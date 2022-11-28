https://sputniknews.com.tr/20221128/iran-disisleri-bakanindan-sioye-tam-uyelik-aciklamasi-cok-taraflilik-bu-yuzyilin-gercegidir-1063906851.html

İran Dışişleri Bakanı'ndan ŞİÖ'ye tam üyelik açıklaması: Çok taraflılık bu yüzyılın gerçeğidir

İran Dışişleri Bakanı'ndan ŞİÖ'ye tam üyelik açıklaması: Çok taraflılık bu yüzyılın gerçeğidir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, mecliste onaylanan Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğe ilişkin tasarıyı İran’ın 'kararlılığının ve ciddiyetinin... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T05:24+0300

2022-11-28T05:24+0300

2022-11-28T05:24+0300

dünya

iran

şanghay beşlisi

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

üyelik

tam üyelik

hüseyin emir abdullahiyan

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İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, kişisel Twitter hesabından, İran Meclisi’nin onayladığı Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üyeliğe ilişkin tasarı hakkında paylaşımda bulundu.İran'ın Şanghay İş birliği Örgütü'ne üye olmasına ilişkin tasarının mecliste onaylanmasını değerlendiren Abdullahiyan, bunun 'Tahran'ın bölgesel, uluslararası ve ekonomik iş birliğini geliştirme ve Asya'ya bakış açısını güçlendirme konusundaki kararlılığının ve ciddiyetinin bir göstergesi' olduğunu belirtti.Abdullahiyan mesajının devamında, “Çok taraflılık yaklaşımı bu yüzyılın gerçeğidir" ifadesini kullandı.Pazar günü İran Meclisi'nde yapılan açık oturumda ülkenin ŞİÖ’ye katılımına ilişkin tasarının ana başlıkları ve detayları görüşülerek oylamaya sunulmuştu.Oylamada 237 milletvekilinin yer aldığı, İran’ın Şanghay İş birliği Örgütü’ne katılımına ilişkin tasarının 203 kabul, 3 ret ve 4 çekimser oyla onaylandığı belirtilmişti.İran’ın ŞİÖ’ye üyelik süreci2005 yılında ŞİÖ'ye gözlemci üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 14 Eylül’de Özbekistan'ın Semerkant kentinde, İran'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğine dair taahhüt belgesini örgütün Genel Sekreteri Zhang Ming ile imzaladığını açıklamıştı.Türkiye'nin 'diyalog ortağı' olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak 'Şanghay Beşlisi' adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kurulmuştu.2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı 'Şanghay İş birliği Örgütü' olarak değiştirilmişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221127/iran-meclisi-ulkenin-sanghay-isbirligi-orgutune-tam-uyeligine-onay-verdi-1063901037.html

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iran, şanghay beşlisi, şanghay işbirliği örgütü (şiö), üyelik, tam üyelik, hüseyin emir abdullahiyan