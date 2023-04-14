https://sputniknews.com.tr/20230414/lula-cinde-abd-dolari-hegemonyasinin-deli-gomleginden-kurtulalim-1069675090.html

Lula Çin'de: ABD doları hegemonyasının deli gömleğinden kurtulalım

Lula Çin'de: ABD doları hegemonyasının deli gömleğinden kurtulalım

Çin ziyaretine "Brezilya geri döndü" mesajıyla başlayan Devlet Başkanı Lula, 'BRICS Bankası' etkinliğinde dolar hegemonyasına son verilmesi çağrısı yaptı... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T14:06+0300

2023-04-14T14:06+0300

2023-04-14T14:10+0300

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Latin Amerika'yı 2000'lerin başında saran sol kuşağın önemli liderlerinden biri olan ve 1 Ocak'ta Brezilya devlet başkanlığına geri dönen Luiz Inacio Lula da Silva, ilk iş ABD ile müttefiklerinin Rusya-Ukrayna politikalarını eleştirip, Brezilya'nın BRICS'teki öncü rolünü canlandırıp, UNASUR'a yeniden girip ortak Latin Amerika para birimi çalışmalarını başlatmasının ardından Çin'i ziyaret etti. Çin ile Rusya'nın dolar hegemonyasını ortadan kaldırma hedefine Çin ziyaretinde selam gönderen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Avrupa, ABD dolarının hakimiyetine bağımlılığını azaltmalı" mesajını daha da yukarı taşıyan Lula, gelişmekte olan ülkelere uluslararası ticarette doları terk ederek ulusal para birimlerine geçmeleri çağrısı yaptı. Bugün Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda Halk Kahramanları Anıtı'na çelen koyan Brezilya Devlet Başkanı, ardından Büyük Halk Salonu'nda Başbakan Li Qiang'la biraraya geldi ve Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmeye geçti.Dün Çin ziyaretine Şanghay şehrinden başlayan Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinin lideri, kendisinin el vermesiyle 2011-16 arası Brezilya Devlet Başkanı olan Dilma Rousseff'in 'BRICS bankası' olarak da bilinen Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) başına atanması münasebetiyle düzenlenen etkinlikte yarım saatlik bir konuşma yaptı, Huawei ve diğer dev Çin şirketlerinin merkezlerini ziyaret ederek yöneticileriyle görüştü. NDB konuşmasında aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro'dan farkını "Brezilya geri döndü. Brezilya'nın önemli dünya kararlarında yer almadığı zamanlar geçmişte kaldı. Açıklanamayan bir yokluğun ardından uluslararası sahneye geri döndük" diye ortaya koyan Lula, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubunun ticarette dolara alternatif para birimi araması çağrısında bulunarak şunları söyledi:"Herkes tek bir para birimine bağımlı" diye yakınan solcu lider, 'Brezilya ile Çin, Brezilya ve diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkileri finanse edecek bir para birimi' önerisini dile getirdi:Portekizce "NDB'yi oluşturma kararı, gelişmekte olan ülkelerin ortak eyleminde bir kilometre taşıydı... Bu bankanın oluşturulması, gelişmekte olan ülkeler birliğinin dünya için ilgili sosyal ve ekonomik değişiklikleri üretme yeteneğine sahip olduğunu gösterdi" tweetini atan Lula, konuşmasında da şu vurguları yaptı:Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) 'kurtarma' kredileri karşılığında Brezilya'nın komşusu Arjantin gibi nakit sıkıntısı çeken ülkelere halkı vuran aşırı sert tasarruf tedbirleri dayattığını da hatırlatan solcu lider, şöyle konuştu:Brezilya Devlet Başkanı, 'BRICS bankasının' IMF'ye alternatif oluşturmasından "Yükselen ekonomilerimizi, bizi yönetmek isteyen geleneksel finans kurumlarına boyun eğmekten kurtarabilir" diye söz etti. Çin ziyaretinde Lula'ya eşlik eden 40 kişilik heyette yer alan Brezilya Maliye Bakanı Fernando Haddad da 'Brezilya'nın gelişmekte olan ülkelerin doların kullanımını devre dışı bırakmaları için ticaret mekanizmaları oluşturmayı amaçladığını' belirtti. Haddad "Bunun avantajı, ticari işlemlerin, illa ki işlemde yer almayan bir ülkenin para biriminde yapılmasının dayattığı deli gömleğinden kaçınmaktır" dedi.Brezilya'yı 2003-2010 arasında da yöneten 77 yaşındaki Lula, şubatta ABD'yi ziyaret ederek Başkan Joe Biden'la görüşmüştü.

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