https://sputniknews.com.tr/20230329/kral-selmandan-suudi-arabistanin-sangay-isbirligi-orgutunun-diyalog-ortagi-statusune-onay-1068886767.html
Kral Selman'dan Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı statüsüne onay
Kral Selman'dan Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı statüsüne onay
OPEC+'da Rusya ile birlikte hareket eden, Çin'le birçok anlaşma yapan ve Pekin'in arabuluculuğunda İran'la ilişkileri düzeltme anlaşmasına varan Suudi... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T10:25+0300
2023-03-29T10:25+0300
2023-03-29T10:31+0300
dünya
suudi arabistan
iran
çin
rusya
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102034/03/1020340320_0:96:1268:809_1920x0_80_0_0_2b05ce0e744262718082162e8e63873d.jpg
Suudi Basın Ajansı (SPA), Kral Selman bin Abdülaziz'in krallığa Şangay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) diyalog ortağı statüsü veren mutabakat zaptını onayladığını duyurdu.Cidde'deki Suudi kabinesi toplantısında onayı veren Kral Selman, Krallık ile Çin arasında teknik ve mesleki eğitimin başlatılması için de yetki verdi. Cuma günü Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayan Suudi Kralı, 'diyalog, hoşgörü ve saygı değerlerinin pekiştirilmesi gerektiğini' vurguladı.Suudi Arabistan'ın 'fiili kralı' konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, dün Suudi Arabistan ile İran arasında iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini kolaylaştırmada oynadığı rol için Çin'e teşekkür etti.Bu ayın başında Pekin'de yürütülen üçlü müzakereler, 10 Mart'ta Suudi Arabistan ile İran'ın 2016'da tümden kopan diplomatik ilişkileri Çin arabuluculuğuyla yeniden kurmak için anlaşmasıyla sonuçlanmıştı. Avrasya'ya yayılan uluslararası siyasi, ekonomik, güvenlik ve savunma örgütü ŞİÖ'de halihazırda Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan üye statüsünde ve İran ve Belarus gözlemcilikten üyeliğe terfi etme sürecinde. Afganistan ve Moğolistan'ın da gözlemci olduğu ŞİÖ'de Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Azerbaycan, Ermenistan, Mısır, Katar, Türkiye ile birlikte artık Suudi Arabistan da resmen diyalog ortağı oldu.
suudi arabistan
iran
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102034/03/1020340320_0:0:1268:951_1920x0_80_0_0_e88e10ecd614b0bdd2bb7f6323ad81bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan, iran, çin, rusya, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
suudi arabistan, iran, çin, rusya, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
Kral Selman'dan Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı statüsüne onay
10:25 29.03.2023 (güncellendi: 10:31 29.03.2023) Abone ol
OPEC+'da Rusya ile birlikte hareket eden, Çin'le birçok anlaşma yapan ve Pekin'in arabuluculuğunda İran'la ilişkileri düzeltme anlaşmasına varan Suudi Arabistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı olması, Kral Selman tarafından onaylandı.
Suudi Basın Ajansı (SPA), Kral Selman bin Abdülaziz'in krallığa Şangay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) diyalog ortağı statüsü veren mutabakat zaptını onayladığını duyurdu.
Cidde'deki Suudi kabinesi toplantısında
onayı veren Kral Selman, Krallık ile Çin
arasında teknik ve mesleki eğitimin başlatılması için de yetki verdi. Cuma günü Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği
önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayan Suudi Kralı, 'diyalog, hoşgörü ve saygı değerlerinin pekiştirilmesi gerektiğini'
vurguladı.
Suudi Arabistan'ın 'fiili kralı' konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, dün Suudi Arabistan ile İran arasında iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini kolaylaştırmada oynadığı rol için Çin'e teşekkür etti.
Bu ayın başında Pekin'de yürütülen üçlü müzakereler, 10 Mart'ta Suudi Arabistan ile İran'ın 2016'da tümden kopan diplomatik ilişkileri Çin arabuluculuğuyla yeniden kurmak için anlaşmasıyla sonuçlanmıştı.
Avrasya'ya yayılan uluslararası siyasi, ekonomik, güvenlik ve savunma örgütü ŞİÖ'de halihazırda Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan üye statüsünde ve İran ve Belarus gözlemcilikten üyeliğe terfi etme sürecinde. Afganistan ve Moğolistan'ın da gözlemci olduğu ŞİÖ'de Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Azerbaycan, Ermenistan, Mısır, Katar, Türkiye ile birlikte artık Suudi Arabistan da resmen diyalog ortağı oldu.