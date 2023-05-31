https://sputniknews.com.tr/20230531/venezuellanin-brics-uyeligi-talebi-brezilyadan-destek-rusyadan-takdir-cinden-memnuniyet-1071839945.html

Venezüella'nın BRICS üyeliği talebi: Brezilya'dan destek, Rusya'dan takdir, Çin'den memnuniyet

Venezüella'nın BRICS üyeliği talebi: Brezilya'dan destek, Rusya'dan takdir, Çin'den memnuniyet

BRICS'in yükselen ekonomilerin oluşturduğu en önemli blok olarak dolarsızlaşma faaliyetlerini tırmandırdığı dönemde, Venezüella'nın üyelik talebini açıklaması... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T15:31+0300

2023-05-31T15:31+0300

2023-05-31T16:09+0300

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venezüella devlet başkanı nicolas maduro

çin dışişleri bakanlığı

rusya dışişleri bakanlığı

lula da silva

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Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in 1-2 Haziran'da dönem başkanı Güney Afrika'da düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısının gündeminde bloğun genişlemesi de yer alırken, kuyruğa giren ülkelere Venezüella'nın da katılması memnuniyetle karşılandı.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Brezilya ziyareti sırasında açıkladığı BRICS üyeliği talebini Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın 'desteklemesi', Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 'takdir etmesinin' ardından Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ışık geldi. Çin: Mümkün olduğunca çok benzer düşünen ortakla genişlemeÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında Sputnik'in Çin'in Venezüella'nın bloğa katılma perspektiflerine ilişkin tutumuna dair sorusuna şu yanıtı verdi:29 Mayıs'ta Maduro "BRICS'in parçası olmak ve bu yeni mimari ve küresel politikanın inşasına katılmak istiyoruz" derken, Lula, "Ben de bundan yanayım, ama aynı zamanda bu tür girişimlerin tüm ülkeler tarafından koordine edilmesi gerek" diye tasdik etti. Dün Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yeni ülkelerin BRICS'e katılma arzusunun grup içinde tartışılan bir konu olduğunu söyledi. Rusya: BRICS'in artan otoritesinin yansımasıArdından Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Dairesi Başkanı Aleksandr Şetinin, şu değerlendirmeyi yaptı:Bretton Woods sisteminden kopuşBir diğer cazibe merkezi de BRICS'in kurduğu Yeni Kalkınma Bankası (New Development Bank/NDB). Son olarak Financial Times, Suudi Arabistan yetkililerinin NDB'ye katılmak için görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. Gazeteye konuşan NDB temsilcileri, "Ortadoğu'da Suudi Arabistan Krallığı'na büyük önem veriyoruz ve şu anda yetkilileriyle nitelikli bir diyalog içindeyiz" dedi. BRICS’e dahil olmak istediğini dile getirmiş Türkiye dahil en az 19 ülke var. Cezayir, Arjantin, Bahreyn, Mısır, Endonezya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) BRICS’e üyelik başvurularını iletti. BRICS 5'lisinin kurduğu NDB'ye 2021'de Bangladeş, BAE, Uruguay ve Mısır da üye oldu. 30'dan fazla ülkenin katılma başvurusundan söz ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230530/venezuella-devlet-baskani-maduro-8-yil-sonra-brezilyayi-ziyaret-etti-1071764136.html

https://sputniknews.com.tr/20230528/ft-suudi-arabistan-bricsin-yeni-kalkinma-bankasina-katilmak-icin-gorusmeler-yurutuyor-1071695164.html

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brics, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, çin dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, lula da silva, brezilya, üyelik, istek, talep