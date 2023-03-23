https://sputniknews.com.tr/20230323/cin-ve-rusya-liderleri-yeni-cagin-hedeflerini-ilkeleri-ve-araclarini-ortaya-koydu-1068729693.html

‘Çin ve Rusya liderleri yeni çağın hedeflerini, ilkeleri ve araçlarını ortaya koydu’

‘Çin ve Rusya liderleri yeni çağın hedeflerini, ilkeleri ve araçlarını ortaya koydu’

Mehmet Ali Güller’e göre, Şi ve Putin’in ortak bildirileri, salt Çin-Rusya ilişkileri açısından değil küresel sorunlara çözüm kararlılığının ilanı olarak da... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T22:35+0300

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Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, üçüncü görev döneminin ilk yurtdışı ziyaretini 20-22 Mart tarihlerinde Rusya’ya gerçekleştirdi. Çin liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirvesi ve iki ülke heyetlerinin görüşmelerinin ardından yayınlanan iki ortak bildiri, sadece Rusya Federasyonu-Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler değil, küresel düzen bakımından da dikkatleri üzerinde topladı.Şi ile Putin, Çin liderinin üç günlük ziyaretinde son 10 yıl içinde 40’ıncı görüşmelerini yaparken, iki güne yayılan gayrı resmi ve resmi temaslarda 7 saati aşkın bir mesai gerçekleştirildi. Şi Jinping pazartesi günü Putin ile Kremlin’de gayriresmi bir görüşme gerçekleştirirken, Salı sabahını Rusya Başbakanı Mihail Mişutsin ile buluşmasına ayırdı. Salı akşam üzeri de Kremlin Sarayı’nda resmi ziyaret ve ortak açıklamalar gerçekleştiİki ülke liderlerinin yayınladığı ‘Kapsamlı ortaklık ve ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi’ ve 'Ekonomik işbirliğinin temel alanlarına yönelik 2030 kalkınma planına’ ilişkin ortak bildirilerin detaylı içeriği dikkat çekti.Bildirilerde iki ülke arasında enerjiden tarım ve gıdaya, bilişim teknolojisinden mali işbirliğine pek çok alanda ilişkilerin geliştirilmesi vurgulanırken, ABD'nin tek taraflı yaptırım mekanizmasına itiraz edildi. Yine pek çok küresel başlıkta yaşanan sorunlar karşısında ABD yönetimi ve NATO'ya önemli mesajlar yer aldı.Çin liderinin ziyaretinin sonundaki veda yemeğinin ardından Putin'e veda ederken, "Şu anda 100 yıldır yaşanmamış değişimler yaşanıyor. Ve biz bu değişimleri birlikte gerçekleştiriyoruz” vurgusu da odak noktasını oluşturdu.Çin-Rusya zirvesi ve yayınlanan ortak bildirileri Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve dış politika kitaplarıyla tanınan gazeteci Mehmet Ali Güller ile konuştuk.‘4 Şubat 2022 bildirisiyle birlikte…’Mehmet Ali Güller’e göre, 21 Mart’ta Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Jinping’in Moskova ziyaretinde yayınlanan Çin-Rusya ortak bildirisi, sadece iki ilişkileri bakımından değil, iki ülkenin önemli küresel meselelere birlikte çözüm bulma kararlılığının ilanı olması bakımından ‘yeni dünya düzeni bildirisi’:‘Yeni çağın hedefleri, ilkeleri ve araçları ortaya konuldu’Çin ve Rusya liderlerinin ziyaretten hemen önce iki ülke medyasında yayınlanan makalelerine atıf yapan Güller, görüşlerin ortak bildiride yerini aldığını anımsattı. Yeni çağın hedeflerinin çok kutupluluk, ekonomik küreselleşme ve uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesi olarak belirtildiğini vurgulayan Güllerbunun yöntemlerinin de ortaya konulduğunun altını çizdi:‘Körfez bölgesinde kolektif güvenlik mimarisi oluşturmak bile önemli’Çin ve Rusya diplomasisinin son dönemde bata Ortadoğu olmak üzere sorun çözücü görünümlerini, en başta Suudi-İran anlaşmasını anımsatan Güller, ABD’nin bu bölgedeki askeri varlığı ve hegemonyası düşünüldüğünde, sadece buradaki denklemin değişmesinin ile taşıdığı öneme dikkat çekti. Güller, ortak bildiride salt Ortadoğu değil Afrika’dan Latin Amerika’ya ve Kuzey Kutbuna uzanan istikrar ve yapıcı işbirliği vurgularının da altını çizdi:‘ABD ve müttefiklerine uyarılar da içeriyor’Güller, ortak bildirinin küresel sorunla çözüm kararlılığının ötesinde ABD ve müttefiklerine de uyarılar içerdiğini vurguladı. ABD’nin Ukrana’da Rusya’ya yaptığı gibi Çin’e karşı kışkırtmaya çalıştığı Tayvan meselesine atıfta bulunan Güller, bunun da dışında bildiride Kore’de meşru taleplere Washington’ın yanıt vermesi vurgusunun önemine dikkat çekti. Aynı şekilde Japonya ve AUKUS paktının yanında NATO’yu Asya-Pasifik’e genişletme planlarına dair uyarıların unutulmadığını anımsattı:‘Turuncu darbelere karşı kararlılık ilan etmekten öte, bu kez bildiride bir yol haritası koyuluyor’ABD’nin 21. Yüzyılda pek çok ülkeyi istikrarsızlaştırıcı ‘turuncu darbelerinin’ de bildiride yerini aldığını anımsatan Güller, bu kez bildiride bunlarla mücadele için yol haritası konulmasına vurgu yaptı:‘Kuzey Akım sabotajını da bildiriye koydular’Ortak bildiride olağan failinin ABD olduğu Kuzey Akım boru hattı sabotajının da eksik edilmediğini anımsatan Güller’e göre son derece detaylı çerçevesiyle bu metin yeni dünya düzeni bildirisi olarak değerlendirilebilir:‘Amerika’nın neredeyse Avrupa ile sınırlı kalan bir tahakküm alanı kaldı’ABD’nin küresel liderliğini sorgulayan gelişmelere seyirci kalmak istemeyeceğini söyleyen Güller, ancak bu ülkenin artık tahakkümünün giderek Avrupa ile sınırlı kalmaya başladığını anımsattı. Afrika’dan Latin Amerika’ya gelişmelere atıf yapan Güller, ABD’nin Ortadoğu’daki İbrahim/Abraham anlaşmalarıyla oluşturduğu görüntünün de artık sarsılmakta olduğunu vurguladı:‘Suriye ve Libya’da Çin’in ağırlığını koymaya başlayacağına dair işaretler var’Güller, ‘süper güç’ olma vasfının salt savaş çıkarmak değil tüm taraflı masaya oturtma ile bağını vurgularken, ABD’nin artık bunu yapamayan bir güç haline geldiğini, buna karşı Çin’in inisiyatif aldığı bir görüntü belirdiğini söyledi:‘Kitabımda öngördüğüm bazı şeylerin daha hızlı geliştiğini görüyorum’Güller’e göre ABD’nin 20 yıl önceki gibi küresel liderliğinin olmadığını dünya artık daha hızla görmeye başlayacak. Bu konuda 2019’da yazdığı kitabına atıf yapan Güller, durumun kendisini öngördüğünden bile daha hızlı geliştiğinin altını çizdi:

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