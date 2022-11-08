https://sputniknews.com.tr/20221108/rusya-ve-cin-ortak-projelere-13-milyar-dolar-yatirim-yapmayi-kabul-etti-1063212313.html
Rusya ve Çin ortak projelere 1.3 milyar dolar yatırım yapmayı kabul etti
Rusya ve Çin ortak projelere 1.3 milyar dolar yatırım yapmayı kabul etti
Rusya ve Çin’in, yeni ortak projelere 1 milyar 300 milyon dolar yatırım yapma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Tüm projeler Rusya tarafından teklif... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T22:43+0300
2022-11-08T22:43+0300
2022-11-08T22:43+0300
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya-Çin Hükümetler Arası Komisyonu’nun yatırım işbirliğiyle ilgili toplantıda, iki heyetin, Rusya’nın teklif ettiği ortak projelere 1 milyar 300 milyon dolar yatırım yapmayı kabul ettiği aktarıldı.Açıklamaya göre, Çin Kalkınma ve Reformdan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Lin Nianxiu, Rus-Çin yatırım işbirliğinin, Kovid pandemisinin olumsuz etkilerine ve karmaşık uluslararası duruma rağmen büyüme eğiliminde olduğunu söyledi.Lin, “Çin’in istatistiğine göre, 2022’nin ilk 8 ayında Çin’in Rusya’ya yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artarak 450 milyon doları buldu” ifadesini kullandı.Görüşmenin ardından taraflar, yatırım işbirliğinin daha da güçlendirilmesine ilişkin bir mutabakat zaptını imzaladı.Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İlyiçev, iki ülkenin son yıllarda ortak proje sayısını artırdı ve bu artışı sürdürmeyi planlıyorlar.
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rusya, çin
Rusya ve Çin ortak projelere 1.3 milyar dolar yatırım yapmayı kabul etti
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Rusya ve Çin’in, yeni ortak projelere 1 milyar 300 milyon dolar yatırım yapma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Tüm projeler Rusya tarafından teklif edildi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya-Çin Hükümetler Arası Komisyonu’nun yatırım işbirliğiyle ilgili toplantıda, iki heyetin, Rusya’nın teklif ettiği ortak projelere 1 milyar 300 milyon dolar yatırım yapmayı kabul ettiği aktarıldı.
Açıklamaya göre, Çin Kalkınma ve Reformdan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Lin Nianxiu, Rus-Çin yatırım işbirliğinin, Kovid pandemisinin olumsuz etkilerine ve karmaşık uluslararası duruma rağmen büyüme eğiliminde olduğunu söyledi.
Lin, “Çin’in istatistiğine göre, 2022’nin ilk 8 ayında Çin’in Rusya’ya yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artarak 450 milyon doları buldu” ifadesini kullandı.
Görüşmenin ardından taraflar, yatırım işbirliğinin daha da güçlendirilmesine ilişkin bir mutabakat zaptını imzaladı.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İlyiçev, iki ülkenin son yıllarda ortak proje sayısını artırdı ve bu artışı sürdürmeyi planlıyorlar.