https://sputniknews.com.tr/20230614/cinli-uzman-wang-qin-blinken-telefon-gorusmesi-gelecekteki-diyalogun-onculu-olabilir-1072451978.html
Çinli uzman Wang: Qin-Blinken telefon görüşmesi gelecekteki diyaloğun öncülü olabilir
Çinli uzman Wang: Qin-Blinken telefon görüşmesi gelecekteki diyaloğun öncülü olabilir
ABD’li mevkiidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang görüşmede ABD'nin Çin’in iç işlerine karışmayı bırakması... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T18:49+0300
2023-06-14T18:49+0300
2023-06-14T18:49+0300
çin
dünya
abd
qin gang
antony blinken
asya & pasifik
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Çin Devlet Televizyonu’nun haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang bugün ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Qin, Amerikan tarafının saygı göstererek Çin’in iç işlerine karışmayı ve rekabet bahanesiyle Çin'in güvenlik ve kalkınma konusundaki egemen çıkarlarını bozmayı bırakması gerektiğinin altını çizdi.Çin Halk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Wang Yiwei, ABD’deki iki partinin Çin’e baskıyla ilgili fikir birliğinde değişimin başladığını belirterek, “ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor ve ekonominin siyasetin “esiri haline gelmemesi” çağrısında bulunuyor” dedi.ABD Başkanı Joe Biden’in şimdi iki temel baskı kaynağıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: Bu bağlamda, ABD’nin içinde Çin’le yakınlaşma umudunun olduğunu dile getiren Wang, “Lakin Amerikan medyası son günlerde, Çin’in Küba’da ABD’yi izlemek için üs inşa ettiği yönünde yalan haber yayınladı. Blinken’in Çin ziyaretinin balon olayı nedeniyle ertelendiği göz önünde bulundurursak iletişimde yeni kesintiyi önlemek için bu telefon görüşmesi gelecekteki diyalogun öncülü olabilir” ifadesini kullandı.
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çin, abd, qin gang, antony blinken, asya & pasifik
çin, abd, qin gang, antony blinken, asya & pasifik
Çinli uzman Wang: Qin-Blinken telefon görüşmesi gelecekteki diyaloğun öncülü olabilir
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ABD’li mevkiidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang görüşmede ABD'nin Çin’in iç işlerine karışmayı bırakması gerektiğini belirtti.
Çin Devlet Televizyonu’nun haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang bugün ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Qin, Amerikan tarafının saygı göstererek Çin’in iç işlerine karışmayı ve rekabet bahanesiyle Çin'in güvenlik ve kalkınma konusundaki egemen çıkarlarını bozmayı bırakması gerektiğinin altını çizdi.
Çin Halk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Wang Yiwei, ABD’deki iki partinin Çin’e baskıyla ilgili fikir birliğinde değişimin başladığını belirterek, “ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor ve ekonominin siyasetin “esiri haline gelmemesi” çağrısında bulunuyor” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden’in şimdi iki temel baskı kaynağıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Öncelikle, Çin’in Rusya-Ukrayna ihtilafında aktif rol oynayacağı umuduyla yardımına başvurma ihtiyacı var. İkincisi, ABD ekonomisi ve kamu borcu sorunu var. Borç tavanı yükseltilse de bu sorun tam olarak giderilmiş değil ve ABD, Çin’in ABD hazine tahvillerini almaya devam etmesini umuyor. Aslında ABD’deki ekonomik kaos, kendilerinin de katkıda bulunduğu üretim zincirlerindeki kırılmalarla yakından ilişkili, bu da Amerikan iş çevrelerinin büyük baskısına yol açıyor.”
Bu bağlamda, ABD’nin içinde Çin’le yakınlaşma umudunun olduğunu dile getiren Wang, “Lakin Amerikan medyası son günlerde, Çin’in Küba’da ABD’yi izlemek için üs inşa ettiği yönünde yalan haber yayınladı. Blinken’in Çin ziyaretinin balon olayı nedeniyle ertelendiği göz önünde bulundurursak iletişimde yeni kesintiyi önlemek için bu telefon görüşmesi gelecekteki diyalogun öncülü olabilir” ifadesini kullandı.