https://sputniknews.com.tr/20230430/suriye-lideri-esad-dolardan-vazgecilmesi-ekonomik-kalkinma-icin-imkan-saglayacak-1070405016.html

Suriye lideri Esad: Dolardan vazgeçilmesi ekonomik kalkınma için imkan sağlayacak

Suriye lideri Esad: Dolardan vazgeçilmesi ekonomik kalkınma için imkan sağlayacak

Suriye Devlet Başkanı Esad, mali işlemlerde Amerikan dolarından Çin yuanı lehine vazgeçilmesinin, ülkelerin ekonomik kalkınması için imkan sağlayacağını... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T20:11+0300

2023-04-30T20:11+0300

2023-04-30T20:11+0300

dünya

esad

suriye

beşar esad

ortadoğu

dolar

çin

çin halk cumhuriyeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068365094_0:58:1715:1023_1920x0_80_0_0_02f97ee2b06da24898a38a179557eb0c.jpg

Başkent Şam’da Çin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile bir araya gelen Suriye lideri Beşar Esad, mali işlemlerde Amerikan dolarından Çin yuanı lehine vazgeçilmesinin, ülkelerin ekonomik kalkınması için imkan sağlayacağını söyledi.Esad, “Kalkınma ve ekonomik işbirliğini sağlamak için bir inisiyatif ve yöntem ortaya koymak gerekiyor. Dolar ile mali işlemlerden muafiyet gerekli hale geliyor. BRICS ülkeleri, ülkeler arasındaki ticari işlemler için Çin yuanını seçmenin yanı sıra bu alanda kilit bir rol oynayabilir” ifadelerini kullandı.Çin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai, Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından Beyrut’tan Şam’a geçerek Suriye lideri Esad ile bir araya geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230430/urdunde-suriye-zirvesi-1070385345.html

esad

suriye

çin

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esad, suriye, beşar esad, ortadoğu, dolar, çin, çin halk cumhuriyeti