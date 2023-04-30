https://sputniknews.com.tr/20230430/suriye-lideri-esad-dolardan-vazgecilmesi-ekonomik-kalkinma-icin-imkan-saglayacak-1070405016.html
Suriye lideri Esad: Dolardan vazgeçilmesi ekonomik kalkınma için imkan sağlayacak
Suriye lideri Esad: Dolardan vazgeçilmesi ekonomik kalkınma için imkan sağlayacak
Suriye Devlet Başkanı Esad, mali işlemlerde Amerikan dolarından Çin yuanı lehine vazgeçilmesinin, ülkelerin ekonomik kalkınması için imkan sağlayacağını... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T20:11+0300
2023-04-30T20:11+0300
2023-04-30T20:11+0300
dünya
esad
suriye
beşar esad
ortadoğu
dolar
çin
çin halk cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068365094_0:58:1715:1023_1920x0_80_0_0_02f97ee2b06da24898a38a179557eb0c.jpg
Başkent Şam’da Çin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile bir araya gelen Suriye lideri Beşar Esad, mali işlemlerde Amerikan dolarından Çin yuanı lehine vazgeçilmesinin, ülkelerin ekonomik kalkınması için imkan sağlayacağını söyledi.Esad, “Kalkınma ve ekonomik işbirliğini sağlamak için bir inisiyatif ve yöntem ortaya koymak gerekiyor. Dolar ile mali işlemlerden muafiyet gerekli hale geliyor. BRICS ülkeleri, ülkeler arasındaki ticari işlemler için Çin yuanını seçmenin yanı sıra bu alanda kilit bir rol oynayabilir” ifadelerini kullandı.Çin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai, Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından Beyrut’tan Şam’a geçerek Suriye lideri Esad ile bir araya geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230430/urdunde-suriye-zirvesi-1070385345.html
esad
suriye
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068365094_138:0:1578:1080_1920x0_80_0_0_d7b8389111abfd3fb8681ae84f4634b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
esad, suriye, beşar esad, ortadoğu, dolar, çin, çin halk cumhuriyeti
esad, suriye, beşar esad, ortadoğu, dolar, çin, çin halk cumhuriyeti
Suriye lideri Esad: Dolardan vazgeçilmesi ekonomik kalkınma için imkan sağlayacak
Abone ol
Suriye Devlet Başkanı Esad, mali işlemlerde Amerikan dolarından Çin yuanı lehine vazgeçilmesinin, ülkelerin ekonomik kalkınması için imkan sağlayacağını belirtti.
Başkent Şam’da Çin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile bir araya gelen Suriye lideri Beşar Esad, mali işlemlerde Amerikan dolarından Çin yuanı lehine vazgeçilmesinin, ülkelerin ekonomik kalkınması için imkan sağlayacağını söyledi.
Esad, “Kalkınma ve ekonomik işbirliğini sağlamak için bir inisiyatif ve yöntem ortaya koymak gerekiyor. Dolar ile mali işlemlerden muafiyet gerekli hale geliyor. BRICS ülkeleri, ülkeler arasındaki ticari işlemler için Çin yuanını seçmenin yanı sıra bu alanda kilit bir rol oynayabilir” ifadelerini kullandı.
Çin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai, Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından Beyrut’tan Şam’a geçerek Suriye lideri Esad ile bir araya geldi.