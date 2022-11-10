https://sputniknews.com.tr/20221110/abd-baskani-biden-2024-baskanlik-secimleri-icin-adaylik-niyetinde-oldugunu-soyledi-1063267981.html
ABD Başkanı Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu söyledi
ABD Başkanı Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu ve bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini söyledi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T01:01+0300
2022-11-10T01:01+0300
2022-11-10T01:09+0300
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joe biden, abd
ABD Başkanı Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu söyledi
01:01 10.11.2022 (güncellendi: 01:09 10.11.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için adaylık niyetinde olduğunu ve bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini söyledi.