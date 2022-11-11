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https://sputniknews.com.tr/20221111/politico-abd-bazi-avrupa-ulkelerinin-rusyaya-yaptirimlari-reddetmesinden-korkuyor-1063335908.html
Politico: ABD, bazı Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yaptırımları reddetmesinden korkuyor
Politico: ABD, bazı Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yaptırımları reddetmesinden korkuyor
Politico gazetesi, ABD yönetiminin, Rusya’ya uyguladığı yaptırımların, ekonomik durumu giderek kötüleşen Avrupalı müttefikler tarafından destek göreceği... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T18:26+0300
2022-11-11T18:26+0300
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rusya
abd
yaptırım
ukrayna krizi
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ABD idaresindeki üst düzey yöneticilere dayandırılan haberde, Avrupa’da çalışan ABD’li yetkililerden, 'nüfusu Rusya’ya destek veren bazı ülkelerin yaptırımlara daha fazla kızdığı ve fiyatlardaki artıştan ABD’yi sorumlu tuttuğu' yönündeki uyarılarının son zamanlarda arttığı ifade edildi. Bu bağlamda, Washington’daki yetkililerin, bu tür eğilimler sonucu Avrupalı liderlerin, kamuoyu baskısı yüzünden Rusya’ya yaptırımlara destek vermekten vazgeçişi değerlendirebileceğinden endişe ettiği kaydedildi.İki kaynak, bu endişelerin, Avrupalı liderlerin ABD stratejisine bağlı kalmasının nasıl sağlanacağı konusunda kilit ABD’li yetkililer arasında telefon trafiğine yol açtığını anlattı.Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, “Henüz hiçbir değişiklik yok. Ama durum sağlam değil” dedi.
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politico, abd, rusya, abd, yaptırım, ukrayna krizi
politico, abd, rusya, abd, yaptırım, ukrayna krizi

Politico: ABD, bazı Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yaptırımları reddetmesinden korkuyor

18:26 11.11.2022
© Sputnikİnfografik
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© Sputnik
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Politico gazetesi, ABD yönetiminin, Rusya’ya uyguladığı yaptırımların, ekonomik durumu giderek kötüleşen Avrupalı müttefikler tarafından destek göreceği konusundaki endişesinin giderek arttığını belirtti.
ABD idaresindeki üst düzey yöneticilere dayandırılan haberde, Avrupa’da çalışan ABD’li yetkililerden, 'nüfusu Rusya’ya destek veren bazı ülkelerin yaptırımlara daha fazla kızdığı ve fiyatlardaki artıştan ABD’yi sorumlu tuttuğu' yönündeki uyarılarının son zamanlarda arttığı ifade edildi. Bu bağlamda, Washington’daki yetkililerin, bu tür eğilimler sonucu Avrupalı liderlerin, kamuoyu baskısı yüzünden Rusya’ya yaptırımlara destek vermekten vazgeçişi değerlendirebileceğinden endişe ettiği kaydedildi.
İki kaynak, bu endişelerin, Avrupalı liderlerin ABD stratejisine bağlı kalmasının nasıl sağlanacağı konusunda kilit ABD’li yetkililer arasında telefon trafiğine yol açtığını anlattı.
Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, “Henüz hiçbir değişiklik yok. Ama durum sağlam değil” dedi.
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