Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230220/cin-abdnin-rusyaya-silah-tedarik-etmeyi-planladigimiz-iddiasi-gercek-disi-1067258873.html
Çin: ABD'nin Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığımız yönündeki iddiası gerçek dışı
Çin: ABD'nin Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığımız yönündeki iddiası gerçek dışı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD yönetiminin Pekin'in Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığı yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T11:34+0300
2023-02-20T11:34+0300
ukrayna krizi
abd
çin
antony blinken
rusya
vang vınbin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067258716_0:118:1200:793_1920x0_80_0_0_1abfbf9c5433678727f55a1cb8d57025.jpg
ABD yönetiminin Çin'in Rusya'ya silah sağlamayı düşündüğü iddiasına Pekin'den yalanlama geldi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında "ABD'nin Çin-Rusya ilişkileri konusunda baskı ve zorlama şöyle dursun, parmak sallamasını dahi kabul etmiyoruz" dedi.Vang, Washington yönetimini gerçek dışı bilgi yaymakla suçladı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CBS kanalına verdiği demeçte 'Çin yönetiminin Rusya'ya Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere silah vermeyi değerlendirdiğini' iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230219/abdden-yeni-cin-krizi-pekinin-rusyaya-silah-vermeyi-degerlendirdigine-dair-istihbarat-aldik-1067239372.html
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067258716_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_a69c2577fee6f4e5937acd6f5bb84125.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, antony blinken, rusya, vang vınbin
abd, çin, antony blinken, rusya, vang vınbin

Çin: ABD'nin Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığımız yönündeki iddiası gerçek dışı

11:34 20.02.2023
© AFP 2023 / GREG BAKERVang Vınbin
Vang Vınbin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / GREG BAKER
Abone olTelegram
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD yönetiminin Pekin'in Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığı yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu vurguladı.
ABD yönetiminin Çin'in Rusya'ya silah sağlamayı düşündüğü iddiasına Pekin'den yalanlama geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında "ABD'nin Çin-Rusya ilişkileri konusunda baskı ve zorlama şöyle dursun, parmak sallamasını dahi kabul etmiyoruz" dedi.
Vang, Washington yönetimini gerçek dışı bilgi yaymakla suçladı.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CBS kanalına verdiği demeçte 'Çin yönetiminin Rusya'ya Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere silah vermeyi değerlendirdiğini' iddia etmişti.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
Ukrayna krizi
ABD'den yeni Çin krizi: 'Pekin'in Rusya'ya silah vermeyi değerlendirdiğine dair istihbarat aldık'
Dün, 19:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала