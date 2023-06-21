Tayvan'ı karıştıran ABD, medyaya 'Çin-Küba gizli işbirliği' iddiaları servisine bir yenisini ekledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasetin gündemi değişim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
102 dk
Z RAPORU
Yeni asgari ücret
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay'ın avukatı canlı yayında
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
TCMB’nin faiz kararına ilişkin tahminler
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230621/tayvani-karistiran-abd-medyaya-cin-kuba-gizli-isbirligi-iddialari-servisine-bir-yenisini-ekledi-1072715129.html
Tayvan'ı karıştıran ABD, medyaya 'Çin-Küba gizli işbirliği' iddiaları servisine bir yenisini ekledi
Tayvan'ı karıştıran ABD, medyaya 'Çin-Küba gizli işbirliği' iddiaları servisine bir yenisini ekledi
Küba'ya modern tarihin en uzun süreli ablukasını uygulayan Washington, Çin'i Tayvan dahil her alanda kuşatmaya almaya çalışırken, ABD medyasından ABD'ye karşı... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T22:01+0300
2023-06-21T22:13+0300
dünya
abd
abd
çin
küba
wall street journal (wsj)
tayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072712839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8555816a8e12a2ec874e6aff428205e6.jpg
ABD basını, Çin ile Küba'nın askeri, istihbarat işbirliğine dair 'adı açıklanmayan bilgi sahibi ABD'li yetkililere' dayandığı öne sürülen iddiaları ısrarla servis ediyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, 'yüksek derecede gizli istihbarattan haberdar ABD'li yetkililere göre Çin'in elektronik dinleme tesisi kurmak için Küba'yla milyarlarca dolarlık anlaşma yaptığı' iddiasının hem Havana hem Pekin tarafından yalanlanmasına karşın, yeni bir iddia ortaya attı. Bu kez 'eski ve görevdeki ABD yetkililerinden edindiği bilgilere göre Çin'in Küba'nın kuzey kıyısında ortak askeri eğitim tesisi kuracağını' öne süren WSJ, 'bununla ilgili görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu, ancak sonuçlanmadığını' yazdı. Haberde 'ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin anlaşmayı ertelemek veya engellemek için Havana'yla iletişim kurduğu' iddiasına da yer verildi. 'İkna edici ama eksik bu bilginin yüksek derecede gizli yeni ABD istihbaratında bulunduğunu' öne süren ABD yetkilileri, 'ilgili yetkililerin raporlar hakkında farklı düzeylerde alarma geçtiğini' söyledi. WSJ'nin 2 haftadan kısa süre içinde iki iddia ortaya attığı süre içinde ilkin Beyaz Saray Güvenlik Konseyi elektronik casusluk üssü anlaşması haberi için "İsabetli değil" dedi, ardından NBC News'a konuşan Biden yönetiminden bir yetkili "Öyle dedik, çünkü zaten Küba'da Çin'in gizli dinleme üssü var" izahatını getirdi.Her zamanki gibi adı açıklanmayan Biden yönetimi yetkilisi, 'Küba'da yıllardır dinleme üssü bulunan Çin'in tesisi 2019'da modernleştirdiğini ve bunun Biden yönetiminin Trump yönetiminden miras aldığı bir sorun olduğunu' ileri sürerek "Bu devam eden bir mesele, yeni bir gelişme değil" vurgusunu yaptı.İddialarda Washington'ın 'ABD'ye bu kadar yakın bir konumda Çinli birliklerin konuşlanması ve istihbarat operasyonları düzenlemesinden endişesi' de aktarıldı. WSJ'nin ortak askeri üs iddiasıyla ilgili ilk etapta Beyaz Saray ve Küba hükümeti yorum yapmazken, Çin'in ABD Büyükelçiliği, Çin-Küba müzakereleri iddiasıyla ilgili önceki açıklamasına atıfta bulundu. O açıklamada, Çin hükümeti, Washington'ı 'diğer ülkelerle ilgili varolmayan şeyleri ortaya çıkardığını iddia etme ve işlere karışma konusunda uzman' diye niteliyordu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dünkü basın toplantısında haberi görmediğini söyleyerek "İlgili tarafların zamanlarını ve çabalarını karşılıklı güven ile bölgesel barış, istikrara ve kalkınmaya yararlı bir şeyler yapmaya odaklayacağını umuyoruz" dedi. Nitekim haberde Çin'in Batı Yarıküre'de tek bir askerinin bulunmamasına rağmen, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde 350 binden fazla asker konuşlandırdığı ve bunların 100'den fazlasının Washington'ın resmen Çin toprağı olarak tanıdığı Tayvan adasında bulunduğuna değinilmedi. Washington, yabancı ülkelerdeki üslerini ve askerlerini 'kurallara dayalı uluslararası düzeni korumakla' gerekçelendiriyor.