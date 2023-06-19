https://sputniknews.com.tr/20230619/cine-yumusama-ziyaretindeki-abd-disisleri-bakani-blinken-devlet-baskani-si-tarafindan-kabul-edildi-1072610829.html

Çin'e yumuşama ziyaretindeki ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Devlet Başkanı Şi tarafından kabul edildi

Çin'e yumuşama ziyaretindeki ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Devlet Başkanı Şi tarafından kabul edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'le gerilimi düşürme ziyaretinin son gününde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olan Devlet Başkanı Şi... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T11:53+0300

2023-06-19T11:53+0300

2023-06-19T12:27+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon çıkan 'Çin casus balonları' krizi bahanesiyle iptalinin ardından nihayet gerçekleştirdiği Pekin ziyaretine noktayı en üst düzey görüşmeyle koydu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Blinken'ı kabul ederek Washington'la gerilimi düşürme niyetini beyan etmiş oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Çin Devlet Başkanı-ABD Dışişleri Bakanı görüşmesiyle ilgili açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı: * Şi, Blinken'a devletler arası etkileşimlerin her zaman karşılıklı saygı ve samimiyete dayanması gerektiğini söyledi.* Şi, Blinken'ın ziyaretinin ilişkilerin istikrar kazanmasına olumlu katkı yapabilmesini umuyor.* Çin tarafı pozisyonunu açıkladı ve her iki taraf, benim (Şi Cinping) ABD Başkanı Joe Biden'la 2022'de Bali'de yapılan G20 zirvesinin oturum aralarında ulaştığımız fikir birliğini ortaklaşa uygulamayı kabul etti.* Yanısıra taraflar, ilerleme kaydetti ve bazı spesifik konularda anlaşmaya vardı ki, bu, çok iyi.

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