https://sputniknews.com.tr/20221111/cin-rusya-ile-iliskilerimiz-kaya-gibi-saglam-1063330598.html

Çin: Rusya ile ilişkilerimiz kaya gibi sağlam

Çin: Rusya ile ilişkilerimiz kaya gibi sağlam

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ülkesinin Rusya ile ilişkilerinin 'kaya gibi sağlam' olduğunu, bu işbirliğinin herhangi bir ülkeyi hedef almadığını... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T15:58+0300

2022-11-11T15:58+0300

2022-11-11T16:51+0300

dünya

cao licien

rusya

çin

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104184/40/1041844093_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1bfb930e2de8eced7ce3044c4dbd6993.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Rusya ile mevcut ilişkilerini müttefiklik görmediği ve belirli bir mesafeyi korumaya çalıştığı iddiasına yanıt verdi.Cao, düzenlediği basın toplantısında, "Size söyleyebileceğim şey, Çin-Rus ilişkilerinin kaya gibi sağlam olduğu. Yeni dönemde birbirlerinin en büyük komşuları ve kapsamlı stratejik ortakları olan Çin ve Rusya, bloklara ayrılmama, çatışmama ve üçüncü taraflara karşı yönlendirme yapmamanın yanı sıra çeşitli alanlarda karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı faydaya dayalı ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kaldılar" ifadelerini kullandı.Pekin ve Moskova arasındaki ilişkilerin uzun vadeli, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişiminin temel olarak iki ülke arasındaki yüksek düzeydeki karşılıklı güvene dayandığını kaydeden Cao, "Çin, ikili ilişkilerin doğru yönde sürekli ve emin bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunmak üzere Rus tarafıyla işbirliğine hazır" dedi.Sözcü, ayrıca Çin'in 'barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesine' bağlı kalacağını, diğer ülkelerle dostane işbirliğini geliştireceğini, yeni bir tür uluslararası ilişkilerin inşasını teşvik edeceğini ve büyük güçler arasında koordinasyon ve pozitif etkileşimi teşvik edeceğini da sözlerine ekledi.Çin lideri Şi, G20 Zirvesi'nde Biden ile görüşecekÇin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacağı ve zirve marjında ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile yüz yüze görüşeceği bildirildi.Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şi'nin gelecek hafta Endonezya'daki 17'nci G20 Zirvesi'ne, ardından da Tayland'daki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) Zirvesi'ne katılacağı belirtildi.Açıklamada, Şi'nin G20 Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile APEC Zirvesi'nde de Senegal Cumhurbaşkanı Mack Sall, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve diğer liderlerle görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.Şi ile Biden, ilk kez yüz yüze görüşecekŞi ile Biden'ın, Çin ile ABD arasında küresel güç rekabetinin ve gerilimlerin arttığı dönemde gerçekleştireceği görüşme, özel önem taşıyor.İki lider, ABD Başkanı'nın göreve gelmesinden bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek.Liderler, daha önce her ikisi de devlet başkanı yardımcısı oldukları dönemde yüz yüze görüşmelerde bulunmuş, Biden'ın seçilmesinin ardından geçen sürede 4 kez telefonda görüşmüştü.Biden, dün, Senato ve Temsilciler Meclisi ara seçimleri sonrası düzenlediği basın toplantısında, görüşmede muhatabına ABD'nin Tayvan konusundaki kırmızı çizgilerini aktaracağını belirtmişti.Toplantıda, Çin'in işgali halinde Amerikan askerinin Tayvan'ı koruyacağını Şi'ye söyleyip söylemeyeceği sorulan Biden, temel konularda ödün vermenin söz konusu olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetmişti: "Onunla konuştuğumda yapmak istediğim; her iki tarafın kırmızı çizgilerinin ne olduğunu ortaya koymak. Onun Çin'in ulusal çıkarları açısından kritik gördüğü şeyin ne olduğunu anlamak, benim ABD'nin ulusal çıkarları açısından kritik olduğuna inandıklarımı aktarmak ve sonunda bu ikisinin çatışıp çatışmadığına karşılıklı karar vermek."'Ortak zemin inşa etmeye odaklanacaklar'South China Morning Post gazetesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi de 'görüşmede Tayvan, insan hakları, Ukrayna ihtilafı ve zararlı ekonomik pratiklerin ele alınacağını' belirtti.Görüşmede sorunlarının tamamen çözülmesinin ve önemli bir uzlaşmanın beklenmediğinin altını çizen yetkili, liderlerin 'ortak zemin inşa etmeye odaklanacağı' değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221108/rusya-ve-cin-ortak-projelere-13-milyar-dolar-yatirim-yapmayi-kabul-etti-1063212313.html

https://sputniknews.com.tr/20221111/abd-son-iki-ayda-rusya-cin-ve-iranin-komsularina-milyar-dolarlik-silah-satislari-gerceklestirdi-1063328228.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cao licien, rusya, çin, joe biden