Çin-Küba iddiaları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Devlet Başkanı Şi Cinping, Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Komünist Partinin dış politika şefi Wang Yi dahil üst düzey Çinli yetkililerle bir araya geldiği Pekin ziyaretine koşut patlak verdi.Blinken, başta şubat için planladığı ziyaretini, Washington'ın bir casusluk cihazı olduğunu iddia ettiği, ancak Pekin'in sivil bir bilimsel zeplin olduğunu ve rotasından saptığını söylediği bir Çin yüksek irtifa balonunun ABD füzeleriyle düşürülmesi üzerine ertelemişti.Blinken'ın pazartesi günü tamamladığı ziyaret, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki Tayvan ziyaretiyle dibe vuran Washington-Pekin ilişkilerinin kasımdaki G20 zirvesinin Biden-Şi görüşmesinde uzlaşılan soğuk yumuşamaya geri döndürmeyi amaçlıyordu.Pekin'in 'Tek Çin' politikası kapsamındaki Tayvan'da halihazırda ABD destekli bağımsızlık yanlısı bir yönetim bulunuyor. Kısa süre önce adada yıllardır gizli faaliyet gösterdikleri ortaya çıkan ABD askerlerine ev sahipliği yapan Tayvan, Çin anakarasına yaklaşık 161 km mesafede. Bu, hemen hemen Küba'nın ABD'ye olan uzaklığına eşit.1902'den beri bağımsız, 1959'daki komünist devrimden beri ABD'nin ablukası, ambargosu, yaptırımları altında olan Küba, Barack Obama'nın ABD başkanlığı döneminde çok kısa süreli bir normalleşme ve rahatlama yaşadıktan sonra yerine gelen Donald Trump döneminde aynı abluka rejiminin geri dönmesiyle karşılaştı. Trump'ın halefi Biden, Obama döneminin Başkan Yardımcısı olmasına rağmen Obama'nın yakınlaşma politikası yerine diğer her konuda ters düştüğü Trump'ın Küba zulmüne sadık kaldı.Dolayısıyla Havana hükümetinin "Küba halkına yönelik soykırım ve ekonomik savaş eylemi” olarak kınadığı ABD'nin Küba ablukası literatürde, "Modern tarihin en kalıcı ticaret ambargosu" diye niteleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20210723/cia-direktoru-havana-sendromuna-yakalanan-200-abdlinin-yarisi-cia-gorevlisi-1045034390.html
https://sputniknews.com.tr/20211001/havana-sendromu-hakkinda-ortbas-edilen-bilimsel-rapor-abdli-casuslari-circir-bocekleri-cildirtmis-1049423187.html
https://sputniknews.com.tr/20220120/nyt-cia-havana-sendromuna-rusya-gibi-dis-guclerin-neden-olmasi-ihtimali-bulunmadigi-sonucuna-vardi-1052936603.html
https://sputniknews.com.tr/20221104/bm-genel-kurulu-30-yilda-30-kez-kubaya-abd-ablukasinin-kalkmasi-yonunde-oy-kullandi-2-ulke-haric-1063079293.html
abd
çin
küba
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072712839_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_212a035fd5046b27361765a71c046d5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, çin, küba, wall street journal (wsj), tayvan
abd, abd, çin, küba, wall street journal (wsj), tayvan

Tayvan'ı karıştıran ABD, medyaya 'Çin-Küba gizli işbirliği' iddiaları servisine bir yenisini ekledi

22:01 21.06.2023 (güncellendi: 22:13 21.06.2023)
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Havana FlickrKüba başkenti Havana'nın İspanya sömürgeciliği döneminden kalma yapıları önünde eski arabaları tamir edenler
Küba başkenti Havana'nın İspanya sömürgeciliği döneminden kalma yapıları önünde eski arabaları tamir edenler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Havana Flickr
Abone olTelegram
Küba'ya modern tarihin en uzun süreli ablukasını uygulayan Washington, Çin'i Tayvan dahil her alanda kuşatmaya almaya çalışırken, ABD medyasından ABD'ye karşı Çin-Küba işbirliği iddiaları eksik olmuyor. Bu kez iki ülkenin 'Küba'nın kuzey kıyısında ortak askeri eğitim merkezi kurulması için ileri aşamada görüşmeler yürüttüğü' ileri sürüldü.
