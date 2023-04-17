https://sputniknews.com.tr/20230417/brezilyadan-cine-uzanan-yeni-dunyanin-hedefi-olan-dedolarizasyon-mumkun-mu-1069796527.html

Brezilya’dan Çin’e uzanan yeni dünyanın hedefi olan dedolarizasyon mümkün mü?

Brezilya’dan Çin’e uzanan yeni dünyanın hedefi olan dedolarizasyon mümkün mü?

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın Pekin ziyareti küresel olarak dedolarizasyon sürecine dair güçlü bir mesaj oldu. Garanti BBVA Bankası... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T14:33+0300

2023-04-17T14:33+0300

2023-04-17T14:33+0300

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Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip ülkeleri Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin oluşturduğu BRICS yeni dünya düzeninde büyük önem taşıyor. Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın Pekin ziyareti ve Çin lideri Şi Cinping ile birlikte verdiği mesajlar da bu yeni düzenin güçlü bir ifadesi oldu.Lula, BRICS grubunun ticarette dolara alternatif para birimi araması çağrısında bulunarak “Her gece kendime şu soruyu soruyorum: Neden tüm ülkeler ticaretlerini dolara dayandırmak zorunda? Neden kendi para birimimizle ticaret yapamıyoruz? Altın standardının ortadan kalkmasından sonra doların (rezerv) para birimi olduğuna kim karar verdi?" ifadelerini kullandı.2011-16 arası Brezilya Devlet Başkanı olan Dilma Rousseff'in 'BRICS bankası' olarak da bilinen Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) başına atanması münasebetiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Lula, "BRICS bankası gibi bir banka neden Brezilya ile Çin, Brezilya ile diğer BRICS ülkeleri arasındaki ticareti finanse edecek bir para birimine sahip olamıyor? Bugün ülkeler, kendi para birimleriyle ihracat yapabilecekken, ihracat yapmak için dolar peşinde koşmak zorunda kalıyor" dedi.Lula, BRICS bankasının IMF'ye alternatif olabileceğini de söyledi.BRICS nasıl bir yapılanma?Yüksek büyüme oranları, küresel sistemdeki potansiyel güçleri ve bölgesel dinamiklerle birlikte öne çıkan konumlarıyla ortak özellikle taşıyan BRICS ülkeleri; dünyanın yüzölçümünün dörtte birinden büyük bir alanı kaplıyor, 3 milyarı aşkın insanı (dünya nüfusunun yüzde 40’ı) temsil ediyor ve dünya ekonomisinin yüzde 23’ünden fazlasını oluşturuyor. BRICS ülkeleri Avrupa ve Amerika’nın kontrolündeki sistem yerine daha adil bir uluslararası düzene ulaşmayı hedefliyor. Bu açıdan BRICS ülkelerinin 2050 yılında dünyanın en önde gelen ekonomileri olarak tanımlanması da önem taşıyor.BRICS ülkeleri Türkiye’nin de yakın işbirliği içinde olduğu ülkeler olarak dikkat çekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2018’de Johannesburg’da yapılan 10'uncu BRICS Zirvesi’ne katılımı ve aile fotoğrafında yer alması da Türkiye’nin bu birliğe verdiği önemi ortaya koydu.BRICS’e İran ve Arjantin’in yanı sıra diğer bazı ülkeler de üye olmak istiyor.Aynı zamanda bu ülkeler yerel paralarla ticaretini de artırıyor. Bu konuda ise Çin’in para birimi 'renminbi' (yuan) öne çıkıyor. Rusya ve Çin bu konuda başı çekerken geçen ayın sonunda Brezilya ile Çin de doları baypas ederek ticaret ve finansal işlemleri doğrudan yürütmek için anlaşma vardıklarını açıklamıştı. Çin son dönemde Suudi Arabistan gibi birçok ülke ile yerel paralarla ticaretini artırarak dedolarizasyon süreci yürütüyor.‘Ticarette yuanın kullanılması yönünde çabalar var’Peki, bu süreç bize neyi anlatıyor? Konuyu en iyi bilen isimlerden biri olan Garanti BBVA Bankası Şanghay Baştemsilcisi Noyan Rona Sputnik’e anlattı.Rona, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Asya Masası’nda Çin Bölge Uzmanı olarak çalıştı ve 1996 yılında Şanghay Başkonsolosluğu’nun kurulmasında görev aldı. Konsolosluğun açılmasını takiben de 2.5 yıl Muavin Konsolos olarak burada çalıştı.Noyan Rona’ya göre Çin’in on yıllardır yuanın konvertibiliteye geçişi aşamasında dolara bağlılığın azaltılmasını amaçladığını ifade ederek şunları söyledi:‘Brezilya’nın döviz rezervinde yuan ikinci oldu’Noyan Rona, yuanın küresel durumunu ise şöyle özetledi:‘Türkiye’deki Çin firmalarının para transferlerinde yuan kullanılabilir’Peki, Türkiye için burada yer alan fırsatlar neler? Türkiye, BRICS’e katılabilir mi? Rona’nın yorumları şu şekilde oldu:‘İyi bir proje sunmak kaydıyla yatırım yaratabiliriz’Rona, “Çin’de iki önemli banka var. Biri Kuşak ve Yol girişimi kapsamında kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankası, biz 2.5 milyar dolarla bu bankaya hissedarız. Hem bu banka olsun hem de BRICS’in Yeni Kalkınma Bankası olsun ikisine de biz uygun projeler sunabilirsek, onların öncelik verdiği alanlarda projelerle bu bankalara gidersek krediler almak mümkün olur. Ama onlar proje bazlı krediler veriyor. Menkul kıymetler ile ilgili yatırım olacağını zannetmiyorum. Çünkü iki banka da direkt yatırım ve projelerle ilgileniyor. Buradan iyi bir proje sunmak kaydıyla yatırım yaratabiliriz” diye de ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230414/lula-cinde-abd-dolari-hegemonyasinin-deli-gomleginden-kurtulalim-1069675090.html

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