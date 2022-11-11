https://sputniknews.com.tr/20221111/abd-son-iki-ayda-rusya-cin-ve-iranin-komsularina-milyar-dolarlik-silah-satislari-gerceklestirdi-1063328228.html

ABD son iki ayda Rusya, Çin ve İran’ın komşularına milyar dolarlık silah satışları gerçekleştirdi

ABD son iki ayda Rusya, Çin ve İran’ın komşularına milyar dolarlık silah satışları gerçekleştirdi

Dünyanın en büyük silah ihracatçısı konumunda bulunan ABD’nin Ekim ve Kasım aylarında Rusya, Çin ve İran’ın komşu ülkelerine milyarlarca dolarlık savunma... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T14:55+0300

2022-11-11T14:55+0300

2022-11-11T14:57+0300

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Sputnik’in ABD Savunma Güvenlik İş birliği Ajansı (DSCA) Yabancı Askeri Satışlar (FMS) verilerinden derlediği bilgilere göre ABD, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa, Asya ve Ortadoğu’dan birçok ülkeye silah satışı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Bu ülkelerin ABD’nin Rusya, Çin ve İran tehdidi yarattığı ve bunun propagandasını yaptığı ülkeler olması da dikkat çekiyor.Ukrayna krizinin ardından Avrupa’ya satışlar arttıABD, Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonunun ardından Avrupa’nın birçok ülkesine yeni silah satışlarına imza attı.2022’nin ilk yarısında Polonya ile 6 milyar dolarlık M1A2 Abrams tankı ve MQ-9 Reaper İHA, Almanya ile de 3.7 milyar dolarlık 35 adet F-35 savaş uçağı ihalesini imzalayan ABD, Avrupa’ya satışlarına Ekim ve Kasım aylarında da devam etti.2 Kasım’da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan satışa göre NATO’ya üye olmak için başvurularını tamamlayan ancak Türkiye’nin vetosuna takılan Finlandiya, ABD’li Lockheed Martin’den 535 milyon dolar değerinde Güdümlü Çok Namlulu Roketatar Sistemi (GMLRS) alacak.Belçika ise F-16 ve F-35’leri için 120 adet AIM-120C-8 orta menzilli havadan havaya füze (AMRAAM) almaya hazırlanıyor. Değeri 380 milyon dolar olan ve Raytheon tarafından gerçekleştirilecek satış için 8 Kasım’da onay verildi.Baltık ülkesi Litvanya ise Ukrayna’da adının sıkça duyulduğu HIMARS yani Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi almak üzere adım attı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayından 9 Kasım’da geçen satışa göre Litvanya, Lockheed Martin’den 495 milyon dolar değerinde 8 adet HIMARS alacak.Asya Pasifik’te hedefte Çin varAsya Pasifik’te ABD’nin “birincil tehdit” ilan ettiği Çin’e karşı iki önemli müttefiki olan Avustralya ve Japonya da silahlanmaya devam ediyor.Bu kapsamda 19 Ekim’de onaylanan satışa göre ABD’den Avustralya’ya toplam 162 milyon dolar değerinde Sikorsky MH-60R SEA HAWK helikopteri parça tedariki sağlanacak.Avustralya’ya yönelik asıl satış ise 2 Kasım’da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandı. 6.35 milyar dolarlık satış kapsamında Avustralya Lockheed Martin’den 24 adet C-130J-30 Super Hercules askeri nakliye uçağı alacak.ABD’nin bölgedeki bir diğer müttefiki Japonya ise 450 milyon dolara 32 adet SM-6 füzesi ve ilgili ekipmanları almaya hazırlanıyor.İran tehdidi ile Körfez’e satışlarÖte yandan ABD Körfez ülkelerine İran tehdidi üzerinden uzun yıllardır milyar dolarlık bütçeli silah satışları gerçekleştiriyor.Son olarak da 6 Ekim’de ABD Dışişleri Bakanlığı Körfez ülkesi Kuveyt’e 3 milyar dolarlık bir savunma ekipmanı satışını onayladı. ABD’li Raytheon’un ana yüklenici olduğu ihale kapsamında Ulusal İleri Yerden Havaya Füze Sistemi (NASAMS), Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi (MRADS) ve ilgili füze, radar gibi ekipmanların satışı gerçekleştirilecek.ABD’nin bir diğer Körfez bölgesine silah satışı ise 9 Kasım’da Umman’a oldu. Dışişleri Bakanlığının onayladığı satışa göre Umman’a 385 milyon dolar karşılığında 48 adet AGM-154C stand-off mühimmatı gönderilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221019/turkiyenin-ilk-kisa-menzilli-balistik-fuzesi-tayfun-hangi-avantajlari-saglayabilir---1062485644.html

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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abd, savunma sanayi, rusya, çin, iran, körfez, asya, avrupa, asya & pasifik, lockheed martin, raytheon, turan salcı