ABD basını, Çin ile Küba'nın askeri, istihbarat işbirliğine dair 'adı açıklanmayan bilgi sahibi ABD'li yetkililere' dayandığı öne sürülen iddiaları ısrarla servis ediyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, 'yüksek derecede gizli istihbarattan haberdar ABD'li yetkililere göre Çin'in elektronik dinleme tesisi kurmak için Küba'yla milyarlarca dolarlık anlaşma yaptığı' iddiasının hem Havana hem Pekin tarafından yalanlanmasına karşın, yeni bir iddia ortaya attı.
Bu kez 'eski ve görevdeki ABD yetkililerinden edindiği bilgilere göre Çin'in Küba'nın kuzey kıyısında ortak askeri eğitim tesisi kuracağını' öne süren WSJ, 'bununla ilgili görüşmelerin ileri bir aşamada olduğunu, ancak sonuçlanmadığını' yazdı. Haberde 'ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin anlaşmayı ertelemek veya engellemek için Havana'yla iletişim kurduğu' iddiasına da yer verildi.
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2021
DÜNYA
CIA Direktörü: Havana Sendromu'na yakalanan 200 ABD'linin yarısı CIA görevlisi
23 Temmuz 2021, 12:51
'İkna edici ama eksik bu bilginin yüksek derecede gizli yeni ABD istihbaratında bulunduğunu' öne süren ABD yetkilileri, 'ilgili yetkililerin raporlar hakkında farklı düzeylerde alarma geçtiğini' söyledi.
WSJ'nin 2 haftadan kısa süre içinde iki iddia ortaya attığı süre içinde ilkin Beyaz Saray Güvenlik Konseyi elektronik casusluk üssü anlaşması haberi için "İsabetli değil" dedi, ardından NBC News'a konuşan Biden yönetiminden bir yetkili "Öyle dedik, çünkü zaten Küba'da Çin'in gizli dinleme üssü var" izahatını getirdi.
Cırcır böcekleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
DÜNYA
Havana Sendromu hakkında örtbas edilen bilimsel rapor: ABD'li casusları cırcır böcekleri çıldırtmış
1 Ekim 2021, 11:31
Her zamanki gibi adı açıklanmayan Biden yönetimi yetkilisi, 'Küba'da yıllardır dinleme üssü bulunan Çin'in tesisi 2019'da modernleştirdiğini ve bunun Biden yönetiminin Trump yönetiminden miras aldığı bir sorun olduğunu' ileri sürerek "Bu devam eden bir mesele, yeni bir gelişme değil" vurgusunu yaptı.
İddialarda Washington'ın 'ABD'ye bu kadar yakın bir konumda Çinli birliklerin konuşlanması ve istihbarat operasyonları düzenlemesinden endişesi' de aktarıldı.
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
DÜNYA
NYT: CIA, Havana sendromuna Rusya gibi dış güçlerin neden olması ihtimali bulunmadığı sonucuna vardı
20 Ocak 2022, 13:47
WSJ'nin ortak askeri üs iddiasıyla ilgili ilk etapta Beyaz Saray ve Küba hükümeti yorum yapmazken, Çin'in ABD Büyükelçiliği, Çin-Küba müzakereleri iddiasıyla ilgili önceki açıklamasına atıfta bulundu. O açıklamada, Çin hükümeti, Washington'ı 'diğer ülkelerle ilgili varolmayan şeyleri ortaya çıkardığını iddia etme ve işlere karışma konusunda uzman' diye niteliyordu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dünkü basın toplantısında haberi görmediğini söyleyerek "İlgili tarafların zamanlarını ve çabalarını karşılıklı güven ile bölgesel barış, istikrara ve kalkınmaya yararlı bir şeyler yapmaya odaklayacağını umuyoruz" dedi.
Nitekim haberde Çin'in Batı Yarıküre'de tek bir askerinin bulunmamasına rağmen, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde 350 binden fazla asker konuşlandırdığı ve bunların 100'den fazlasının Washington'ın resmen Çin toprağı olarak tanıdığı Tayvan adasında bulunduğuna değinilmedi. Washington, yabancı ülkelerdeki üslerini ve askerlerini 'kurallara dayalı uluslararası düzeni korumakla' gerekçelendiriyor.
Çin-Küba iddiaları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Devlet Başkanı Şi Cinping, Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Komünist Partinin dış politika şefi Wang Yi dahil üst düzey Çinli yetkililerle bir araya geldiği Pekin ziyaretine koşut patlak verdi.
Blinken, başta şubat için planladığı ziyaretini, Washington'ın bir casusluk cihazı olduğunu iddia ettiği, ancak Pekin'in sivil bir bilimsel zeplin olduğunu ve rotasından saptığını söylediği bir Çin yüksek irtifa balonunun ABD füzeleriyle düşürülmesi üzerine ertelemişti.
Blinken'ın pazartesi günü tamamladığı ziyaret, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki Tayvan ziyaretiyle dibe vuran Washington-Pekin ilişkilerinin kasımdaki G20 zirvesinin Biden-Şi görüşmesinde uzlaşılan soğuk yumuşamaya geri döndürmeyi amaçlıyordu.
Pekin'in 'Tek Çin' politikası kapsamındaki Tayvan'da halihazırda ABD destekli bağımsızlık yanlısı bir yönetim bulunuyor. Kısa süre önce adada yıllardır gizli faaliyet gösterdikleri ortaya çıkan ABD askerlerine ev sahipliği yapan Tayvan, Çin anakarasına yaklaşık 161 km mesafede. Bu, hemen hemen Küba'nın ABD'ye olan uzaklığına eşit.
1902'den beri bağımsız, 1959'daki komünist devrimden beri ABD'nin ablukası, ambargosu, yaptırımları altında olan Küba, Barack Obama'nın ABD başkanlığı döneminde çok kısa süreli bir normalleşme ve rahatlama yaşadıktan sonra yerine gelen Donald Trump döneminde aynı abluka rejiminin geri dönmesiyle karşılaştı. Trump'ın halefi Biden, Obama döneminin Başkan Yardımcısı olmasına rağmen Obama'nın yakınlaşma politikası yerine diğer her konuda ters düştüğü Trump'ın Küba zulmüne sadık kaldı.
Dolayısıyla Havana hükümetinin "Küba halkına yönelik soykırım ve ekonomik savaş eylemi” olarak kınadığı ABD'nin Küba ablukası literatürde, "Modern tarihin en kalıcı ticaret ambargosu" diye niteleniyor.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla - BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
DÜNYA
BM Genel Kurulu 30 yılda 30. kez Küba'ya ABD ablukasının kalkması yönünde oy kullandı: 2 ülke hariç
4 Kasım 2022, 18:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала