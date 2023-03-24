Eski Brezilya Devlet Başkanı Rousseff, BRICS kalkınma bankasının başına geçti

BRICS ülkeleri tarafından kurulan bir uluslararası kalkınma bankası olan Yeni Kalkınma Bankası'nın genel müdürlüğü için bugün yapılan oylamada, yönetim kurulu üyeleri eski Brezilya lideri Rousseff'i oybirliğiyle bu göreve layık gördü.



Daha önce Yeni Kalkınma Bankası'nın genel müdürlüğünü eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından atanan Marcos Prado Troyjo yürütüyordu.