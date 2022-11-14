Türkiye
SON DAKİKA | Şi-Biden görüşmesi: 'İki lider, nükleer silahların Ukrayna dahil asla kullanılmamasında hemfikir'
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221114/si-biden-gorusmesi-iki-lider-nukleer-silahlarin-ukrayna-dahil-asla-kullanilmamasinda-hemfikir-1063417471.html
Şi-Biden görüşmesi: 'İki lider, nükleer silahların Ukrayna dahil asla kullanılmamasında hemfikir'
Şi-Biden görüşmesi: 'İki lider, nükleer silahların Ukrayna dahil asla kullanılmamasında hemfikir'
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 zirvesi vesilesiyle ilk kez yüz yüze görüşmesi 3 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili açıklamalarda... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T16:57+0300
2022-11-14T17:16+0300
dünya
şi cinping
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1063417471.jpg?1668435409
Beyaz Saray açıklamasında şöyle denildi:"Başkan Biden ile Başkan Şi, nükleer savaşın asla yapılmaması ve asla kazanılamayacağı konusundaki anlaşmalarını yineledi ve Ukrayna'da nükleer silah kullanımına veya kullanılması tehdidine karşı olduklarının altını çizdi.""Biden Şi'ye Washington'ın Çin ile güçlü şekilde rekabet etmeye devam edeceğini, ancak bu rekabetin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.""Biden, Çin'in Tayvan'a yönelik zorlayıcı ve giderek artan saldırgan eylemlerine itiraz etti.""Biden, Şi'ye, dünyanın Kuzey Kore'yi sorumlu davranması için teşvik etmesi gerektiğini söyledi."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şi cinping, joe biden
şi cinping, joe biden

Şi-Biden görüşmesi: 'İki lider, nükleer silahların Ukrayna dahil asla kullanılmamasında hemfikir'

16:57 14.11.2022 (güncellendi: 17:16 14.11.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 zirvesi vesilesiyle ilk kez yüz yüze görüşmesi 3 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili açıklamalarda nükleer savaş ihtimali, küresel rekabet, Ukrayna, Tayvan ve Kuzey Kore öne çıktı.
Beyaz Saray açıklamasında şöyle denildi:
"Başkan Biden ile Başkan Şi, nükleer savaşın asla yapılmaması ve asla kazanılamayacağı konusundaki anlaşmalarını yineledi ve Ukrayna'da nükleer silah kullanımına veya kullanılması tehdidine karşı olduklarının altını çizdi."
"Biden Şi'ye Washington'ın Çin ile güçlü şekilde rekabet etmeye devam edeceğini, ancak bu rekabetin çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledi."
"Biden, Çin'in Tayvan'a yönelik zorlayıcı ve giderek artan saldırgan eylemlerine itiraz etti."
"Biden, Şi'ye, dünyanın Kuzey Kore'yi sorumlu davranması için teşvik etmesi gerektiğini söyledi."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала