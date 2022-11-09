Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221109/politico-abd-zelenskiyi-rusyayla-muzakere-sartlarini-yumusatmaya-zorladi-1063252926.html
Politico: ABD, Zelenskiy'i Rusya'yla müzakere şartlarını yumuşatmaya zorladı
Politico: ABD, Zelenskiy'i Rusya'yla müzakere şartlarını yumuşatmaya zorladı
ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den çatışmaları barışçıl yoldan sonlandırmaya hazır olduğunu tüm dünyaya göstermeye ve Rusya'yla müzakere... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T18:42+0300
2022-11-09T18:42+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
müzakere
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061733585_0:195:2948:1853_1920x0_80_0_0_98aca83bac4b4dcbb26b7eb11f494832.jpg
Politico'nun ABD'li kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, Zelenskiy'den müzakerelere yeniden başlamaya yönelik şartlar listesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyaloğun imkansız olduğuna dair maddeyi çıkarmasını sağladı.Zelenskiy'in 7 Kasım'da Rusya'yla müzakereler için sıraladığı 5 şart arasında daha önce açıklanan Putin'le müzakerelerin imkansız olduğu maddesinin yer almadığına dikkat çeken Politico, Kiev'in tutumundaki bu değişikliğin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yumuşak zorlamasıyla doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizdi.Politico, Zelenskiy'in müzakere masasına oturma şartlarını ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Kiev ziyareti de dahil Ukrayna ile ABD arasındaki uzun süren görüşmeler sonucunda yumuşattığını ve Washington'un Kiev'den çatışmaları barışçıl yoldan sonlandırmaya hazır olduğunu tüm dünyaya göstermesini talep ettiğini aktardı.Bu arada kaynaklardan biri, Washington'un Rusya-Ukrayna müzakerelerinin hemen başlamasını gerekli görmediğini ifade etti.Daha önce Zelenskiy, Putin görevde olduğu sürece müzakere masasına oturmama kararı aldığını duyurmuştu.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1061733585_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_90904dea63c0782abe7b5d991ce46786.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, müzakere, vladimir zelenskiy
abd, ukrayna, müzakere, vladimir zelenskiy

Politico: ABD, Zelenskiy'i Rusya'yla müzakere şartlarını yumuşatmaya zorladı

18:42 09.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky Vladimir Zelenskiy
 Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone olTelegram
ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den çatışmaları barışçıl yoldan sonlandırmaya hazır olduğunu tüm dünyaya göstermeye ve Rusya'yla müzakere masasına oturma şartlarını yumuşatmaya zorladığı belirtildi.
Politico'nun ABD'li kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, Zelenskiy'den müzakerelere yeniden başlamaya yönelik şartlar listesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le diyaloğun imkansız olduğuna dair maddeyi çıkarmasını sağladı.

Zelenskiy'in 7 Kasım'da Rusya'yla müzakereler için sıraladığı 5 şart arasında daha önce açıklanan Putin'le müzakerelerin imkansız olduğu maddesinin yer almadığına dikkat çeken Politico, Kiev'in tutumundaki bu değişikliğin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yumuşak zorlamasıyla doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizdi.

Politico, Zelenskiy'in müzakere masasına oturma şartlarını ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Kiev ziyareti de dahil Ukrayna ile ABD arasındaki uzun süren görüşmeler sonucunda yumuşattığını ve Washington'un Kiev'den çatışmaları barışçıl yoldan sonlandırmaya hazır olduğunu tüm dünyaya göstermesini talep ettiğini aktardı.

Bu arada kaynaklardan biri, Washington'un Rusya-Ukrayna müzakerelerinin hemen başlamasını gerekli görmediğini ifade etti.

Daha önce Zelenskiy, Putin görevde olduğu sürece müzakere masasına oturmama kararı aldığını duyurmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала