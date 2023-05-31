https://sputniknews.com.tr/20230531/venezuellanin-brics-uyeligi-talebi-brezilyadan-destek-rusyadan-takdir-cinden-memnuniyet-1071839945.html
Venezüella'nın BRICS üyeliği talebi: Brezilya'dan destek, Rusya'dan takdir, Çin'den memnuniyet
Venezüella'nın BRICS üyeliği talebi: Brezilya'dan destek, Rusya'dan takdir, Çin'den memnuniyet
BRICS'in yükselen ekonomilerin oluşturduğu en önemli blok olarak dolarsızlaşma faaliyetlerini tırmandırdığı dönemde, Venezüella'nın üyelik talebini açıklaması... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T15:31+0300
2023-05-31T15:31+0300
2023-05-31T16:09+0300
dünya
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venezüella devlet başkanı nicolas maduro
çin dışişleri bakanlığı
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Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in 1-2 Haziran'da dönem başkanı Güney Afrika'da düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısının gündeminde bloğun genişlemesi de yer alırken, kuyruğa giren ülkelere Venezüella'nın da katılması memnuniyetle karşılandı.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Brezilya ziyareti sırasında açıkladığı BRICS üyeliği talebini Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın 'desteklemesi', Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 'takdir etmesinin' ardından Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ışık geldi. Çin: Mümkün olduğunca çok benzer düşünen ortakla genişlemeÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında Sputnik'in Çin'in Venezüella'nın bloğa katılma perspektiflerine ilişkin tutumuna dair sorusuna şu yanıtı verdi:29 Mayıs'ta Maduro "BRICS'in parçası olmak ve bu yeni mimari ve küresel politikanın inşasına katılmak istiyoruz" derken, Lula, "Ben de bundan yanayım, ama aynı zamanda bu tür girişimlerin tüm ülkeler tarafından koordine edilmesi gerek" diye tasdik etti. Dün Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yeni ülkelerin BRICS'e katılma arzusunun grup içinde tartışılan bir konu olduğunu söyledi. Rusya: BRICS'in artan otoritesinin yansımasıArdından Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Dairesi Başkanı Aleksandr Şetinin, şu değerlendirmeyi yaptı:Bretton Woods sisteminden kopuşBir diğer cazibe merkezi de BRICS'in kurduğu Yeni Kalkınma Bankası (New Development Bank/NDB). Son olarak Financial Times, Suudi Arabistan yetkililerinin NDB'ye katılmak için görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. Gazeteye konuşan NDB temsilcileri, "Ortadoğu'da Suudi Arabistan Krallığı'na büyük önem veriyoruz ve şu anda yetkilileriyle nitelikli bir diyalog içindeyiz" dedi. BRICS’e dahil olmak istediğini dile getirmiş Türkiye dahil en az 19 ülke var. Cezayir, Arjantin, Bahreyn, Mısır, Endonezya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) BRICS’e üyelik başvurularını iletti. BRICS 5'lisinin kurduğu NDB'ye 2021'de Bangladeş, BAE, Uruguay ve Mısır da üye oldu. 30'dan fazla ülkenin katılma başvurusundan söz ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/venezuella-devlet-baskani-maduro-8-yil-sonra-brezilyayi-ziyaret-etti-1071764136.html
https://sputniknews.com.tr/20230528/ft-suudi-arabistan-bricsin-yeni-kalkinma-bankasina-katilmak-icin-gorusmeler-yurutuyor-1071695164.html
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brics, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, çin dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, lula da silva, brezilya, üyelik, istek, talep
brics, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, çin dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, lula da silva, brezilya, üyelik, istek, talep
Venezüella'nın BRICS üyeliği talebi: Brezilya'dan destek, Rusya'dan takdir, Çin'den memnuniyet
15:31 31.05.2023 (güncellendi: 16:09 31.05.2023) Abone ol
BRICS'in yükselen ekonomilerin oluşturduğu en önemli blok olarak dolarsızlaşma faaliyetlerini tırmandırdığı dönemde, Venezüella'nın üyelik talebini açıklaması, grupta olumlu yankı buldu.
Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in 1-2 Haziran'da dönem başkanı Güney Afrika'da düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısının gündeminde bloğun genişlemesi de yer alırken, kuyruğa giren ülkelere Venezüella'nın da katılması memnuniyetle karşılandı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Brezilya ziyareti sırasında açıkladığı BRICS üyeliği talebini Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın 'desteklemesi', Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 'takdir etmesinin' ardından Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ışık geldi.
Çin: Mümkün olduğunca çok benzer düşünen ortakla genişleme
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında Sputnik'in Çin'in Venezüella'nın bloğa katılma perspektiflerine ilişkin tutumuna dair sorusuna şu yanıtı verdi:
"BRICS'i her zaman açık ve kapsayıcı bir mekanizma olarak gören Çin, genişleme sürecini teşvik ediyor. Mümkün olduğu kadar çok benzer düşünen ortağın BRICS büyük ailesine hızla katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz."
29 Mayıs'ta Maduro "BRICS'in parçası olmak ve bu yeni mimari ve küresel politikanın inşasına katılmak istiyoruz" derken, Lula, "Ben de bundan yanayım, ama aynı zamanda bu tür girişimlerin tüm ülkeler tarafından koordine edilmesi gerek" diye tasdik etti.
Dün Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yeni ülkelerin BRICS'e katılma arzusunun grup içinde tartışılan bir konu olduğunu söyledi.
Rusya: BRICS'in artan otoritesinin yansıması
Ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Dairesi Başkanı Aleksandr Şetinin, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Maduro'nun açıklaması, BRICS'in olup bitenlere bakış açısı, değerlendirmeleri, yaptırım ve baskı olmaksızın eşit temelde işbirliği modeliyle mevcut uluslararası ortamda elde ettiği artan otoriteyi yansıtıyor."
"BRICS ülkeleri, ittifakın genişletilmesi için kriterleri ve yöntemleri tartışıyor. Bununla ilgili anlaşmalara varıldığında, BRICS'e katılmak istediğini beyan edecek veya etmiş belirli adaylar tartışılacaktır. Venezüella Devlet Başkanı'nın ülkesinin aday listesinde olduğuna dikkat çektiğini anlıyoruz. Bunu çok takdir ediyoruz."
Bretton Woods sisteminden kopuş
Bir diğer cazibe merkezi de BRICS'in kurduğu Yeni Kalkınma Bankası (New Development Bank/NDB). Son olarak Financial Times, Suudi Arabistan yetkililerinin NDB'ye katılmak için görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. Gazeteye konuşan NDB temsilcileri, "Ortadoğu'da Suudi Arabistan Krallığı'na büyük önem veriyoruz ve şu anda yetkilileriyle nitelikli bir diyalog içindeyiz" dedi.
BRICS’e dahil olmak istediğini dile getirmiş Türkiye dahil en az 19 ülke var. Cezayir, Arjantin, Bahreyn, Mısır, Endonezya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) BRICS’e üyelik başvurularını iletti. BRICS 5'lisinin kurduğu NDB'ye 2021'de Bangladeş, BAE, Uruguay ve Mısır da üye oldu. 30'dan fazla ülkenin katılma başvurusundan söz ediliyor.