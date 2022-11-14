https://sputniknews.com.tr/20221114/wsj-abd-kieve-moskova-ile-muzakerelerde-gercekci-pozisyonlari-dusunmesini-tavsiye-etti-1063396274.html

WSJ: ABD Kiev'e Moskova ile müzakerelerde ‘gerçekçi’ pozisyonları düşünmesini tavsiye etti

WSJ: ABD Kiev'e Moskova ile müzakerelerde ‘gerçekçi’ pozisyonları düşünmesini tavsiye etti

Wall Street Journal gazetesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı son görüşmede... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T00:15+0300

2022-11-14T00:15+0300

2022-11-14T00:15+0300

jake sullivan

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056519554_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a75b149d2fd717eedec33ab930c27a4.jpg

Wall Street Journal gazetesinin, diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD’li bürokratlar Kiev’e müzakere fikrine açıklık göstermesini önerdi.Haberde, “Tartışmalara aşina olan iki Avrupalı diplomat, Sullivan'ın Zelenskiy'nin ekibine müzakerelerde Kırım'ın kontrolünü yeniden ele geçirme hedefini gözden geçirmek dahil olmak üzere gerçekçi talepler ve öncelikler hakkında düşünmelerini tavsiye ettiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.Zelenskiy daha önce CNN’e verdiği demeçte Moskova ile görüşmeler için ‘kapıyı kapatmadığını’ söylemişti.ABD merkezli Politico gazetesi, kendi kaynaklarına dayanarak Ukrayna Devlet Başkanı’nın tutumunun Jake Sullivan’ın yaptığı Ukrayna ziyaretinden birkaç gün geçtikten sonra değiştiğini yazmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jake sullivan, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy