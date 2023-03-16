https://sputniknews.com.tr/20230316/cin-iran-suudi-anlasmasi-ile-abdye-yuzyilin-calimini-atti-benzeri-girisim-kiev-icin-gelebilir-1068463184.html

'Çin, İran-Suudi anlaşması ile ABD'ye yüzyılın çalımını attı, benzeri girişim Kiev için gelebilir'

'Çin, İran-Suudi anlaşması ile ABD'ye yüzyılın çalımını attı, benzeri girişim Kiev için gelebilir'

Dr. Adıbelli’ye göre, İran-Suudi anlaşmasıyla Çin, ABD’ye ‘yüzyılın diplomatik çalımını’ attı. Bunun bir gecede olmadığını belirten Adıbelli’ye göre Suudi... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T23:41+0300

2023-03-16T23:41+0300

2023-03-19T14:54+0300

eksen

abd

ukrayna

aukus

çin

iran

suudi arabistan

barış adıbelli

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'Çin İran-Suudi anlaşması ile ABD'ye yüzyılın çalımını attı, benzeri girişim Kiev için gelebilir' 'Çin İran-Suudi anlaşması ile ABD'ye yüzyılın çalımını attı, benzeri girişim Kiev için gelebilir'

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Başkanı Şi Cinping’i üçüncü başkanlık dönemiyle birlikte uluslararası sahnede daha bir görünür oluyor. Çin diplomasisi Ortadoğu’nun geleneksel rakipleri İran ile Suudi Arabistan’ı 2016’dan bu yana kopuk olan diplomatik ilişkilerini yeniden inşa etmek üzere barıştırmayı başardı. Anlaşmanın hızlıca uygulanıp uygulanmayacağı belirleyici olacak gibi görünürken, dikkatler Çin’in salt ekonomik değil diplomatik gücüyle küresel çapta çatışmalarda rol oynama kapasitesine çevrildi.Çin lideri önümüzdeki hafta Moskova ziyaretine hazırlanırken, Pekin’in Rusya Federasyonu’nun Özel Askeri Harekat gerçekleştirdiği Ukrayna’daki banderist yönetimle Moskova’yı uzlaştırmak için atabileceği adımlar olduğu öne sürülüyor. ABD başta olmak üzere Batı liderleri Çin’in 12 maddelik tutum belgesi ile ortaya koyduğu barış girişimini ‘küçümsemişken’, Batı medyasında Moskova’ya giden Şi’nin Ukrayna’daki Zelenskiy ile de temas kurması gerektiği iddia edildi.Gelişmeleri Dumlupınar Üniversitesi’nden Asya çalışmaları uzmanı Dr. Barış Adıbelli’yle konuştuk.‘Çin’in diplomasi hamlesi sürpriz oldu’Dr. Barış Adıbelli’ye göre, Çin’in İran ile Suudi Arabistan’ı barıştırması sürpriz oldu. Bunun bir gecede olmadığını, arkasında Çin diplomasisinin bulunduğunu belirten Adıbelli, sonuçlarının birkaç ay içerisinde görüleceğini vurguladı:‘Örneğin Tayvan’da Suudilerin etkisi çok yüksek’Adıbelli, İran’ın Şii dünyasının, Suudi Arabistan’ın da Sünni dünyasının önemli temsilcileri olduğunu vurgularken, özellikle Riyad’ın Pakistan ve Hindistan’dan Tayvan’a uzanan geniş bir coğrafyada medreseler ve dini eğitim üzerinden derin etkilerine atıfta bulundu:‘Muhammed bin Salman sağ gösterip sol vurdu’Çin’in Suudi Arabistan ve İran ile enerji ilişkilerine atıf yapan Adıbelli, ABD’deki Biden yönetiminin ise bir süredir Suudi Arabistan’ın genç veliaht prensine ‘söz geçiremediğini’ anımsattı. Ortadoğu’da yeni kuşak liderlerle ‘yeni bir dönem’ başladığı görüşünü dile getiren Adıbelli, ABD’nin İsrail ile normalleşmeyi telkin ettiği Muhammed bin Salman’ın Çin arabuluculuğundaki anlaşma ile ‘sağ gösterip sol vurduğu’ değerlendirmesinde bulundu. Adıbelli, İran-Suudi denkleminin ŞİÖ’deki yankılarına da bakılması gerektiğini vurguladı:“Enerji noktası da önemli. İran da Suudi Arabistan da önemli enerji tedarikçileri. Çin ikisini de garantilemiş oldu. Suudi Arabistan ve İran’ı bir platforma bir araya getirdi. ABD’nin tam da Suudi Arabistan’ı silahlandırıp, Yemen üzerinden bir şekilde İran’ın karşısına dikmeye çalıştığı bir dönemde. Şu anda da yoğun bir baskı var. Suudi Arabistan’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi üzerine... WSJ’de şöyle yer alıyordu; Suudiler ABD’den şu talepte bulunuyor, ‘Eğer İsrail ile ilişkilerimi düzeltmek istiyorsan benim güvenlik kaygılarımı gider. Nükleer programıma destek ver’. Artık Suudi Arabistan edilgen pozisyondan pazarlık yapabilen bir pozisyona gitmeye başladı. Jenerasyon değişiyor. Muhammed Bin Salman ile yeni bir dönem başladı. Genç nüfus ‘Ortadoğu bataklığında mı kalalım yoksa Avrasya coğrafyasına mı gidelim’ ayrımı içerisinde ki bunu ilk Kral Abdullah başlattı, Rusya ile Çin’le ilişkileri geliştir diye. Ardından Muhammed Bin Salman ‘sağ gösterdi sol vurdu’. Başından itibaren Amerika ile oldukça iyi, İsrail’e göz kırparken bir anda 2022’de ŞİÖ’nün diyalog ortaklığını imzaladı. Aynı ŞİÖ’de nisan ayında İran, 9. Tam üye olarak masaya oturacak. Suudi Arabistan’ın oy birliğiyle İran’ın onayını alabilmesi için ilişkilerinin normalleşmesi lazım. ŞİÖ içerisinde ilişkileri birbiriyle bozuk ülkeler yok. Pakistan-Hindistan anlaşmazlığı var ama diplomatik olarak ilişkileri var. İran ile Suudiler neredeyse savaşın eşiğinde bambaşka bir sarmal içinde. Çin, dolayısıyla bunu önleme adına adım attı. Bunun arkası da gelecek.”‘AUKUS paktının SSN-AUKUS hamlesi’Adıbelli, İran-Suudi anlaşmasının Çin’in yeni ‘Küresel Güvenlik Girişimi’nin ilk örneği olduğunu belirtirken, Biden yönetiminin ise en son AUKUS paktı içerisinde Avustralya’yı nükleer denizaltı sahibi kılma adımına dikkat çekti:‘Şi’nin Kiev için barış teklifi yapma ihtimali olabilir’Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in üçüncü dönemiyle birlikte küresel olarak daha aktif bir rol oynayacağı görüşündeki Adıbelli, bu haftaki Moskova ziyaretiyle Ukrayna için de yeni bir ‘barış girişimi’ gelebileceğini savundu:‘Çin ABD’ye yüzyılın çalımını attı’Çin’in ABD’ye diplomatik bir çalım attığını belirten Adıbelli, dünyada Asya Pasifik’ten Avrupa’ya kadar çok sayıda krize işaret etti. Adıbelli’ye göre; asıl merak konusu yönünü Asya’ya çevirmekte olan İsrail’e ABD’nin nasıl cevap vereceği:

ukrayna

çin

iran

suudi arabistan

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2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, ukrayna, aukus , çin, iran, suudi arabistan, barış adıbelli, аудио