https://sputniknews.com.tr/20221114/si-biden-gorusmesi-iki-lider-nukleer-silahlarin-ukrayna-dahil-asla-kullanilmamasinda-hemfikir-1063417471.html
Şi-Biden görüşmesi: 'İki lider, nükleer silahların Ukrayna dahil asla kullanılmamasında hemfikir'
Şi-Biden görüşmesi: 'İki lider, nükleer silahların Ukrayna dahil asla kullanılmamasında hemfikir'
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 zirvesi vesilesiyle ilk kez yüz yüze görüşmesi 3 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili açıklamalarda... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T16:57+0300
2022-11-14T16:57+0300
2022-11-14T17:16+0300
dünya
şi cinping
joe biden
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Beyaz Saray açıklamasında şöyle denildi:"Başkan Biden ile Başkan Şi, nükleer savaşın asla yapılmaması ve asla kazanılamayacağı konusundaki anlaşmalarını yineledi ve Ukrayna'da nükleer silah kullanımına veya kullanılması tehdidine karşı olduklarının altını çizdi.""Biden Şi'ye Washington'ın Çin ile güçlü şekilde rekabet etmeye devam edeceğini, ancak bu rekabetin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.""Biden, Çin'in Tayvan'a yönelik zorlayıcı ve giderek artan saldırgan eylemlerine itiraz etti.""Biden, Şi'ye, dünyanın Kuzey Kore'yi sorumlu davranması için teşvik etmesi gerektiğini söyledi."
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şi cinping, joe biden
Şi-Biden görüşmesi: 'İki lider, nükleer silahların Ukrayna dahil asla kullanılmamasında hemfikir'
16:57 14.11.2022 (güncellendi: 17:16 14.11.2022) Abone ol
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ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 zirvesi vesilesiyle ilk kez yüz yüze görüşmesi 3 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili açıklamalarda nükleer savaş ihtimali, küresel rekabet, Ukrayna, Tayvan ve Kuzey Kore öne çıktı.
Beyaz Saray açıklamasında şöyle denildi:
"Başkan Biden ile Başkan Şi, nükleer savaşın asla yapılmaması ve asla kazanılamayacağı konusundaki anlaşmalarını yineledi ve Ukrayna'da nükleer silah kullanımına veya kullanılması tehdidine karşı olduklarının altını çizdi."
"Biden Şi'ye Washington'ın Çin ile güçlü şekilde rekabet etmeye devam edeceğini, ancak bu rekabetin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledi."
"Biden, Çin'in Tayvan'a yönelik zorlayıcı ve giderek artan saldırgan eylemlerine itiraz etti."
"Biden, Şi'ye, dünyanın Kuzey Kore'yi sorumlu davranması için teşvik etmesi gerektiğini söyledi."