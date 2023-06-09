https://sputniknews.com.tr/20230609/kuba-cinin-abdyi-izlemek-icin-ulkesinde-us-kuracagi-iddiasini-yalanladi-1072208386.html
Küba, Çin'in ABD'yi izlemek için ülkesinde üs kuracağı iddiasını yalanladı
Küba, Çin'in ABD'yi izlemek için ülkesinde üs kuracağı iddiasını yalanladı
Küba, Çin'in ABD ile ilgili casusluk faaliyetleri yürütebilmek için ülkesinde üs kurmak üzere Havana yönetimiyle prensipte anlaştığı iddialarını reddetti. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T05:38+0300
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Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, basına yaptığı açıklamada, haberlerin kesinlikle doğru olmadığını belirterek, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarının haklı çıkartılması amacıyla bu tarz haberlerin kasıtlı şekilde yayıldığını bildirdi.ABD'nin asılsız ve safsata iddialarla adayı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını vurgulayan Cossio, "ABD'li yetkililer, bu tür iftiraları sıklıkla uyduruyor. Görünüşe göre bunu yapan istihbarattır. Küba'ya yönelik ABD düşmanlığı, insanlığa zarar veren aşırı ve acımasız önlemlerin, hiçbir şekilde haklı gösterilecek bir yanı yok" ifadelerini kullandı.Cossio, Küba hükümetinin, ABD'nin Guantanamo'daki üssü dahil olmak üzere Latin Amerika ve Karayipler'deki her türlü askeri varlığını reddettiğini sözlerine ekledi.Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, 'yüksek derecede gizli istihbarata aşina ABD'li yetkililere' dayandırdığı haberinde Çin'in, Küba'da elektronik bir gizli dinleme tesisi kurmak üzere Havana ile gizli anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.
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Küba, Çin'in ABD'yi izlemek için ülkesinde üs kuracağı iddiasını yalanladı
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Küba, Çin'in ABD ile ilgili casusluk faaliyetleri yürütebilmek için ülkesinde üs kurmak üzere Havana yönetimiyle prensipte anlaştığı iddialarını reddetti.
Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, basına yaptığı açıklamada, haberlerin kesinlikle doğru olmadığını belirterek, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarının haklı çıkartılması amacıyla bu tarz haberlerin kasıtlı şekilde yayıldığını bildirdi.
ABD'nin asılsız ve safsata iddialarla adayı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını vurgulayan Cossio, "ABD'li yetkililer, bu tür iftiraları sıklıkla uyduruyor. Görünüşe göre bunu yapan istihbarattır. Küba'ya yönelik ABD düşmanlığı, insanlığa zarar veren aşırı ve acımasız önlemlerin, hiçbir şekilde haklı gösterilecek bir yanı yok" ifadelerini kullandı.
Cossio, Küba hükümetinin, ABD'nin Guantanamo'daki üssü dahil olmak üzere Latin Amerika ve Karayipler'deki her türlü askeri varlığını reddettiğini sözlerine ekledi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, 'yüksek derecede gizli istihbarata aşina ABD'li yetkililere' dayandırdığı haberinde Çin'in, Küba'da elektronik bir gizli dinleme tesisi kurmak üzere Havana ile gizli anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.