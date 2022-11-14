https://sputniknews.com.tr/20221114/g20de-merakla-beklenen-gorusme-siden-bidena-baris-icin-tum-ulkelerle-birlikte-calisma-mesaji-1063407385.html

G20'de merakla beklenen görüşme: Şi'den Biden'a 'barış için tüm ülkelerle birlikte çalışma' mesajı

G20'de merakla beklenen görüşme: Şi'den Biden'a 'barış için tüm ülkelerle birlikte çalışma' mesajı

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşme, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesinde gerçekleşiyor. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T13:07+0300

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dünya

şi cinping

joe biden

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G20 zirvesinde ABD ve Çin bayrakları önünde el sıkışarak kameralara poz veren ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ardından ikili görüşmeye geçti. Şi, Biden'a 'barış umudu ve küresel istikrara güven getirmek için tüm ülkelerle birlikte çalışmak gerektiği' mesajını verdi.Çin lideri, ABD'li mevkidaşına, 'stratejik ikili konularda dürüst müzakereler yapmaya, bölgesel ve küresel durumu tartışmaya hazır olduğunu' söyledi.Biden da "Dünya küresel sorunların çözümü için ABD ile Çin'in anahtar rol oynamasını bekliyor" karşılığını verdi. Pekin ile Washington arasındaki farklılıkların üstesinden gelinmesi gerektiğini söyleyen ABD lideri, Çin ile 'açık ve dürüst diyalog umudunu' dile getirdi.İki ülke arasında işbirliği alanları bulmanın kendisi ile Şi'nin kişisel sorumluluğunda olduğunu ifade eden Biden, 'ABD-Çin ihtilafından kaçınma umudundan' söz ederek, 'iki ülkenin ilişkilerini düzgün şekilde ele almaları gerektiğini' sözlerine ekledi.Gündemlerinde Tayvan, Ukrayna krizi, Rusya ile ilgili tutum, Kuzey Kore, ekonomik rekabet, insan hakları olan Şi ile Biden'ın Pekin ile Washington arasında gerilim kaynağı olan anlaşmazlıklarda 'kırmızı çizgilerini' ortaya koymaları beklentisi, görüşme önce medyada yer aldı. Çin Devlet Başkan, Kovid-19 pandemisinin başlamasından beri yaklaşık 2.5 yıl boyunca yurtdışı ziyaretlerine ara vermiş ve yüz yüze diplomasiden kaçınmıştı.Daha önce her ikisinin de başkan yardımcısı olarak mevkidaş olduğu dönemde yüz yüze görüşmelerde bulunan Şi ile Biden, ikincisinin Ocak 2021'de Beyaz Saray'a yerleşmesinden bu yana yalnızca iki kez çevrimiçi ve bir kez de telefonda görüştü.

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