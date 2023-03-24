https://sputniknews.com.tr/20230324/eski-brezilya-devlet-baskani-rousseff-brics-kalkinma-bankasinin-basina-gecti-1068725138.html
Eski Brezilya Devlet Başkanı Rousseff, BRICS kalkınma bankasının başına geçti
Eski Brezilya Devlet Başkanı Rousseff, BRICS kalkınma bankasının başına geçti
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS oluşumunun kurduğu uluslararası ölçekli Yeni Kalkınma Bankası, eski Brezilya Devlet Başkanı... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T19:02+0300
2023-03-24T19:02+0300
2023-03-24T19:02+0300
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BRICS ülkeleri tarafından kurulan bir uluslararası kalkınma bankası olan Yeni Kalkınma Bankası'nın genel müdürlüğü için bugün yapılan oylamada, yönetim kurulu üyeleri eski Brezilya lideri Rousseff'i oybirliğiyle bu göreve layık gördü.Daha önce Yeni Kalkınma Bankası'nın genel müdürlüğünü eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından atanan Marcos Prado Troyjo yürütüyordu.
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brezilya, brics, brics kalkınma bankası
brezilya, brics, brics kalkınma bankası
Eski Brezilya Devlet Başkanı Rousseff, BRICS kalkınma bankasının başına geçti
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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS oluşumunun kurduğu uluslararası ölçekli Yeni Kalkınma Bankası, eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'e emanet edildi.
BRICS ülkeleri tarafından kurulan bir uluslararası kalkınma bankası olan Yeni Kalkınma Bankası'nın genel müdürlüğü için bugün yapılan oylamada, yönetim kurulu üyeleri eski Brezilya lideri Rousseff'i oybirliğiyle bu göreve layık gördü.
Daha önce Yeni Kalkınma Bankası'nın genel müdürlüğünü eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından atanan Marcos Prado Troyjo yürütüyordu.