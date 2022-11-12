https://sputniknews.com.tr/20221112/bidendan-yeni-gaf-kambocya-ile-kolombiyayi-karistirdi-1063365539.html
Biden'dan yeni gaf: Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı
Biden'dan yeni gaf: Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı
ABD Başkanı Biden, ASEAN zirvesindeki konuşmasında ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırarak, "Kolombiya'nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T22:21+0300
2022-11-12T22:21+0300
2022-11-12T22:24+0300
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joe biden
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kamboçya
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güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
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ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı.Evening Standard gazetesinin haberine göre, Biden, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'teki ASEAN zirvesinde katılımcı ülkelere hitap etti.Konuşmasında ev sahibi Kamboçya'ya teşekkür etmek isteyen Biden, yanlışlıkla bu ülkeye "Kolombiya" dedi.Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221110/bidendan-yeni-gaf-hersonla-felluceyi-karistirdi--1063269562.html
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joe biden, abd, kamboçya, asean, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
joe biden, abd, kamboçya, asean, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
Biden'dan yeni gaf: Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı
22:21 12.11.2022 (güncellendi: 22:24 12.11.2022) Abone ol
ABD Başkanı Biden, ASEAN zirvesindeki konuşmasında ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırarak, "Kolombiya'nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve hepimizi ağırladığı için başbakana teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı.
Evening Standard gazetesinin haberine göre, Biden, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'teki ASEAN zirvesinde katılımcı ülkelere hitap etti.
Konuşmasında ev sahibi Kamboçya'ya teşekkür etmek isteyen Biden, yanlışlıkla bu ülkeye "Kolombiya" dedi.
Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Artık Kamboçya'da tekrar bir araya geldiğimize göre, halihazırda kaydettiğimizden daha güçlü ilerlemeler kaydetmeyi dört gözle bekliyorum. Kolombiya'nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve hepimizi ağırladığı için başbakana teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca Endonezya'nın bu yıl yaptığı tüm çalışmalarda yer alacağımızı onaylamak istiyorum."