https://sputniknews.com.tr/20230329/kral-selmandan-suudi-arabistanin-sangay-isbirligi-orgutunun-diyalog-ortagi-statusune-onay-1068886767.html

Kral Selman'dan Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı statüsüne onay

Kral Selman'dan Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı statüsüne onay

OPEC+'da Rusya ile birlikte hareket eden, Çin'le birçok anlaşma yapan ve Pekin'in arabuluculuğunda İran'la ilişkileri düzeltme anlaşmasına varan Suudi... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T10:25+0300

2023-03-29T10:25+0300

2023-03-29T10:31+0300

dünya

suudi arabistan

iran

çin

rusya

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

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Suudi Basın Ajansı (SPA), Kral Selman bin Abdülaziz'in krallığa Şangay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) diyalog ortağı statüsü veren mutabakat zaptını onayladığını duyurdu.Cidde'deki Suudi kabinesi toplantısında onayı veren Kral Selman, Krallık ile Çin arasında teknik ve mesleki eğitimin başlatılması için de yetki verdi. Cuma günü Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayan Suudi Kralı, 'diyalog, hoşgörü ve saygı değerlerinin pekiştirilmesi gerektiğini' vurguladı.Suudi Arabistan'ın 'fiili kralı' konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, dün Suudi Arabistan ile İran arasında iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini kolaylaştırmada oynadığı rol için Çin'e teşekkür etti.Bu ayın başında Pekin'de yürütülen üçlü müzakereler, 10 Mart'ta Suudi Arabistan ile İran'ın 2016'da tümden kopan diplomatik ilişkileri Çin arabuluculuğuyla yeniden kurmak için anlaşmasıyla sonuçlanmıştı. Avrasya'ya yayılan uluslararası siyasi, ekonomik, güvenlik ve savunma örgütü ŞİÖ'de halihazırda Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan üye statüsünde ve İran ve Belarus gözlemcilikten üyeliğe terfi etme sürecinde. Afganistan ve Moğolistan'ın da gözlemci olduğu ŞİÖ'de Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Azerbaycan, Ermenistan, Mısır, Katar, Türkiye ile birlikte artık Suudi Arabistan da resmen diyalog ortağı oldu.

suudi arabistan

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çin

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Sputnik Türkiye

suudi arabistan, iran, çin, rusya, şanghay işbirliği örgütü (şiö)