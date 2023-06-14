https://sputniknews.com.tr/20230614/blinken-kendi-iptal-ettigi-cin-ziyaretini-gerceklestirmek-icin-nihayet-pekinden-tarih-aldi-1072442173.html
Blinken, kendi iptal ettiği Çin ziyaretini gerçekleştirmek için nihayet Pekin'den tarih aldı
Blinken, kendi iptal ettiği Çin ziyaretini gerçekleştirmek için nihayet Pekin'den tarih aldı
ABD Dışişleri Bakanı'nın 16-21 Haziran'da Çin ve Britanya ziyaretlerini gerçekleştireceği, Pekin'de üst düzey Çinli yetkililerle biraraya geleceği açıklandı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T15:18+0300
2023-06-14T15:18+0300
2023-06-14T15:37+0300
dünya
abd
çin
pekin
antony blinken
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Washington'ın provokasyonları ve kendi ayağına sıkan icraatları yüzünden ABD-Çin ilişkilerinde görüşme diplomasisinin istihbarat şefleri düzeyine indiği bir dönemde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon çıkan 'Çin casus balonları' krizi bahanesiyle iptal ettiği Pekin ziyaretini nihayet gerçekleştirebilecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın 16-21 Haziran'da Çin ve Britanya ziyaretlerini gerçekleştireceği, Pekin'de üst düzey Çinli yetkililerle biraraya geleceğini duyurdu. Washington'ın Pekin'e sorumsuz gelen eylem silsilesinden sonra, bakanlık açıklamasında ziyaret 'Çin'le ilişkilerin sorumlu idaresiyle' gerekçelendirildi:
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abd, çin, pekin, antony blinken
abd, çin, pekin, antony blinken
Blinken, kendi iptal ettiği Çin ziyaretini gerçekleştirmek için nihayet Pekin'den tarih aldı
15:18 14.06.2023 (güncellendi: 15:37 14.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Dışişleri Bakanı'nın 16-21 Haziran'da Çin ve Britanya ziyaretlerini gerçekleştireceği, Pekin'de üst düzey Çinli yetkililerle biraraya geleceği açıklandı.
Washington'ın provokasyonları ve kendi ayağına sıkan icraatları yüzünden ABD-Çin ilişkilerinde görüşme diplomasisinin istihbarat şefleri düzeyine indiği bir dönemde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon çıkan 'Çin casus balonları' krizi bahanesiyle iptal ettiği Pekin ziyaretini nihayet gerçekleştirebilecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın 16-21 Haziran'da Çin ve Britanya ziyaretlerini gerçekleştireceği, Pekin'de üst düzey Çinli yetkililerle biraraya geleceğini duyurdu. Washington'ın Pekin'e sorumsuz gelen eylem silsilesinden sonra, bakanlık açıklamasında ziyaret 'Çin'le ilişkilerin sorumlu idaresiyle' gerekçelendirildi:
"Blinken üst düzey Çinli yetkilerle görüşmelerde ilişkileri sorumlu şekilde yönetmek için açık iletişim hatlarını sürdürme ihtiyacını ele alacak."