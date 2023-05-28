https://sputniknews.com.tr/20230528/ft-suudi-arabistan-bricsin-yeni-kalkinma-bankasina-katilmak-icin-gorusmeler-yurutuyor-1071695164.html
FT: Suudi Arabistan, BRICS’in Yeni Kalkınma Bankası’na katılmak için görüşmeler yürütüyor
FT: Suudi Arabistan, BRICS’in Yeni Kalkınma Bankası’na katılmak için görüşmeler yürütüyor
Financial Times, Suudi Arabistan’ın Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubunun kurduğu Yeni Kalkınma Bankası’na (NDB)... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T18:52+0300
2023-05-28T18:52+0300
2023-05-28T18:53+0300
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brics kalkınma bankası
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yeni kalkınma bankası
suudi arabistan
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Ekonomi çevrelerinin gazetesi Financial Times, BRICS’in konuya ilişkin açıklamasına dayanarak, Suudi Arabistan yetkililerinin, grubun kurduğu Yeni Kalkınma Bankası’na (New Development Bank/NDB) katılmak için görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. Gazeteye konuşan NDB temsilcileri, "Ortadoğu'da Suudi Arabistan Krallığı'na büyük önem veriyoruz ve şu anda yetkilileri ile nitelikli bir diyalog içindeyiz" dedi.NDB'nin ‘Batı’nın liderliğindeki Bretton Woods kurumlarına alternatif olarak dünyanın en büyük gelişmekte olan ekonomileri tarafından’ kurulduğunun dile getirildiği makalede, 'Suudi Arabistan'ın katılımının, bankanın üyeleri arasındaki bağları güçlendireceği' ifade edildi.BRICS ülkelerinin kurduğu uluslararası kalkınma bankası NDB ile ilgili resmi anlaşma 2014’te Brezilya’da yürürlüğe girmiş, Temmuz 2015’te faaliyete geçmişti.Brezilya, Rusya, Çin Hindistan ve Güney Afrika'yı birleştiren BRICS’e dahil olmak isteyen Türkiye dahil en az 19 ülke var. Son olarak Cezayir, Mısır, Endonezya katılım başvurusu yaptı.
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brics, brics kalkınma bankası, ndb, yeni kalkınma bankası, suudi arabistan
brics, brics kalkınma bankası, ndb, yeni kalkınma bankası, suudi arabistan
FT: Suudi Arabistan, BRICS’in Yeni Kalkınma Bankası’na katılmak için görüşmeler yürütüyor
18:52 28.05.2023 (güncellendi: 18:53 28.05.2023) Abone ol
Financial Times, Suudi Arabistan’ın Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubunun kurduğu Yeni Kalkınma Bankası’na (NDB) katılmak için görüşmeler yürüttüğünü yazdı.
Ekonomi çevrelerinin gazetesi Financial Times, BRICS’in konuya ilişkin açıklamasına dayanarak, Suudi Arabistan yetkililerinin, grubun kurduğu Yeni Kalkınma Bankası’na (New Development Bank/NDB) katılmak için görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.
Gazeteye konuşan NDB temsilcileri, "Ortadoğu'da Suudi Arabistan Krallığı'na büyük önem veriyoruz ve şu anda yetkilileri ile nitelikli bir diyalog içindeyiz" dedi.
NDB'nin ‘Batı’nın liderliğindeki Bretton Woods kurumlarına alternatif olarak dünyanın en büyük gelişmekte olan ekonomileri tarafından’ kurulduğunun dile getirildiği makalede, 'Suudi Arabistan'ın katılımının, bankanın üyeleri arasındaki bağları güçlendireceği' ifade edildi.
BRICS ülkelerinin kurduğu uluslararası kalkınma bankası NDB ile ilgili resmi anlaşma 2014’te Brezilya’da yürürlüğe girmiş, Temmuz 2015’te faaliyete geçmişti.
Brezilya, Rusya, Çin Hindistan ve Güney Afrika'yı birleştiren BRICS’e dahil olmak isteyen Türkiye dahil en az 19 ülke var. Son olarak Cezayir, Mısır, Endonezya katılım başvurusu yaptı.