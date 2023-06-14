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Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye uyarı: İç işlerimize karışmayı bırakın
Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye uyarı: İç işlerimize karışmayı bırakın
Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile telefon görüşmesinde, Washington'a rekabet adına Çin'in temel çıkarlarına ve güvenliğine... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T09:28+0300
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dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
çağrı
çin gang
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Ulusal basındaki haberlere göre, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, iki ülke arasında yüksek irtifa balonunun sebep olduğu kriz nedeniyle iptal ettiği Pekin ziyaretini bu hafta gerçekleştirmesi beklenen ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile, muhatabının talebi üzerine telefonda görüştü.Görüşmede Çin-ABD ilişkilerindeki temel sorunlar konusundaki tutumunu yineleyen Çin Gang, ABD'nin, 'Çin'in iç işlerine karışmayı bırakması, rekabet adına egemen güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye son vermesi gerektiğini' vurguladı.Çin, "Amerikan tarafının, Bali görüşmesinden sonra iki devlet başkanının vardığı fikir birliğini ve ilgili tüm taahhütleri uygulamak için reel adımlar atmasını ve anlaşmazlıkları etkili bir şekilde çözmek için Çin tarafıyla işbirliği yapmasını umuyoruz" dedi.Çinli Bakan ayrıca, ABD'nin işbirliğini teşvik edeceğine, ülkeler arasındaki bağların kötüleşmesini durdurup istikrara kavuşmasına ve sağlıklı kalkınma yoluna girmesine yardımcı olacağına dair umudunu da dile getirdi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun Amerikan hava sahasına girmesinin ardından yaşanan kriz nedeniyle şubatta Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.Blinken ve Çin Gang, kriz nedeniyle diplomatik temaslarının kesilmesinin ardından ilk kez doğrudan görüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230609/amerikan-basini-abd-disisleri-bakani-blinkenin-muhtemel-cin-ziyareti-icin-hazirlik-yapiliyor-1072212194.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, abd, çağrı, çin gang, antony blinken
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, çağrı, çin gang, antony blinken

Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye uyarı: İç işlerimize karışmayı bırakın

09:28 14.06.2023 (güncellendi: 09:31 14.06.2023)
© AFP 2023 / NOEL CELISÇin Dışişleri Bakanı Qin Gang
Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile telefon görüşmesinde, Washington'a rekabet adına Çin'in temel çıkarlarına ve güvenliğine zarar vermemesi, iç işlerine karışmaması uyarısında bulundu.
Ulusal basındaki haberlere göre, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, iki ülke arasında yüksek irtifa balonunun sebep olduğu kriz nedeniyle iptal ettiği Pekin ziyaretini bu hafta gerçekleştirmesi beklenen ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile, muhatabının talebi üzerine telefonda görüştü.
Görüşmede Çin-ABD ilişkilerindeki temel sorunlar konusundaki tutumunu yineleyen Çin Gang, ABD'nin, 'Çin'in iç işlerine karışmayı bırakması, rekabet adına egemen güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye son vermesi gerektiğini' vurguladı.
Çin, "Amerikan tarafının, Bali görüşmesinden sonra iki devlet başkanının vardığı fikir birliğini ve ilgili tüm taahhütleri uygulamak için reel adımlar atmasını ve anlaşmazlıkları etkili bir şekilde çözmek için Çin tarafıyla işbirliği yapmasını umuyoruz" dedi.
Çinli Bakan ayrıca, ABD'nin işbirliğini teşvik edeceğine, ülkeler arasındaki bağların kötüleşmesini durdurup istikrara kavuşmasına ve sağlıklı kalkınma yoluna girmesine yardımcı olacağına dair umudunu da dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun Amerikan hava sahasına girmesinin ardından yaşanan kriz nedeniyle şubatta Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.
Blinken ve Çin Gang, kriz nedeniyle diplomatik temaslarının kesilmesinin ardından ilk kez doğrudan görüştü.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
DÜNYA
Amerikan basını: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın muhtemel Çin ziyareti için hazırlık yapılıyor
9 Haziran , 10:06
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