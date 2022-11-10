https://sputniknews.com.tr/20221110/bidendan-yeni-gaf-hersonla-felluceyi-karistirdi--1063269562.html
Biden'dan yeni gaf: Herson'la Felluce'yi karıştırdı
Biden'dan yeni gaf: Herson'la Felluce'yi karıştırdı
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya katılan Herson bölgesi ile Irak'ın Felluce şehrini birbirine karıştırdı. Rusya ordusunun 'Herson'dan çekildiğini' söylemek... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T02:31+0300
2022-11-10T02:31+0300
2022-11-10T02:41+0300
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felluce
herson
basın toplantısı
gaf
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ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da düzenlenen ve sonuçların henüz netleşmediği ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bu sırada Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna değinen Biden, yeni bir gafa imza attı. 79 yaşındaki ABD Başkanı, referandumla Rusya'ya katılan Herson kenti ile Irak'ın Felluce şehrini karıştırdı. Rus kuvvetlerinin 'Herson'dan çekildiğini' söylemek isteyen Biden, "Ruslar Felluce'den çekiliyor" dedi. Neyse ki hatasının farkına kısa sürede varan ABD Başkanı, 'Herson şehri' diyerek cümlesini düzeltti.
https://sputniknews.com.tr/20221110/abd-baskani-biden-2024-baskanlik-secimleri-icin-adaylik-niyetinde-oldugunu-soyledi-1063267981.html
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abd, joe biden, felluce, herson, basın toplantısı, gaf
abd, joe biden, felluce, herson, basın toplantısı, gaf
Biden'dan yeni gaf: Herson'la Felluce'yi karıştırdı
02:31 10.11.2022 (güncellendi: 02:41 10.11.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya katılan Herson bölgesi ile Irak'ın Felluce şehrini birbirine karıştırdı. Rusya ordusunun 'Herson'dan çekildiğini' söylemek isteyen Biden, "Ruslar Felluce'den çekiliyor" dedi. ABD lideri, kısa sürede Felluce'nin Irak'ta olduğunu hatırlayıp kendisini düzeltti.
ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da düzenlenen ve sonuçların henüz netleşmediği ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bu sırada Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna değinen Biden, yeni bir gafa imza attı. 79 yaşındaki ABD Başkanı, referandumla Rusya'ya katılan Herson kenti ile Irak'ın Felluce şehrini karıştırdı.
Rus kuvvetlerinin 'Herson'dan çekildiğini' söylemek isteyen Biden, "Ruslar Felluce'den çekiliyor" dedi.
Neyse ki hatasının farkına kısa sürede varan ABD Başkanı, 'Herson şehri' diyerek cümlesini düzeltti.