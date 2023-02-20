https://sputniknews.com.tr/20230220/cin-abdnin-rusyaya-silah-tedarik-etmeyi-planladigimiz-iddiasi-gercek-disi-1067258873.html
Çin: ABD'nin Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığımız yönündeki iddiası gerçek dışı
Çin: ABD'nin Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığımız yönündeki iddiası gerçek dışı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD yönetiminin Pekin'in Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığı yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T11:34+0300
2023-02-20T11:34+0300
2023-02-20T11:34+0300
ukrayna krizi
abd
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rusya
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ABD yönetiminin Çin'in Rusya'ya silah sağlamayı düşündüğü iddiasına Pekin'den yalanlama geldi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında "ABD'nin Çin-Rusya ilişkileri konusunda baskı ve zorlama şöyle dursun, parmak sallamasını dahi kabul etmiyoruz" dedi.Vang, Washington yönetimini gerçek dışı bilgi yaymakla suçladı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CBS kanalına verdiği demeçte 'Çin yönetiminin Rusya'ya Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere silah vermeyi değerlendirdiğini' iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230219/abdden-yeni-cin-krizi-pekinin-rusyaya-silah-vermeyi-degerlendirdigine-dair-istihbarat-aldik-1067239372.html
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abd, çin, antony blinken, rusya, vang vınbin
abd, çin, antony blinken, rusya, vang vınbin
Çin: ABD'nin Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığımız yönündeki iddiası gerçek dışı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD yönetiminin Pekin'in Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığı yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu vurguladı.
ABD yönetiminin Çin'in Rusya'ya silah sağlamayı düşündüğü iddiasına Pekin'den yalanlama geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında "ABD'nin Çin-Rusya ilişkileri konusunda baskı ve zorlama şöyle dursun, parmak sallamasını dahi kabul etmiyoruz" dedi.
Vang, Washington yönetimini gerçek dışı bilgi yaymakla suçladı.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CBS kanalına verdiği demeçte 'Çin yönetiminin Rusya'ya Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere silah vermeyi değerlendirdiğini' iddia etmişti.