https://sputniknews.com.tr/20230425/medvedev-brics-ulkeleri-kendi-dijital-para-birimlerini-olusturmali-1070189396.html
Medvedev: BRICS ülkeleri kendi dijital para birimlerini oluşturmalı
Medvedev: BRICS ülkeleri kendi dijital para birimlerini oluşturmalı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, BRICS ülkelerinin kendi dijital para birimlerini oluşturmaları gerektiğini belirtti. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T23:32+0300
2023-04-25T23:32+0300
2023-04-25T23:32+0300
ukrayna krizi
rusya
dmitriy medvedev
brics
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/02/1064099874_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_7179d7255d1fd655852696ca26878752.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, BRICS ülkelerinin kendi dijital para birimlerini oluşturmaları gerektiğini söyledi.‘Önce Bilgi’ eğitim maratonunda konuşan Medvedev, gelecekte Avrupa ülkelerinin ortak para birimi eurodan ulusal para birimlerine döneceği belirterek “Bu durumda rublenin yuan'ın, Hindistan rupisi ve BRICS ülkelerinin diğer para birimlerinin gelecekte alternatifi yok. Bu para birimlerinin dijital formatlarını ve bu birliğin liderlerinin şu anda bahsettiği dijital BRICS para birimini düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/02/1064099874_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_5542e349b3a6efe23a73a9348ba6ec9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, dmitriy medvedev, brics
rusya, dmitriy medvedev, brics
Medvedev: BRICS ülkeleri kendi dijital para birimlerini oluşturmalı
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, BRICS ülkelerinin kendi dijital para birimlerini oluşturmaları gerektiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, BRICS ülkelerinin kendi dijital para birimlerini oluşturmaları gerektiğini söyledi.
‘Önce Bilgi’ eğitim maratonunda konuşan Medvedev, gelecekte Avrupa ülkelerinin ortak para birimi eurodan ulusal para birimlerine döneceği belirterek “Bu durumda rublenin yuan'ın, Hindistan rupisi ve BRICS ülkelerinin diğer para birimlerinin gelecekte alternatifi yok. Bu para birimlerinin dijital formatlarını ve bu birliğin liderlerinin şu anda bahsettiği dijital BRICS para birimini düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.