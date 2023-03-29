Kral Selman'dan Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı statüsüne onay

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği: Türkiye tarımının yüzde 20’sini afet bölgesi kapsıyor
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
10:35
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:41
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:06
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
11:43
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
12:14
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:35
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Muharrem İnce'nin adaylığı tartışılıyor
12:46
45 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
13:35
11 dk
VERİ MAÇ
EURO 2024 için Türkiye'nin sıradaki rakibi Hırvatistan
14:04
52 dk
ANKARA FARKI
Hangi parti kaç emekçiyi milletvekili adayı çıkaracak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İsrail'de Netanyahu hükûmetine isyan
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Prof. Kalaycıoğlu ile ufuk turu
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
18:43
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
19:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
20:30
11 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Erbakan ne görüştü?
20:46
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Müzisyen Fatih Işık, ilk solo albümünü anlatıyor.
09:01
47 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
09:48
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
10:15
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
12:18
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230329/kral-selmandan-suudi-arabistanin-sangay-isbirligi-orgutunun-diyalog-ortagi-statusune-onay-1068886767.html
Kral Selman'dan Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı statüsüne onay
Kral Selman'dan Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı statüsüne onay
OPEC+'da Rusya ile birlikte hareket eden, Çin'le birçok anlaşma yapan ve Pekin'in arabuluculuğunda İran'la ilişkileri düzeltme anlaşmasına varan Suudi... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T10:25+0300
2023-03-29T10:31+0300
dünya
suudi arabistan
iran
çin
rusya
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102034/03/1020340320_0:96:1268:809_1920x0_80_0_0_2b05ce0e744262718082162e8e63873d.jpg
Suudi Basın Ajansı (SPA), Kral Selman bin Abdülaziz'in krallığa Şangay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) diyalog ortağı statüsü veren mutabakat zaptını onayladığını duyurdu.Cidde'deki Suudi kabinesi toplantısında onayı veren Kral Selman, Krallık ile Çin arasında teknik ve mesleki eğitimin başlatılması için de yetki verdi. Cuma günü Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayan Suudi Kralı, 'diyalog, hoşgörü ve saygı değerlerinin pekiştirilmesi gerektiğini' vurguladı.Suudi Arabistan'ın 'fiili kralı' konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, dün Suudi Arabistan ile İran arasında iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini kolaylaştırmada oynadığı rol için Çin'e teşekkür etti.Bu ayın başında Pekin'de yürütülen üçlü müzakereler, 10 Mart'ta Suudi Arabistan ile İran'ın 2016'da tümden kopan diplomatik ilişkileri Çin arabuluculuğuyla yeniden kurmak için anlaşmasıyla sonuçlanmıştı. Avrasya'ya yayılan uluslararası siyasi, ekonomik, güvenlik ve savunma örgütü ŞİÖ'de halihazırda Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan üye statüsünde ve İran ve Belarus gözlemcilikten üyeliğe terfi etme sürecinde. Afganistan ve Moğolistan'ın da gözlemci olduğu ŞİÖ'de Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Azerbaycan, Ermenistan, Mısır, Katar, Türkiye ile birlikte artık Suudi Arabistan da resmen diyalog ortağı oldu.
suudi arabistan
iran
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102034/03/1020340320_0:0:1268:951_1920x0_80_0_0_e88e10ecd614b0bdd2bb7f6323ad81bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, iran, çin, rusya, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
suudi arabistan, iran, çin, rusya, şanghay işbirliği örgütü (şiö)

Kral Selman'dan Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı statüsüne onay

10:25 29.03.2023 (güncellendi: 10:31 29.03.2023)
© Fotoğraf : SPAÇin lideri Şi Cinping- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz
Çin lideri Şi Cinping- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© Fotoğraf : SPA
Abone olTelegram
OPEC+'da Rusya ile birlikte hareket eden, Çin'le birçok anlaşma yapan ve Pekin'in arabuluculuğunda İran'la ilişkileri düzeltme anlaşmasına varan Suudi Arabistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı olması, Kral Selman tarafından onaylandı.
Suudi Basın Ajansı (SPA), Kral Selman bin Abdülaziz'in krallığa Şangay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) diyalog ortağı statüsü veren mutabakat zaptını onayladığını duyurdu.
Cidde'deki Suudi kabinesi toplantısında onayı veren Kral Selman, Krallık ile Çin arasında teknik ve mesleki eğitimin başlatılması için de yetki verdi. Cuma günü Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayan Suudi Kralı, 'diyalog, hoşgörü ve saygı değerlerinin pekiştirilmesi gerektiğini' vurguladı.
Suudi Arabistan'ın 'fiili kralı' konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, dün Suudi Arabistan ile İran arasında iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini kolaylaştırmada oynadığı rol için Çin'e teşekkür etti.
Bu ayın başında Pekin'de yürütülen üçlü müzakereler, 10 Mart'ta Suudi Arabistan ile İran'ın 2016'da tümden kopan diplomatik ilişkileri Çin arabuluculuğuyla yeniden kurmak için anlaşmasıyla sonuçlanmıştı.
Avrasya'ya yayılan uluslararası siyasi, ekonomik, güvenlik ve savunma örgütü ŞİÖ'de halihazırda Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan üye statüsünde ve İran ve Belarus gözlemcilikten üyeliğe terfi etme sürecinde. Afganistan ve Moğolistan'ın da gözlemci olduğu ŞİÖ'de Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Azerbaycan, Ermenistan, Mısır, Katar, Türkiye ile birlikte artık Suudi Arabistan da resmen diyalog ortağı oldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала