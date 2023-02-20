https://sputniknews.com.tr/20230220/cin-abdnin-rusyaya-silah-tedarik-etmeyi-planladigimiz-iddiasi-gercek-disi-1067258873.html

Çin: ABD'nin Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığımız yönündeki iddiası gerçek dışı

Çin: ABD'nin Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığımız yönündeki iddiası gerçek dışı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD yönetiminin Pekin'in Rusya'ya silah tedarik etmeyi planladığı yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T11:34+0300

2023-02-20T11:34+0300

2023-02-20T11:34+0300

ukrayna krizi

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vang vınbin

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ABD yönetiminin Çin'in Rusya'ya silah sağlamayı düşündüğü iddiasına Pekin'den yalanlama geldi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında "ABD'nin Çin-Rusya ilişkileri konusunda baskı ve zorlama şöyle dursun, parmak sallamasını dahi kabul etmiyoruz" dedi.Vang, Washington yönetimini gerçek dışı bilgi yaymakla suçladı.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CBS kanalına verdiği demeçte 'Çin yönetiminin Rusya'ya Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere silah vermeyi değerlendirdiğini' iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230219/abdden-yeni-cin-krizi-pekinin-rusyaya-silah-vermeyi-degerlendirdigine-dair-istihbarat-aldik-1067239372.html

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