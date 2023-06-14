https://sputniknews.com.tr/20230614/blinken-kendi-iptal-ettigi-cin-ziyaretini-gerceklestirmek-icin-nihayet-pekinden-tarih-aldi-1072442173.html

Blinken, kendi iptal ettiği Çin ziyaretini gerçekleştirmek için nihayet Pekin'den tarih aldı

Blinken, kendi iptal ettiği Çin ziyaretini gerçekleştirmek için nihayet Pekin'den tarih aldı

ABD Dışişleri Bakanı'nın 16-21 Haziran'da Çin ve Britanya ziyaretlerini gerçekleştireceği, Pekin'de üst düzey Çinli yetkililerle biraraya geleceği açıklandı. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T15:18+0300

2023-06-14T15:18+0300

2023-06-14T15:37+0300

dünya

abd

çin

pekin

antony blinken

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072212792_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6de2d98b0d818de3180c5d5bcf7b87e6.jpg

Washington'ın provokasyonları ve kendi ayağına sıkan icraatları yüzünden ABD-Çin ilişkilerinde görüşme diplomasisinin istihbarat şefleri düzeyine indiği bir dönemde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon çıkan 'Çin casus balonları' krizi bahanesiyle iptal ettiği Pekin ziyaretini nihayet gerçekleştirebilecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın 16-21 Haziran'da Çin ve Britanya ziyaretlerini gerçekleştireceği, Pekin'de üst düzey Çinli yetkililerle biraraya geleceğini duyurdu. Washington'ın Pekin'e sorumsuz gelen eylem silsilesinden sonra, bakanlık açıklamasında ziyaret 'Çin'le ilişkilerin sorumlu idaresiyle' gerekçelendirildi:

çin

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çin, pekin, antony blinken