https://sputniknews.com.tr/20230425/medvedev-brics-ulkeleri-kendi-dijital-para-birimlerini-olusturmali-1070189396.html

Medvedev: BRICS ülkeleri kendi dijital para birimlerini oluşturmalı

Medvedev: BRICS ülkeleri kendi dijital para birimlerini oluşturmalı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, BRICS ülkelerinin kendi dijital para birimlerini oluşturmaları gerektiğini belirtti. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T23:32+0300

2023-04-25T23:32+0300

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ukrayna krizi

rusya

dmitriy medvedev

brics

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, BRICS ülkelerinin kendi dijital para birimlerini oluşturmaları gerektiğini söyledi.‘Önce Bilgi’ eğitim maratonunda konuşan Medvedev, gelecekte Avrupa ülkelerinin ortak para birimi eurodan ulusal para birimlerine döneceği belirterek “Bu durumda rublenin yuan'ın, Hindistan rupisi ve BRICS ülkelerinin diğer para birimlerinin gelecekte alternatifi yok. Bu para birimlerinin dijital formatlarını ve bu birliğin liderlerinin şu anda bahsettiği dijital BRICS para birimini düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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