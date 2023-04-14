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https://sputniknews.com.tr/20230414/lula-cinde-abd-dolari-hegemonyasinin-deli-gomleginden-kurtulalim-1069675090.html
Lula Çin'de: ABD doları hegemonyasının deli gömleğinden kurtulalım
Lula Çin'de: ABD doları hegemonyasının deli gömleğinden kurtulalım
Çin ziyaretine "Brezilya geri döndü" mesajıyla başlayan Devlet Başkanı Lula, 'BRICS Bankası' etkinliğinde dolar hegemonyasına son verilmesi çağrısı yaptı... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T14:06+0300
2023-04-14T14:10+0300
dünya
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luiz inacio lula da silva
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asya & pasifik
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Latin Amerika'yı 2000'lerin başında saran sol kuşağın önemli liderlerinden biri olan ve 1 Ocak'ta Brezilya devlet başkanlığına geri dönen Luiz Inacio Lula da Silva, ilk iş ABD ile müttefiklerinin Rusya-Ukrayna politikalarını eleştirip, Brezilya'nın BRICS'teki öncü rolünü canlandırıp, UNASUR'a yeniden girip ortak Latin Amerika para birimi çalışmalarını başlatmasının ardından Çin'i ziyaret etti. Çin ile Rusya'nın dolar hegemonyasını ortadan kaldırma hedefine Çin ziyaretinde selam gönderen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Avrupa, ABD dolarının hakimiyetine bağımlılığını azaltmalı" mesajını daha da yukarı taşıyan Lula, gelişmekte olan ülkelere uluslararası ticarette doları terk ederek ulusal para birimlerine geçmeleri çağrısı yaptı. Bugün Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda Halk Kahramanları Anıtı'na çelen koyan Brezilya Devlet Başkanı, ardından Büyük Halk Salonu'nda Başbakan Li Qiang'la biraraya geldi ve Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmeye geçti.Dün Çin ziyaretine Şanghay şehrinden başlayan Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinin lideri, kendisinin el vermesiyle 2011-16 arası Brezilya Devlet Başkanı olan Dilma Rousseff'in 'BRICS bankası' olarak da bilinen Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) başına atanması münasebetiyle düzenlenen etkinlikte yarım saatlik bir konuşma yaptı, Huawei ve diğer dev Çin şirketlerinin merkezlerini ziyaret ederek yöneticileriyle görüştü. NDB konuşmasında aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro'dan farkını "Brezilya geri döndü. Brezilya'nın önemli dünya kararlarında yer almadığı zamanlar geçmişte kaldı. Açıklanamayan bir yokluğun ardından uluslararası sahneye geri döndük" diye ortaya koyan Lula, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunun ticarette dolara alternatif para birimi araması çağrısında bulunarak şunları söyledi:"Herkes tek bir para birimine bağımlı" diye yakınan solcu lider, 'Brezilya ile Çin, Brezilya ve diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkileri finanse edecek bir para birimi' önerisini dile getirdi:Portekizce "NDB'yi oluşturma kararı, gelişmekte olan ülkelerin ortak eyleminde bir kilometre taşıydı... Bu bankanın oluşturulması, gelişmekte olan ülkeler birliğinin dünya için ilgili sosyal ve ekonomik değişiklikleri üretme yeteneğine sahip olduğunu gösterdi" tweetini atan Lula, konuşmasında da şu vurguları yaptı:Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) 'kurtarma' kredileri karşılığında Brezilya'nın komşusu Arjantin gibi nakit sıkıntısı çeken ülkelere halkı vuran aşırı sert tasarruf tedbirleri dayattığını da hatırlatan solcu lider, şöyle konuştu:Brezilya Devlet Başkanı, 'BRICS bankasının' IMF'ye alternatif oluşturmasından "Yükselen ekonomilerimizi, bizi yönetmek isteyen geleneksel finans kurumlarına boyun eğmekten kurtarabilir" diye söz etti. Çin ziyaretinde Lula'ya eşlik eden 40 kişilik heyette yer alan Brezilya Maliye Bakanı Fernando Haddad da 'Brezilya'nın gelişmekte olan ülkelerin doların kullanımını devre dışı bırakmaları için ticaret mekanizmaları oluşturmayı amaçladığını' belirtti. Haddad "Bunun avantajı, ticari işlemlerin, illa ki işlemde yer almayan bir ülkenin para biriminde yapılmasının dayattığı deli gömleğinden kaçınmaktır" dedi.Brezilya'yı 2003-2010 arasında da yöneten 77 yaşındaki Lula, şubatta ABD'yi ziyaret ederek Başkan Joe Biden'la görüşmüştü.
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brezilya, çin, luiz inacio lula da silva, lula da silva, abd, dolar, asya & pasifik, latin amerika, brics, brics kalkınma bankası, dilma rousseff
brezilya, çin, luiz inacio lula da silva, lula da silva, abd, dolar, asya & pasifik, latin amerika, brics, brics kalkınma bankası, dilma rousseff

Lula Çin'de: ABD doları hegemonyasının deli gömleğinden kurtulalım

14:06 14.04.2023 (güncellendi: 14:10 14.04.2023)
© AFP 2023 / KEN ISHIIBrezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kırmızı halı serilerek askeri törenle karşılanırken
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kırmızı halı serilerek askeri törenle karşılanırken - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / KEN ISHII
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Çin ziyaretine "Brezilya geri döndü" mesajıyla başlayan Devlet Başkanı Lula, 'BRICS Bankası' etkinliğinde dolar hegemonyasına son verilmesi çağrısı yaptı, ülkelerin kendi para birimleriyle ihracat yapması ve BRICS arası ticaret için para birimi önerisinde bulundu. Solcu lider, gelişen ülkeler için 'BRICS Bankasını' IMF'ye alternatif olarak sundu.
