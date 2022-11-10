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ABD Başkanı Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu söyledi
ABD Başkanı Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu ve bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini söyledi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
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joe biden, abd
joe biden, abd

ABD Başkanı Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu söyledi

01:01 10.11.2022 (güncellendi: 01:09 10.11.2022)
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu ve bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini söyledi.
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