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https://sputniknews.com.tr/20230619/blinken-abd-tayvanin-bagimsizligini-desteklemiyor-1072619696.html
Blinken: ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyor; Çin, Rusya'ya silah vermeme güvencesi sundu
Blinken: ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyor; Çin, Rusya'ya silah vermeme güvencesi sundu
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşerek ziyaretini tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, temaslarının sonuçlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T14:12+0300
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* Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in baş diplomatı Wang Yi ve Dışişleri Bakanı Çin Gang ile görüşmelerde bulunarak üst düzey iletişim kanallarını güçlendirmek için Pekin'e geldim.* Üst düzeylerde doğrudan muhataplık ve sürekli iletişim, farklılıkları sorumlu şekilde yönetmenin ve rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamanın en iyi yoludur.* Çinli muhataplarımdan da aynı şeyi duydum. İkimiz de ilişkimizi istikrara kavuşturma gereği konusunda hemfikiriz.* Çin ile ABD'nin askeri yetkilileri arasındaki iletişimin önemine dikkat çektim. * Çin'le ilişkilerin kopmasının ABD'nin çıkarına olmadığını vurguladım.* ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyor.* Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki provokatif eylemlerine dair endişelerimizi ilettim. * Sincan, Tibet, Hong Kong'la ilgili endişelerimizi ilettim.* Çin'den Kuzey Kore'nin tehlikeli davranışlarını dizginlemesini talep ettim.* Görüşmeler sırasında bölgesel, küresel meseleler ve Ukrayna çatışmasıyla ilgili dinamik görüş alışverişlerinde bulunduk. * Çin'in diğer ülkelerle birlikte Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanan adil bir barış için yapıcı rol oynamasını memnuniyetle karşılayacağımızı teyit ettim.* Çin, Rusya'ya Ukrayna'da kullanacağı öldürücü silah tedarik etmediği ve etmeyeceğine dair ABD'nin yanısıra diğer ülkelere de güvence verdi. Ancak özel Çin şirketlerinin eylemleriyle ilgili endişelerimizi ilettim.* Gıda güvenliğini de görüştüm ve Karadeniz tahıl anlaşmasının süresinin uzatılmasının önemini vurguladım. * ABD, Çin'i ekonomik olarak ablukaya almaya çalışmıyor. * Aksine, Çin'in büyük ekonomik başarısı Washington'un çıkarına, çünkü diğer ülkeler, özellikle de dünyanın en büyük ekonomilerinden bazıları büyüdüğünde, ABD bundan büyük fayda sağlıyor.* Açıkçası, Pekin'in örneğin şeffaf olmayan nükleer silah programını ilerletmek, hipersonik füzeler inşa etmek, baskıcı amaçları olabilecek teknolojiyi kullanmak için başvurabileceği teknolojiyi Çin'e sağlamak bizim çıkarımıza değil.* Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ı müsait bir zamanda ABD'yi ziyaret etmeye davet ettim, davet kabul edildi.
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antony blinken, şi cinping, çin, abd
antony blinken, şi cinping, çin, abd

Blinken: ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyor; Çin, Rusya'ya silah vermeme güvencesi sundu

14:12 19.06.2023 (güncellendi: 16:26 19.06.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Abone olTelegram
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşerek ziyaretini tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, temaslarının sonuçlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.
* Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in baş diplomatı Wang Yi ve Dışişleri Bakanı Çin Gang ile görüşmelerde bulunarak üst düzey iletişim kanallarını güçlendirmek için Pekin'e geldim.
* Üst düzeylerde doğrudan muhataplık ve sürekli iletişim, farklılıkları sorumlu şekilde yönetmenin ve rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamanın en iyi yoludur.
* Çinli muhataplarımdan da aynı şeyi duydum. İkimiz de ilişkimizi istikrara kavuşturma gereği konusunda hemfikiriz.
* Çin ile ABD'nin askeri yetkilileri arasındaki iletişimin önemine dikkat çektim.
* Çin'le ilişkilerin kopmasının ABD'nin çıkarına olmadığını vurguladım.
* ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyor.
* Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki provokatif eylemlerine dair endişelerimizi ilettim.
* Sincan, Tibet, Hong Kong'la ilgili endişelerimizi ilettim.
* Çin'den Kuzey Kore'nin tehlikeli davranışlarını dizginlemesini talep ettim.
* Görüşmeler sırasında bölgesel, küresel meseleler ve Ukrayna çatışmasıyla ilgili dinamik görüş alışverişlerinde bulunduk.
* Çin'in diğer ülkelerle birlikte Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanan adil bir barış için yapıcı rol oynamasını memnuniyetle karşılayacağımızı teyit ettim.
* Çin, Rusya'ya Ukrayna'da kullanacağı öldürücü silah tedarik etmediği ve etmeyeceğine dair ABD'nin yanısıra diğer ülkelere de güvence verdi. Ancak özel Çin şirketlerinin eylemleriyle ilgili endişelerimizi ilettim.
* Gıda güvenliğini de görüştüm ve Karadeniz tahıl anlaşmasının süresinin uzatılmasının önemini vurguladım.
* ABD, Çin'i ekonomik olarak ablukaya almaya çalışmıyor.
* Aksine, Çin'in büyük ekonomik başarısı Washington'un çıkarına, çünkü diğer ülkeler, özellikle de dünyanın en büyük ekonomilerinden bazıları büyüdüğünde, ABD bundan büyük fayda sağlıyor.
* Açıkçası, Pekin'in örneğin şeffaf olmayan nükleer silah programını ilerletmek, hipersonik füzeler inşa etmek, baskıcı amaçları olabilecek teknolojiyi kullanmak için başvurabileceği teknolojiyi Çin'e sağlamak bizim çıkarımıza değil.
* Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ı müsait bir zamanda ABD'yi ziyaret etmeye davet ettim, davet kabul edildi.
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