https://sputniknews.com.tr/20230614/cin-disisleri-bakanindan-abdye-uyari-ic-islerimize-karismayi-birakin--1072413996.html

Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye uyarı: İç işlerimize karışmayı bırakın

Çin Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye uyarı: İç işlerimize karışmayı bırakın

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile telefon görüşmesinde, Washington'a rekabet adına Çin'in temel çıkarlarına ve güvenliğine... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T09:28+0300

2023-06-14T09:28+0300

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antony blinken

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Ulusal basındaki haberlere göre, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, iki ülke arasında yüksek irtifa balonunun sebep olduğu kriz nedeniyle iptal ettiği Pekin ziyaretini bu hafta gerçekleştirmesi beklenen ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile, muhatabının talebi üzerine telefonda görüştü.Görüşmede Çin-ABD ilişkilerindeki temel sorunlar konusundaki tutumunu yineleyen Çin Gang, ABD'nin, 'Çin'in iç işlerine karışmayı bırakması, rekabet adına egemen güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye son vermesi gerektiğini' vurguladı.Çin, "Amerikan tarafının, Bali görüşmesinden sonra iki devlet başkanının vardığı fikir birliğini ve ilgili tüm taahhütleri uygulamak için reel adımlar atmasını ve anlaşmazlıkları etkili bir şekilde çözmek için Çin tarafıyla işbirliği yapmasını umuyoruz" dedi.Çinli Bakan ayrıca, ABD'nin işbirliğini teşvik edeceğine, ülkeler arasındaki bağların kötüleşmesini durdurup istikrara kavuşmasına ve sağlıklı kalkınma yoluna girmesine yardımcı olacağına dair umudunu da dile getirdi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun Amerikan hava sahasına girmesinin ardından yaşanan kriz nedeniyle şubatta Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.Blinken ve Çin Gang, kriz nedeniyle diplomatik temaslarının kesilmesinin ardından ilk kez doğrudan görüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230609/amerikan-basini-abd-disisleri-bakani-blinkenin-muhtemel-cin-ziyareti-icin-hazirlik-yapiliyor-1072212194.html

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