https://sputniknews.com.tr/20230609/eski-cia-danismani-dolarin-hegemonyasinin-cokmeye-baslayacagi-tarihi-acikladi-1072232267.html

Eski CIA Danışmanı, doların hegemonyasının çökmeye başlayacağı tarihi açıkladı

Eski CIA Danışmanı, doların hegemonyasının çökmeye başlayacağı tarihi açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile CIA'in eski danışmanı James Rickards, 22 Ağustos'taki BRICS zirvesinde yeni para biriminin sunulmasıyla doların dünyanın... 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T18:11+0300

2023-06-09T18:11+0300

2023-06-09T18:11+0300

ekonomi

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dijital para birimi

cia

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yeni

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Ukrayna krizinin tırmanarak tam teşekküllü NATO-Rusya vekalet savaşına dönüşmesiyle birlikte doların dünyanın rezerv para birimi statüsünü kaybetme süreci hızlanırken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile CIA'in eski danışmanı ve yatırım bankacısı James Rickards, üç aydan daha kısa süre içinde doların hegemonyasını parçalanmaya başlayabileceği tahmininde bulundu. Ekonomik analiz sitesi The Daily Reckoning'de makale yayımlayan Jim Rickards, "22 Ağustos'ta, bugünden yaklaşık iki buçuk ay sonra, uluslararası finansta 1971'den beri en önemli gelişme açıklanacak" diye yazdı. 22 Ağustos, Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan ve dolarsızlaşma kampanyasının başını çeken BRICS'in liderler zirvesinin başlangıç tarihi. 1971 de ABD'nin altın standardından çıktığı tarih.Bunun 'doların küresel ödemelerdeki rolünü zayıflatıp nihayetinde önde gelen ödeme para birimi ve rezerv para birimi olarak doların yerini alabilecek yeni ve büyük bir para biriminin piyasaya sürülmesini' içerdiğini öngören eski CIA-Pentagon danışmanı, bu tektonik kaymanın 'sadece birkaç yılda' gerçekleşebileceğini öngördü.BRICS ülkelerinin gündemindeki yeni para birimi projesinin ivmesinin, 'dünya ticaretini, doğrudan yabancı yatırımı ve yatırımcı portföyleri üzerinde öngörülemeyecek büyük etki yaratacağını' söyleyen Rickards, bunun 'dünyanın hazır olmayabileceği derin ve benzeri görülmemiş bir jeopolitik şok dalgasına neden olacağı' kehanetinde bulundu.ABD'li gözlemci, BRICS üyelerinin birleşik ekonomik güçlerinin G7'den daha büyük olmasının yanısıra 8 ülkenin zaten resmen üyelik için başvuruda bulunması ve bir düzineden fazla ülkenin daha katılmaya ilgi göstermesiyle, genişlemenin, BRICS sisteminin en önemli gelişmesi olduğu değerlendirmesini yaptı. Üyeliğe talip olan ülkeler içinde Suudi Arabistan, doların dünya rezerv statüsünün istikrarını sağlayan petrodolar sisteminin temel taşı."Bu liste, gelecekteki BRICS toplantılarında katılımcı sayısını artırmaktan çok daha fazla anlam taşıyor" diyen Rickards, "Suudi Arabistan ile Rusya'nın her ikisinin üye olması durumunda, en büyük üç enerji üreticisinden ikisi tek bir çatı altında toplanır. (Enerjinin üç büyüğünün diğer ismi ABD)" vurgusunu yaptı.Eski danışman, "BRICS'e halihazırda üye ülkeler, dünya yüzeyinin ve ilgili doğal kaynakların yüzde 30'unu, küresel buğday, pirinç üretiminin yüzde 50'sini, gezegenin altın rezervlerinin yüzde 15'ini ve dünya nüfusunun yüzde 40'ını oluşturuyor" hatırlatmasının ardından şöyle devam etti:BRICS para biriminin 'ticari mallardan oluşan bir sepete veya altına sabitlenmesini beklediğini, sıradan, günlük işlemler için kağıt para şeklinde kullanılabileceğini düşünmediğini' aktaran Rickards, "Katılımcı tarafların vadesi gelen veya borçlu olduğu ödemeleri kaydetmek için şifreli mesaj trafiğine sahip yeni bir BRICS+ finans kurumu tarafından tutulan izinli bir hesap defterine bağlı dijital para birimi olacak" öngörüsünde bulundu. ABD'li gözlemci, 'BRICS para biriminin dolara karşı gerçek bir rezerv alternatifi olarak başarısı için, şu anda yatırımcılar arasında sarsılmaz bir güç merkezi ve güvenli bir değer deposu olarak görülen ABD'nin devasa Hazine piyasasına bir alternatif yaratması gerekeceğini' belirtti:Rickards, Birinci Dünya Savaşı sırasında sürülen ve küresel finansı temelden dönüştüren ABD Özgürlük Tahvili'nin başarısını örnek gösterdi:BRICS ülkelerinin doların hegemonyasından kaçma çabasının Washington'ın kendi buyurgan dayatmacı politikası ve özellikle yaptırımlar yoluyla doları silah olarak kullanmasından kaynaklandığına dikkat çeken Rickards, şöyle devam etti:'Batı'nın geçen yıl Ukrayna krizi sırasında Moskova'ya uyguladığı yaptırımların bardağı taşıran son damla olduğu, başka birçok ülkenin belirli konularda ABD ile ters düşerlerse sıradakinin kendileri olabileceğine aydığını ve bunun dolar sisteminden tamamen vazgeçme baskısını önemli ölçüde tırmandırdığını' anlatan Rickards, "Bu arzu Rusya gibi mevcut hedeflerle sınırlı olmayıp Çin, İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Arjantin ve daha pek çok potansiyel hedef tarafından da paylaşılmaktadır" vurgusunu yaptı.Yatırım bankacısı, "BRICS+, küresel ödemeleri ve nihayetinde küresel rezervleri dolardan arındırmak için gerçekçi bir çaba sunuyor" diyerek 'yeni BRICS+ para biriminin dünyanın önde gelen rezerv para biriminin düşüşünü büyük ölçüde hızlandırabileceği' tezinde ısrar etti.

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