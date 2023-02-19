https://sputniknews.com.tr/20230219/abdden-yeni-cin-krizi-pekinin-rusyaya-silah-vermeyi-degerlendirdigine-dair-istihbarat-aldik-1067239372.html

ABD'den yeni Çin krizi: 'Pekin'in Rusya'ya silah vermeyi değerlendirdiğine dair istihbarat aldık'

ABD'den yeni Çin krizi: 'Pekin'in Rusya'ya silah vermeyi değerlendirdiğine dair istihbarat aldık'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya'dan Amerikan kanallarına verdiği röportajlarda, 'Çin yönetiminin Rusya'ya Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere silah... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T19:05+0300

2023-02-19T19:05+0300

2023-02-19T19:24+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

çin

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wang yi

antony blinken

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ABD'de Joe Biden yönetimi bir yandan Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürütürken Çin'le gerilimi de her geçen gün tırmandırıyor. Çin'le 'casusluk' ithamında bulunarak balon krizi çıkaran, üstüne mesnetsiz olduğu ortaya çıkan UFO paniği yaratan Biden yönetimi, şimdi de Ukrayna krizinde tarafsız kalmaya özen gösteren Pekin'in Rusya'ya öldürücü askeri yardımda bulunabileceğini iddia etti.Münih Güvenlik Konferansı'nda Çin Komünist Partisi Politbürosu'nun dış politika yönetiminden sorumlu üyesi olan eski Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gergin bir görüşme gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CBS'in Face The Nation programına verdiği röportajda, 'Çin yönetiminin Rusya'ya Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere silah vermeyi değerlendirdiğini' ileri sürdü. 'Cephanelikten silaha dek her şey'"Şu anda endişeli olmamız, onların öldürücü destek sağlamayı değerlendiğine dair elimizde istihbarat olmasına dayanıyor" diyen Blinken, öldürücü desteğin neleri içerdiği sorusuna "Cephanelikten silaha dek her şey" yanıtını verdi. 'Sonuçları olur'Blinken, Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle Almanya'dan Amerikan televizyonlarına verdiği diğer röportajlarda da aynı iddialarda bulunurken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de medyaya "Blinken, Wang'a, 'Eğer Çin Rusya'ya yaptırımları sistematik şekilde ihlal eden materyal destek ya da yardım sağlarsa bunun sonuçları olur' dedi" açıklamasıyla iddiaları köpürttü. Oysa ABD'nin öncülüğünde Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmayı reddeden Çin, Belarus ve Türkiye'de yürütülen barış görüşmelerine destek açıklamıştı. Blinken, ABC'ye de Biden'ın martta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Rusya'ya silah gönderilmesine karşı uyardığını söyledi. Konudan haberdar ABD yönetiminden bir kaynağa göre, o zamandan beri "Çin, savaş alanında kullanılmak üzere ölümcül silah sistemleri satmayı ertelemek de dahil olmak üzere, bu çizgiyi geçmemeye dikkat etti".Graham: Titanik için bilet almaya benzerMünih Konferansı'na katılan üst düzey Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de iddiaları daha tırmandırmaya çalıştı. 'Ukrayna'nın galip geleceğinden en emin olunan böylesi bir dönemde Çin'in Rusya'ya silah sağlamasının ciddi bir hata olacağı' anlatısını ortaya atan Graham, "Bunu şimdi yapmak, batmakta olan Titanik için bilet almaya benzer" dedi.'ABD Ukraynalı savaş pilotlarını eğitmeye hazırlanıyor'Dış politika konularında bilgili bir kaynak olan şahin Cumhuriyetçi, 'ABD'nin yakında Ukraynalı savaş pilotlarını eğitme planlarını açıklayacağına dair güçlü işaretler aldığını' sözlerine ekledi. Daha önce Demokrat Partili Biden, Ukrayna'ya savaş uçağı verme olasılığıyla ilgili sorulara olumsuz yanıt vermişti. Çin'in baş diplomatı: Barış planı sunacağızÇin'in en üst düzey diplomatı ise Münih Güvenlik Konferansı'na hitabında Pekin'in Ukrayna'daki ihtilafı barışçı şekilde çözmeyi amaçlayan bir plan sunacağını söyledi. 'Ukraynalıların canı umurlarında değil'"Çatışmaların devam etmesi çağrısında bulunanlar, Ukraynalıların yaşamı ve ölümünü umursamıyor" vurgusunu yapan Wang, planın ayrıntılarını ve sunma tarihi açıklamadan, "Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusunda Çin'in tutumunu ortaya koyacağız.Barıştan ve diyalogdan yana olmaya devam edeceğiz" dedi.'Arabuluculuk için iyi bir konumdayız'"Tarafların toprak bütünlüğü ve egemenliği kadar meşru güvenlik kaygılarına da saygı gösterilmesi gerekir. Nükleer santrallere yönelik saldırılara da karşı çıkılmalıdır" hatlarını çizen Wang, 'hem doğrudan ilgili bir taraf olmadığı hem de hiçbir şey yapmadan oturmadığı için Çin'in barışa arabuluculuk yapmak için iyi bir konumda olduğunu' belirtti.

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abd, ukrayna, çin, rusya, wang yi, antony blinken