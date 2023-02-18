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ABD Başkan Yardımcısı Harris: Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden endişeliyiz
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden endişeliyiz
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Washington’un Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin özel askeri harekatın başlangıcından itibaren derinleşmesinden endişe... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
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59. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD’nin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Harris, “(Özel askeri harekatın başlamasından bu yana) Pekin'in Moskova ile ilişkilerini derinleştirmesinden de endişe duyuyoruz” diye konuştu.‘ABD Ukrayna’ya destek vermeye devam edecek’ABD’nin Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Harris, “ABD, Ukrayna'yı kararlılıkla desteklemeye devam edecek. Ve ona gerektiği kadar yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı.ABD Kongresi'nde hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların Kiev'i desteklemeye devam edeceklerine dikkat çeken Harris, “Ukrayna'nın birleşik transatlantik topluluğundan destek almaya devam edeceğini de biliyoruz” vurgusunu yaptı. 17 Şubat'ta başlayan Münih Güvenlik Konferansı, yarın sona erecek.
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çin, abd, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dünya
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden endişeliyiz
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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Washington’un Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin özel askeri harekatın başlangıcından itibaren derinleşmesinden endişe duyduğunu belirtti.
59. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD’nin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Harris, “(Özel askeri harekatın başlamasından bu yana) Pekin'in Moskova ile ilişkilerini derinleştirmesinden de endişe duyuyoruz” diye konuştu.
‘ABD Ukrayna’ya destek vermeye devam edecek’
ABD’nin Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Harris, “ABD, Ukrayna'yı kararlılıkla desteklemeye devam edecek. Ve ona gerektiği kadar yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı.
ABD Kongresi'nde hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların Kiev'i desteklemeye devam edeceklerine dikkat çeken Harris, “Ukrayna'nın birleşik transatlantik topluluğundan destek almaya devam edeceğini de biliyoruz” vurgusunu yaptı. 17 Şubat'ta başlayan Münih Güvenlik Konferansı, yarın sona erecek.