https://sputniknews.com.tr/20221111/foreign-policy-abd-rusya-ile-muzakerelerde-gizli-hedefine-ulasmak-istiyor-1063340421.html
Foreign Policy: ABD, Rusya ile müzakerelerde gizli hedefine ulaşmak istiyor
Foreign Policy: ABD, Rusya ile müzakerelerde gizli hedefine ulaşmak istiyor
ABD'nin Foreign Policy (FP) dergisi, Rusya ile START anlaşmasına ilişkin müzakerelerin ABD'nin gizli hedefi olduğunu yazdı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T22:39+0300
2022-11-11T22:39+0300
2022-11-11T22:39+0300
ukrayna krizi
foreign policy (fp)
ukrayna
ukrayna krizi
abd
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Dergide yayınlanan makalede, Beyaz Saray'ın 2022 yazından bu yana gizli hedefinin, Rus-Amerikan ilişkilerinde devam eden gerilimlere rağmen, Moskova ile START anlaşması üzerinde diyaloğu sürdürme arzusu olduğu belirtildi.Makalede, “Konuya vakıf mevcut ve eski ABD'li yetkililere göre, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yazından bu yana gizli hedefi, START görüşmelerini yeniden başlatmaktı. Bu konuda Rusya ile yeni bir görüşme planlanması birkaç aydır sürüyor” ifadelerine yer verildi.ABD’nin Ukrayna'daki durumla ilgili artan gerilime rağmen Rusya ile nükleer silahların kontrolü konusunda müzakerelere devam etme niyetini açıkladığına dikkat çekilen makalede ayrıca, görüşmelerin Biden yönetiminin Rusya'ya yaptırımlar uygulamasına ve onu uluslararası alanda ‘dışlanan unsur’ haline getirmek istemesine rağmen bazı dış politika meselelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kurmaya istekli olduğunu gösterdiğine vurgu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221111/politico-abd-bazi-avrupa-ulkelerinin-rusyaya-yaptirimlari-reddetmesinden-korkuyor-1063335908.html
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foreign policy (fp), ukrayna, ukrayna krizi, abd
foreign policy (fp), ukrayna, ukrayna krizi, abd
Foreign Policy: ABD, Rusya ile müzakerelerde gizli hedefine ulaşmak istiyor
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ABD'nin Foreign Policy (FP) dergisi, Rusya ile START anlaşmasına ilişkin müzakerelerin ABD'nin gizli hedefi olduğunu yazdı.
Dergide yayınlanan makalede, Beyaz Saray'ın 2022 yazından bu yana gizli hedefinin, Rus-Amerikan ilişkilerinde devam eden gerilimlere rağmen, Moskova ile START anlaşması üzerinde diyaloğu sürdürme arzusu olduğu belirtildi.
Makalede, “Konuya vakıf mevcut ve eski ABD'li yetkililere göre, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yazından bu yana gizli hedefi, START görüşmelerini yeniden başlatmaktı. Bu konuda Rusya ile yeni bir görüşme planlanması birkaç aydır sürüyor” ifadelerine yer verildi.
ABD’nin Ukrayna'daki durumla ilgili artan gerilime rağmen Rusya ile nükleer silahların kontrolü konusunda müzakerelere devam etme niyetini açıkladığına dikkat çekilen makalede ayrıca, görüşmelerin Biden yönetiminin Rusya'ya yaptırımlar uygulamasına ve onu uluslararası alanda ‘dışlanan unsur’ haline getirmek istemesine rağmen bazı dış politika meselelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kurmaya istekli olduğunu gösterdiğine vurgu yapıldı.