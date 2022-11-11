https://sputniknews.com.tr/20221111/politico-abd-bazi-avrupa-ulkelerinin-rusyaya-yaptirimlari-reddetmesinden-korkuyor-1063335908.html

Politico: ABD, bazı Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yaptırımları reddetmesinden korkuyor

Politico: ABD, bazı Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yaptırımları reddetmesinden korkuyor

Politico gazetesi, ABD yönetiminin, Rusya’ya uyguladığı yaptırımların, ekonomik durumu giderek kötüleşen Avrupalı müttefikler tarafından destek göreceği... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T18:26+0300

2022-11-11T18:26+0300

2022-11-11T18:26+0300

dünya

politico

abd

rusya

abd

yaptırım

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062458819_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_5b4fa79ef65795bcc3b630d13f2f79d8.png

ABD idaresindeki üst düzey yöneticilere dayandırılan haberde, Avrupa’da çalışan ABD’li yetkililerden, 'nüfusu Rusya’ya destek veren bazı ülkelerin yaptırımlara daha fazla kızdığı ve fiyatlardaki artıştan ABD’yi sorumlu tuttuğu' yönündeki uyarılarının son zamanlarda arttığı ifade edildi. Bu bağlamda, Washington’daki yetkililerin, bu tür eğilimler sonucu Avrupalı liderlerin, kamuoyu baskısı yüzünden Rusya’ya yaptırımlara destek vermekten vazgeçişi değerlendirebileceğinden endişe ettiği kaydedildi.İki kaynak, bu endişelerin, Avrupalı liderlerin ABD stratejisine bağlı kalmasının nasıl sağlanacağı konusunda kilit ABD’li yetkililer arasında telefon trafiğine yol açtığını anlattı.Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, “Henüz hiçbir değişiklik yok. Ama durum sağlam değil” dedi.

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

politico, abd, rusya, abd, yaptırım, ukrayna krizi