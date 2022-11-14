https://sputniknews.com.tr/20221114/abd-ile-rusyanin-dis-istihbarat-baskanlarinin-ankarada-gorustugune-beyaz-saraydan-dogrulama--1063418605.html

ABD ile Rusya'nın istihbarat başkanlarının Ankara görüşmesine Beyaz Saray, Kremlin ve AA'dan teyit

ABD ile Rusya'nın istihbarat başkanlarının Ankara görüşmesine Beyaz Saray, Kremlin ve AA'dan teyit

CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in başkanlığındaki heyetlerin bugün Ankara'da görüştüğü haberlerine... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T18:01+0300

2022-11-14T18:01+0300

2022-11-14T18:29+0300

sergey narışkin

william burns

ankara

görüşme

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AP haber ajansına konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden adı açıklanmayan bir yetkili, CIA Direktörü William Burns'ün bugün Ankara'da Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile görüştüğünü teyit etti.Yetkili, görüşmenin amacını 'Rus tarafını Ukrayna'da nükleer silah kullanımının sonuçları konusunda uyarmak' olarak sundu. Habere göre Burns, Narışkin ile 'Rusya'nın nükleer silah kullanımının sonuçları ve stratejik istikrara yönelik tırmanma riskleri hakkında' konuştu, ancak 'Ukrayna'daki savaşın çözümü konusunu tartışmadı'. Yetkili "Burns herhangi bir müzakere gerçekleştirmiyor. Ukrayna'daki savaşın durumuyla ilgili bir müzakereyi ele almıyor" dedi.CIA Başkanı'nın gündeminde Rusya'da tutuklanan ABD vatandaşları Phoenix Mercury yıldızı Brittney Griner ve Michigan kurumsal güvenlik yöneticisi Paul Whelan'ın davalarının olduğu belirtildi. Biden yönetimi, iki ABD'linin esir takasında serbest bırakılması için uğraşıyor. AA da 'Türk istihbarat kaynaklarından CIA Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiği' bilgisini aldığını duyurdu. AA'ya da konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Rusya ile özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda Rusya ile iletişim kanallarının açık olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Bu çabalar kapsamında Bill Burns, bugün Ankara'da Rus istihbarat mevkidaşıyla bir araya gelecek. Hiçbir şekilde bir müzakere olmayacaktır. Burns, Ukrayna savaşının çözümünü görüşmeyecek. Burns, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının sonuçları ve stratejik istikrarda gerginliğin tırmanmasına yönelik mesaj iletecektir." Açıklamada "Bu görüşme konusunda Ukrayna'ya bilgi verdik. Biz, temel prensibimize sıkı sıkıya bağlıyız: Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz" ifadesi kullanıldı.Son olarak Moskova'dan da teyit geldi. Sputnik'e demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün Ankara'da ABD tarafının talebiyle görüşmeler yapıldığını doğruladı.Öncesinde Rusya'nın Kommersant gazetesi, bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Rusya ve ABD istihbarat temsilcilerinin bugün Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleştirmek için bulunduklarını ve Rus heyetine Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in başkanlık ettiğini yazmıştı.Gazete, Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizini üçüncü bir ülkede ilk kez bu düzeyde istişare ettiklerini aktarmıştı.Günlük basın toplantısında gazetecilerin habere ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ne teyit edebilirim, ne de tekzip edebilirim" demişti.

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sergey narışkin, william burns, ankara, görüşme