https://sputniknews.com.tr/20230619/cine-yumusama-ziyaretindeki-abd-disisleri-bakani-blinken-devlet-baskani-si-tarafindan-kabul-edildi-1072610829.html
Çin'e yumuşama ziyaretindeki ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Devlet Başkanı Şi tarafından kabul edildi
Çin'e yumuşama ziyaretindeki ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Devlet Başkanı Şi tarafından kabul edildi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'le gerilimi düşürme ziyaretinin son gününde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olan Devlet Başkanı Şi... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T11:53+0300
2023-06-19T11:53+0300
2023-06-19T12:27+0300
dünya
çin
abd
şi cinping
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon çıkan 'Çin casus balonları' krizi bahanesiyle iptalinin ardından nihayet gerçekleştirdiği Pekin ziyaretine noktayı en üst düzey görüşmeyle koydu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Blinken'ı kabul ederek Washington'la gerilimi düşürme niyetini beyan etmiş oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Çin Devlet Başkanı-ABD Dışişleri Bakanı görüşmesiyle ilgili açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı: * Şi, Blinken'a devletler arası etkileşimlerin her zaman karşılıklı saygı ve samimiyete dayanması gerektiğini söyledi.* Şi, Blinken'ın ziyaretinin ilişkilerin istikrar kazanmasına olumlu katkı yapabilmesini umuyor.* Çin tarafı pozisyonunu açıkladı ve her iki taraf, benim (Şi Cinping) ABD Başkanı Joe Biden'la 2022'de Bali'de yapılan G20 zirvesinin oturum aralarında ulaştığımız fikir birliğini ortaklaşa uygulamayı kabul etti.* Yanısıra taraflar, ilerleme kaydetti ve bazı spesifik konularda anlaşmaya vardı ki, bu, çok iyi.
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çin, abd, şi cinping, antony blinken
çin, abd, şi cinping, antony blinken
Çin'e yumuşama ziyaretindeki ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Devlet Başkanı Şi tarafından kabul edildi
11:53 19.06.2023 (güncellendi: 12:27 19.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'le gerilimi düşürme ziyaretinin son gününde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olan Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmeyi yaptı. Şi, Blinken'ın ziyaretinde ABD ile Çin'in bir dizi meselede ilerleme kaydettiğini ve anlaşmaya vardığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon çıkan 'Çin casus balonları' krizi bahanesiyle iptalinin ardından nihayet gerçekleştirdiği Pekin ziyaretine noktayı en üst düzey görüşmeyle koydu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Blinken'ı kabul ederek Washington'la gerilimi düşürme niyetini beyan etmiş oldu.
Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Çin Devlet Başkanı-ABD Dışişleri Bakanı görüşmesiyle ilgili açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:
* Şi, Blinken'a devletler arası etkileşimlerin her zaman karşılıklı saygı ve samimiyete dayanması gerektiğini söyledi.
* Şi, Blinken'ın ziyaretinin ilişkilerin istikrar kazanmasına olumlu katkı yapabilmesini umuyor.
* Çin tarafı pozisyonunu açıkladı ve her iki taraf, benim (Şi Cinping) ABD Başkanı Joe Biden'la 2022'de Bali'de yapılan G20 zirvesinin oturum aralarında ulaştığımız fikir birliğini ortaklaşa uygulamayı kabul etti.
* Yanısıra taraflar, ilerleme kaydetti ve bazı spesifik konularda anlaşmaya vardı ki, bu, çok iyi.