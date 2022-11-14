https://sputniknews.com.tr/20221114/wsj-abd-kieve-moskova-ile-muzakerelerde-gercekci-pozisyonlari-dusunmesini-tavsiye-etti-1063396274.html
WSJ: ABD Kiev'e Moskova ile müzakerelerde ‘gerçekçi’ pozisyonları düşünmesini tavsiye etti
WSJ: ABD Kiev'e Moskova ile müzakerelerde ‘gerçekçi’ pozisyonları düşünmesini tavsiye etti
Wall Street Journal gazetesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı son görüşmede... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T00:15+0300
2022-11-14T00:15+0300
2022-11-14T00:15+0300
jake sullivan
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
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Wall Street Journal gazetesinin, diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD’li bürokratlar Kiev’e müzakere fikrine açıklık göstermesini önerdi.Haberde, “Tartışmalara aşina olan iki Avrupalı diplomat, Sullivan'ın Zelenskiy'nin ekibine müzakerelerde Kırım'ın kontrolünü yeniden ele geçirme hedefini gözden geçirmek dahil olmak üzere gerçekçi talepler ve öncelikler hakkında düşünmelerini tavsiye ettiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.Zelenskiy daha önce CNN’e verdiği demeçte Moskova ile görüşmeler için ‘kapıyı kapatmadığını’ söylemişti.ABD merkezli Politico gazetesi, kendi kaynaklarına dayanarak Ukrayna Devlet Başkanı’nın tutumunun Jake Sullivan’ın yaptığı Ukrayna ziyaretinden birkaç gün geçtikten sonra değiştiğini yazmıştı.
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jake sullivan, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
jake sullivan, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
WSJ: ABD Kiev'e Moskova ile müzakerelerde ‘gerçekçi’ pozisyonları düşünmesini tavsiye etti
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Wall Street Journal gazetesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı son görüşmede Ukrayna'daki durumun çözümü için müzakerelerde ‘gerçekçi’ pozisyonlar düşünmesini önerdiğini yazdı.
Wall Street Journal gazetesinin, diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD’li bürokratlar Kiev’e müzakere fikrine açıklık göstermesini önerdi.
Haberde, “Tartışmalara aşina olan iki Avrupalı diplomat, Sullivan'ın Zelenskiy'nin ekibine müzakerelerde Kırım'ın kontrolünü yeniden ele geçirme hedefini gözden geçirmek dahil olmak üzere gerçekçi talepler ve öncelikler hakkında düşünmelerini tavsiye ettiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.
Zelenskiy daha önce CNN’e verdiği demeçte Moskova ile görüşmeler için ‘kapıyı kapatmadığını’ söylemişti.
ABD merkezli Politico gazetesi, kendi kaynaklarına dayanarak Ukrayna Devlet Başkanı’nın tutumunun Jake Sullivan’ın yaptığı Ukrayna ziyaretinden birkaç gün geçtikten sonra değiştiğini yazmıştı.