https://sputniknews.com.tr/20221109/politico-abd-zelenskiyi-rusyayla-muzakere-sartlarini-yumusatmaya-zorladi-1063252926.html

Politico: ABD, Zelenskiy'i Rusya'yla müzakere şartlarını yumuşatmaya zorladı

Politico: ABD, Zelenskiy'i Rusya'yla müzakere şartlarını yumuşatmaya zorladı

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den çatışmaları barışçıl yoldan sonlandırmaya hazır olduğunu tüm dünyaya göstermeye ve Rusya'yla müzakere... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T18:42+0300

2022-11-09T18:42+0300

2022-11-09T18:42+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

müzakere

vladimir zelenskiy

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Politico'nun ABD'li kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, Zelenskiy'den müzakerelere yeniden başlamaya yönelik şartlar listesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyaloğun imkansız olduğuna dair maddeyi çıkarmasını sağladı.Zelenskiy'in 7 Kasım'da Rusya'yla müzakereler için sıraladığı 5 şart arasında daha önce açıklanan Putin'le müzakerelerin imkansız olduğu maddesinin yer almadığına dikkat çeken Politico, Kiev'in tutumundaki bu değişikliğin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yumuşak zorlamasıyla doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizdi.Politico, Zelenskiy'in müzakere masasına oturma şartlarını ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Kiev ziyareti de dahil Ukrayna ile ABD arasındaki uzun süren görüşmeler sonucunda yumuşattığını ve Washington'un Kiev'den çatışmaları barışçıl yoldan sonlandırmaya hazır olduğunu tüm dünyaya göstermesini talep ettiğini aktardı.Bu arada kaynaklardan biri, Washington'un Rusya-Ukrayna müzakerelerinin hemen başlamasını gerekli görmediğini ifade etti.Daha önce Zelenskiy, Putin görevde olduğu sürece müzakere masasına oturmama kararı aldığını duyurmuştu.

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abd, ukrayna, müzakere, vladimir zelenskiy