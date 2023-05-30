Venezüella Devlet Başkanı Maduro, 8 yıl sonra Brezilya'yı ziyaret etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Emin Gürses: 10 liderin yüzde 45 oy alması bile başarı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
6 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beşiktaş Rsports Robotik Takımı, dünya şampiyonasında 3. oldu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Seçim sonrası ekonomide neler bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İkinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Düştük yine yollara
18:34
86 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230530/venezuella-devlet-baskani-maduro-8-yil-sonra-brezilyayi-ziyaret-etti-1071764136.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, 8 yıl sonra Brezilya'yı ziyaret etti
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, 8 yıl sonra Brezilya'yı ziyaret etti
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Güney Amerika Ulusları Birliği (UNASUR) zirvesine katılmak üzere... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T01:57+0300
2023-05-30T01:57+0300
dünya
venezüella
güney amerika
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
brezilya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071763979_0:220:2860:1829_1920x0_80_0_0_097a4b330731fa234a2c539996787e51.jpg
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın davetlisi olarak ülkeye 8 yıl sonra gelen Maduro, mevkidaşı tarafından Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da karşılandı.İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Maduro, Brezilya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağ ideolojiler tarafından ülkesine yönelik aşırılık yanlısı bir model uygulandığını ve Brezilya'daki bütün kapıların hükümetlerine kapatıldığını söyledi.Brezilyalı iş adamlarına ve şirketlerine kapılarının açık olduğunu belirten Maduro, "Umarım bir daha kimse Brezilya ile Venezüella arasındaki kapıları kapatmaz" ifadesini kullandı.Maduro, Latin Amerika birliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekerek, "Güney Amerika halkları yüzyıllarca inkar edildi, bu sebeple Latin Amerika birliğinin tek bir halk olarak hüküm sürdüğü yeni küresel jeopolitik sistem için çalışıyoruz" diye konuştu.Lula da Venezüella'nın, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubuna dahil olması taraftarı olduğunu belirterek, "Yakında bunu ele alacağız ve çeşitli entegrasyon taleplerini değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.'Sahtekar birini devlet başkanı olarak kabul etmenizi anlayamıyorum'ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Latin Amerika ülkelerinin Venezüella'da eski muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıma kararını "saçma" bulduğunu vurgulayan Lula, "Avrupa'da demokrasiyi eksiksiz uygulayan Avrupalılara dedim ki sahtekar birini devlet başkanı olarak kabul etmenizi anlayamıyorum" ifadesini kullandı. 4 anlaşma imzalandıHeyetler arası toplantıya taraflardan Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.İki ülke arasında bilim, teknoloji, tarım, ulaşım, enerji, su ürünleri, balıkçılık, turizm ve kültür alanında iş birliği amacıyla 4 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.İlişkiler Bolsonaro döneminde bozulmuştuBrezilya'da 2018'de göreve gelen aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2019'da çıkardığı kararname ile Maduro'nun ülkeye girişini yasaklamış ve Karakas'taki Brezilya büyükelçiliğini kapatarak Venezüella ile diplomatik ilişkileri dondurmuştu.Bolsanoro daha sonra eski muhalefet lideri Guaido'yu Venezüella'nın meşru lideri olarak tanıma kararı almıştı.Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Lula da Silva ise 1 Ocak 2023'te görevi devralmasının ardından bu kararı iptal etmişti.Venezüella'nın yeni Brasilia Büyükelçisi Manuel Vicente Vadell, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya güven mektubunu sunmuştu.
venezüella
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071763979_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_c1e111dc914c26d769254ea029f2e670.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
venezüella, güney amerika, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, brezilya
venezüella, güney amerika, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, brezilya

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, 8 yıl sonra Brezilya'yı ziyaret etti

01:57 30.05.2023
© AP Photo / Gustavo MorenoNicolas Maduro - Luiz Inacio Lula da Silva
Nicolas Maduro - Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Gustavo Moreno
Abone olTelegram
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Güney Amerika Ulusları Birliği (UNASUR) zirvesine katılmak üzere Brezilya'ya gitti.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın davetlisi olarak ülkeye 8 yıl sonra gelen Maduro, mevkidaşı tarafından Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da karşılandı.
İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Maduro, Brezilya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağ ideolojiler tarafından ülkesine yönelik aşırılık yanlısı bir model uygulandığını ve Brezilya'daki bütün kapıların hükümetlerine kapatıldığını söyledi.
Brezilyalı iş adamlarına ve şirketlerine kapılarının açık olduğunu belirten Maduro, "Umarım bir daha kimse Brezilya ile Venezüella arasındaki kapıları kapatmaz" ifadesini kullandı.
Maduro, Latin Amerika birliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekerek, "Güney Amerika halkları yüzyıllarca inkar edildi, bu sebeple Latin Amerika birliğinin tek bir halk olarak hüküm sürdüğü yeni küresel jeopolitik sistem için çalışıyoruz" diye konuştu.
Lula da Venezüella'nın, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubuna dahil olması taraftarı olduğunu belirterek, "Yakında bunu ele alacağız ve çeşitli entegrasyon taleplerini değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.
'Sahtekar birini devlet başkanı olarak kabul etmenizi anlayamıyorum'
ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Latin Amerika ülkelerinin Venezüella'da eski muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıma kararını "saçma" bulduğunu vurgulayan Lula, "Avrupa'da demokrasiyi eksiksiz uygulayan Avrupalılara dedim ki sahtekar birini devlet başkanı olarak kabul etmenizi anlayamıyorum" ifadesini kullandı.

4 anlaşma imzalandı

Heyetler arası toplantıya taraflardan Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.
İki ülke arasında bilim, teknoloji, tarım, ulaşım, enerji, su ürünleri, balıkçılık, turizm ve kültür alanında iş birliği amacıyla 4 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

İlişkiler Bolsonaro döneminde bozulmuştu

Brezilya'da 2018'de göreve gelen aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 2019'da çıkardığı kararname ile Maduro'nun ülkeye girişini yasaklamış ve Karakas'taki Brezilya büyükelçiliğini kapatarak Venezüella ile diplomatik ilişkileri dondurmuştu.
Bolsanoro daha sonra eski muhalefet lideri Guaido'yu Venezüella'nın meşru lideri olarak tanıma kararı almıştı.
Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Lula da Silva ise 1 Ocak 2023'te görevi devralmasının ardından bu kararı iptal etmişti.
Venezüella'nın yeni Brasilia Büyükelçisi Manuel Vicente Vadell, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya güven mektubunu sunmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала