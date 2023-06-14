https://sputniknews.com.tr/20230614/cinli-uzman-wang-qin-blinken-telefon-gorusmesi-gelecekteki-diyalogun-onculu-olabilir-1072451978.html

Çinli uzman Wang: Qin-Blinken telefon görüşmesi gelecekteki diyaloğun öncülü olabilir

Çinli uzman Wang: Qin-Blinken telefon görüşmesi gelecekteki diyaloğun öncülü olabilir

ABD’li mevkiidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang görüşmede ABD'nin Çin’in iç işlerine karışmayı bırakması... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T18:49+0300

2023-06-14T18:49+0300

2023-06-14T18:49+0300

çin

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qin gang

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asya & pasifik

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Çin Devlet Televizyonu’nun haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang bugün ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Qin, Amerikan tarafının saygı göstererek Çin’in iç işlerine karışmayı ve rekabet bahanesiyle Çin'in güvenlik ve kalkınma konusundaki egemen çıkarlarını bozmayı bırakması gerektiğinin altını çizdi.Çin Halk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Wang Yiwei, ABD’deki iki partinin Çin’e baskıyla ilgili fikir birliğinde değişimin başladığını belirterek, “ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor ve ekonominin siyasetin “esiri haline gelmemesi” çağrısında bulunuyor” dedi.ABD Başkanı Joe Biden’in şimdi iki temel baskı kaynağıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: Bu bağlamda, ABD’nin içinde Çin’le yakınlaşma umudunun olduğunu dile getiren Wang, “Lakin Amerikan medyası son günlerde, Çin’in Küba’da ABD’yi izlemek için üs inşa ettiği yönünde yalan haber yayınladı. Blinken’in Çin ziyaretinin balon olayı nedeniyle ertelendiği göz önünde bulundurursak iletişimde yeni kesintiyi önlemek için bu telefon görüşmesi gelecekteki diyalogun öncülü olabilir” ifadesini kullandı.

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