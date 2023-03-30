https://sputniknews.com.tr/20230330/sanghay-isbirligi-orgutunun-yeni-ortagi-suudi-arabistan-petro-dolar-sisteminin-sonu-geldi-1068953495.html

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün yeni ortağı Suudi Arabistan: ‘Petro-dolar sisteminin sonu geldi’

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün yeni ortağı Suudi Arabistan: ‘Petro-dolar sisteminin sonu geldi’

Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS… Dünyanın tek kutupluluktan kurtuluşunu simgeleyen bu iki birliktelik gittikçe güçleniyor. Suudi Arabistan'ın ŞİÖ’nün diyalog... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T14:43+0300

2023-03-30T14:43+0300

2023-03-30T14:43+0300

görüş

şiö

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

brics

brics kalkınma bankası

rusya

çin

çin halk cumhuriyeti

suudi arabistan

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061256035_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_6441fb6833348193f14f2e38b2550005.jpg

Suudi Arabistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) diyalog ortağı olması, Kral Selman tarafından onaylandı. Son dönemde ABD hegemonyasından çıkarak Biden yönetimi ile ters düşen, OPEC+'da Rusya ile birlikte hareket eden, Çin'le birçok anlaşma yapan ve Pekin'in arabuluculuğunda İran'la ilişkileri düzeltme anlaşmasına varan Suudi Arabistan'ın bu adımı da yeni çokkutuplu dünya düzenine dair önemli mesajlar veriyor.Asya’nın en büyük ve stratejik ittifaklarından biri olarak kurulan ŞİÖ’nün bugün Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran olmak üzere 9 üyesi bulunuyor.Örgütün tam üyelerinin yanı sıra Afganistan, Moğolistan ve Belarus’tan oluşan “Gözlemci Ülkeleri”, Türkiye, Azerbaycan, Sri Lanka, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar’dan oluşan “Diyalog Ortağı Ülkeleri” bulunuyor.ŞİÖ’nün amacı; karşılıklı güven, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çaba sarf edilmesi, terörizm, köktencilik, ayrılıkçılık, örgütlü suçlar ve yasadışı göçle ortak mücadele edilmesi, ayrıca siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür ve eğitim, enerji, çevre konularında işbirliğinin geliştirilmesi olarak açıklanıyor.ŞİÖ üyesi ülkelerin liderleri son olarak Eylül 2022’de Özbekistan’ın Semerkant şehrinde bir araya gelmişti. Bu zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davetli olarak katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvedeki konuşmasında "Ülkemizin, doğu ile batı arasındaki köprü konumu bizlere emsalsiz imkânlar sunmaktadır. Bu anlayışla, güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme kadar her alanda iş birliğine hazırız" mesajı vermişti. Erdoğan ayrıca, "Hedefimiz Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik" ifadesini kullanmıştı.Yeni dünyada BRICS’in önemiŞİÖ ile birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip ülkeleri Çin, Rusya, Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin oluşturduğu BRICS de yeni dünya düzeninde büyük önem taşıyor.Yüksek büyüme oranları, küresel sistemdeki potansiyel güçleri ve bölgesel dinamiklerle birlikte öne çıkan konumlarıyla ortak özellikle taşıyan BRICS ülkeleri; dünyanın yüzölçümünün dörtte birinden büyük bir alanı kaplıyor, 3 milyarı aşkın insanı (dünya nüfusunun yüzde 40’ı) temsil ediyor ve dünya ekonomisinin yüzde 23’ünden fazlasını oluşturuyor. BRICS ülkeleri Avrupa ve Amerika’nın kontrolündeki sistem yerine daha adil bir uluslararası düzene ulaşmayı hedefliyor. Bu açıdan BRICS ülkelerinin 2050 yılında dünyanın en önde gelen ekonomileri olarak tanımlanması da önem taşıyor.BRICS ülkeleri Türkiye’nin de yakın işbirliği içinde olduğu ülkeler olarak dikkat çekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2018’de Johannesburg’da yapılan 10'uncu BRICS Zirvesi’ne katılımı ve aile fotoğrafında yer alması da Türkiye’nin bu birliğe verdiği önemi ortaya koydu.BRICS’e İran ve Arjantin’in yanı sıra diğer bazı ülkeler de üye olmak istiyor.Suudi Arabistan’ın üyeliği nasıl yorumlanmalıdır?Sputnik son olarak Suudi Arabistan örneğinde olduğu gibi ŞİÖ ve BRICS gibi Asya merkezli birliklerin yükselişini ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir’e sordu.Özdemir, “50 yıllık petro-dolar sisteminin sonuna geldik” diyerek şunları anlattı:Özdemir, “ŞİÖ uluslararası sisteme jeopolitik olarak yeni bir açılım sunuyor. Henüz evrimini tamamlamamış bir örgüt. ŞİÖ aslında bir tartışma platformu sunuyor. Mesela Pakistan ve Hindistan gibi birbirleriyle sorunları olan ülkeler de burada yer alabiliyor. Burada oluşan barış platformu zamanla uluslararası sistemde daha da çok etkinliğini artıracaktır” diye de ekledi.BRICS ne vadediyor?“Asıl değişim BRICS bünyesinde gerçekleşiyor” diye devam eden ATA Platfom direktörü Özdemir, şunları söyledi:Türkiye, ŞİÖ ve BRICS’e üye olabilir mi?“Türkiye’nin de BRICS üyeliğini düşünmesi gerekiyor. BRICS’te ulusal para birimiyle kredi mekanizması var. Bu da Türkiye’nin borç yönetimi açısından da son derece mantıklı olur” diyen Özdemir, Türkiye’nin iki birlik için durumunu şöyle anlattı:Asya’da askeri ittifak mümkün mü?Peki, Asya’da NATO benzeri bir askeri ittifakın kurulması mümkün görünüyor mu? Özdemir’in bu konudaki değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

https://sputniknews.com.tr/20220822/turkiyenin-davet-edildigi-sanghay-isbirligi-orgutu-nedir-neyi-amacliyor--1060232554.html

https://sputniknews.com.tr/20220919/cok-kutuplu-bir-dunyaya-gecis-surecinde-sio-gibi-bolgesel-orgutlerin-onemi-daha-da-artiyor-1061367246.html

rusya

çin

çin halk cumhuriyeti

suudi arabistan

brezilya

güney afrika

güney afrika cumhuriyeti

iran

asya

avrasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), brics, brics kalkınma bankası, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, suudi arabistan, türkiye, recep tayyip erdoğan, brezilya, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, iran, asya, avrasya, ekonomi