Latin Amerika'yı 2000'lerin başında saran sol kuşağın önemli liderlerinden biri olan ve 1 Ocak'ta Brezilya devlet başkanlığına geri dönen Luiz Inacio Lula da Silva, ilk iş ABD ile müttefiklerinin Rusya-Ukrayna politikalarını eleştirip, Brezilya'nın BRICS'teki öncü rolünü canlandırıp, UNASUR'a yeniden girip ortak Latin Amerika para birimi çalışmalarını başlatmasının ardından Çin'i ziyaret etti.
Çin ile Rusya'nın dolar hegemonyasını ortadan kaldırma hedefine Çin ziyaretinde selam gönderen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Avrupa, ABD dolarının hakimiyetine bağımlılığını azaltmalı" mesajını daha da yukarı taşıyan Lula, gelişmekte olan ülkelere uluslararası ticarette doları terk ederek ulusal para birimlerine geçmeleri çağrısı yaptı.
Bugün Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda Halk Kahramanları Anıtı'na çelen koyan Brezilya Devlet Başkanı, ardından Büyük Halk Salonu'nda Başbakan Li Qiang'la biraraya geldi ve Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmeye geçti.
Dün Çin ziyaretine Şanghay şehrinden başlayan Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinin lideri, kendisinin el vermesiyle 2011-16 arası Brezilya Devlet Başkanı olan Dilma Rousseff'in 'BRICS bankası' olarak da bilinen Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) başına atanması münasebetiyle düzenlenen etkinlikte yarım saatlik bir konuşma yaptı, Huawei ve diğer dev Çin şirketlerinin merkezlerini ziyaret ederek yöneticileriyle görüştü.
NDB konuşmasında aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro'dan farkını "Brezilya geri döndü. Brezilya'nın önemli dünya kararlarında yer almadığı zamanlar geçmişte kaldı. Açıklanamayan bir yokluğun ardından uluslararası sahneye geri döndük" diye ortaya koyan Lula, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunun ticarette dolara alternatif para birimi araması çağrısında bulunarak şunları söyledi:
“Her gece kendime şu soruyu soruyorum: Neden tüm ülkeler ticaretlerini dolara dayandırmak zorunda? Neden kendi para birimimizle ticaret yapamıyoruz? Altın standardının ortadan kalkmasından sonra doların (rezerv) para birimi olduğuna kim karar verdi?"
"Herkes tek bir para birimine bağımlı" diye yakınan solcu lider, 'Brezilya ile Çin, Brezilya ve diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkileri finanse edecek bir para birimi' önerisini dile getirdi:
"BRICS bankası gibi bir banka neden Brezilya ile Çin, Brezilya ile diğer BRICS ülkeleri arasındaki ticareti finanse edecek bir para birimine sahip olamıyor?... Bugün ülkeler, kendi para birimleriyle ihracat yapabilecekken, ihracat yapmak için dolar peşinde koşmak zorunda kalıyor."
Portekizce "NDB'yi oluşturma kararı, gelişmekte olan ülkelerin ortak eyleminde bir kilometre taşıydı... Bu bankanın oluşturulması, gelişmekte olan ülkeler birliğinin dünya için ilgili sosyal ve ekonomik değişiklikleri üretme yeteneğine sahip olduğunu gösterdi" tweetini atan Lula, konuşmasında da şu vurguları yaptı:
"NDB, Küresel Güney'in büyük bankası olmak için tüm şartları yerine getiriyor. İlk kez, başlangıç aşamasında gelişmiş ülkelerin katılımı olmaksızın küresel ölçekte bir kalkınma bankası kuruldu. Bu nedenle, geleneksel kurumlar tarafından gelişmekte olan ekonomilere dayatılan koşullulukların prangalarından özgür. Ve dahası: Projeleri yerel para biriminde finanse etme imkanına sahip."
Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) 'kurtarma' kredileri karşılığında Brezilya'nın komşusu Arjantin gibi nakit sıkıntısı çeken ülkelere halkı vuran aşırı sert tasarruf tedbirleri dayattığını da hatırlatan solcu lider, şöyle konuştu:
"Hiçbir banka, IMF'nin şu anda Arjantin'de yaptığı veya uzun süre Brezilya'da ve her üçüncü dünya ülkesinde yaptığı gibi ülkelerin ekonomilerini boğmamalı. Hiçbir lider ülkesi borçlu diye boğazına bıçak dayalı halde çalışamaz."
Brezilya Devlet Başkanı, 'BRICS bankasının' IMF'ye alternatif oluşturmasından "Yükselen ekonomilerimizi, bizi yönetmek isteyen geleneksel finans kurumlarına boyun eğmekten kurtarabilir" diye söz etti.
Çin ziyaretinde Lula'ya eşlik eden 40 kişilik heyette yer alan Brezilya Maliye Bakanı Fernando Haddad da 'Brezilya'nın gelişmekte olan ülkelerin doların kullanımını devre dışı bırakmaları için ticaret mekanizmaları oluşturmayı amaçladığını' belirtti. Haddad "Bunun avantajı, ticari işlemlerin, illa ki işlemde yer almayan bir ülkenin para biriminde yapılmasının dayattığı deli gömleğinden kaçınmaktır" dedi.
Brezilya'yı 2003-2010 arasında da yöneten 77 yaşındaki Lula, şubatta ABD'yi ziyaret ederek Başkan Joe Biden'la görüşmüştü.
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