuk
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Rusya ve Çin’in öncülük ettiği ikili ticarette yerel paraların kullanılmasıyla dedolarizasyon süreci bu ülkelerin Türkiye ile ticaretinde de etkisini gösterdi. Türkiye’nin ihracat ve ithalatında Rusya’nın para birimi ruble ve Çin’in para birimi yuanın payında artış gözleniyor.
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle başlayan tek kutuplu dünya düzeninde artık dengeler sarsılıyor. Rusya ve Çin’in hem ekonomik hem de askeri gelişimi ABD’nin başını çektiği “Atlantik” düzeninin etkisi azalıyor.
Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip ülkeleri Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin oluşturduğu BRICS yeni dünya düzeninde büyük önem taşıyor. Bu ülkeler yerel paralarla ticaretini de artırıyor. Rusya ve Çin bu konuda başı çekerken Brezilya ile Çin de doları baypas ederek ticaret ve finansal işlemleri doğrudan yürütmek için anlaşma vardıklarını açıklamıştı. Çin son dönemde Suudi Arabistan gibi birçok ülke ile yerel paralarla ticaretini artırarak dedolarizasyon süreci yürütüyor.
Türkiye de bu sürecin parçası olmak istediğine dair güçlü mesajlar veriyor. Rus gazının Türkiye'ye sevkiyatında ödemelerin yüzde 25'inin Rus rublesi olarak yapılması adımı da bu sürecin öncül adımlarından oldu.
TÜİK’in dış ticaret verileri de Türkiye’nin ruble ve yuan ile ticaretinde önemli bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Ruble ile ticarette kesintisiz artış

Verilere göre Türkiye 2020’de 28 milyon 835 bin dolar, 2021’de 68 milyon 428 bin dolar, 2022’de 218 milyon 737 bin dolar değerinde Rus rublesi ile ithalat yaptı. 2023’ün Ocak-Nisan döneminde ise ruble ile ithalatın değeri 198 milyon 846 bin dolar değerine ulaştı.
Türkiye’nin ihracatında da rublenin önemi artıyor. 2020’de 195 milyon 997 bin dolar, 2021’de 210 milyon 150 bin dolar, 2022’de 395 milyon 317 bin dolar, 2023’ün Ocak-Nisan döneminde ise 228 milyon 485 bin dolarlık ruble ile ihracat gerçekleştirildi.

Yuan ile ithalat yükselişte

Aynı şekilde yuan ile ticarette de kesintisiz bir artış gözleniyor. 2020’de 218 milyon 532 bin dolar, 2021’de 405 milyon 81 bin dolar, 2022’de 770 milyon 805 bin dolar, 2023’ün Ocak-Nisan döneminde 174 milyon 932 bin dolar değerinde Çin’in para birimi yuan karşılığında ithalat yapıldı.
Yuanın Türkiye’nin ihracatındaki payı düşük olsa da bu alanda da artış gözlendi. 2020’de 34 milyon 450 bin dolar, 2021’de 26 milyon 852 bin dolar, 2022’de 39 milyon 23 bin dolar, 2023’ün Ocak-Nisan döneminde de 17 milyon 502 bin dolar değerinde yuan karşılığı ihracat gerçekleştirildi.
Luiz Inacio Lula da Silva ve Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
GÖRÜŞ
Brezilya’dan Çin’e uzanan yeni dünyanın hedefi olan dedolarizasyon mümkün mü?
17 Nisan, 14:33

Rusya-Çin ticareti rekor seviyelere ulaştı

Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacmi de Batı’nın Moskova üzerinde uyguladığı sert yaptırımlara rağmen rekor seviyelere ulaşıyor. 2022’de Çin’in dünya genelindeki en çok ticaret yaptığı ülkeler arasında birinci sıraya yerleşen Rusya ile ticari ilişkiler karşılıklı büyüyor. Hem ithalat hem de ihracattaki büyüme 2023’ün ilk aylarındaki rakamlara da yansıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2024’te 200 milyon dolara ulaştırma hedefi daha erken de gerçekleşebilir.
Son 10 yılda yüzde 116 oranında artan ticaret rakamı 2022’de 190 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun 114 milyar doları Rusya’dan Çin’e, 76 milyar doları da Çin’den Rusya’ya ihracat oldu.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018’de 107 milyar dolar, 2019’da 110 milyar dolar, 2020’de 107 milyar dolar, 2021’de 147 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Bu ticaretin de önemli bir kısmı yine yerel paralarla gerçekleştiriliyor. Rusya Merkez Bankası geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yuanının Rusya’nın ihracat ve ithalatındaki payının Nisan ayında sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 31 arttığını belirtti.
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