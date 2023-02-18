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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/abd-baskan-yardimcisi-harris-rusya-ile-cin-arasindaki-iliskilerin-derinlesmesinden-endiseliyiz-1067202879.html
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden endişeliyiz
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden endişeliyiz
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Washington’un Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin özel askeri harekatın başlangıcından itibaren derinleşmesinden endişe... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T17:28+0300
2023-02-18T17:28+0300
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59. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD’nin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Harris, “(Özel askeri harekatın başlamasından bu yana) Pekin'in Moskova ile ilişkilerini derinleştirmesinden de endişe duyuyoruz” diye konuştu.‘ABD Ukrayna’ya destek vermeye devam edecek’ABD’nin Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Harris, “ABD, Ukrayna'yı kararlılıkla desteklemeye devam edecek. Ve ona gerektiği kadar yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı.ABD Kongresi'nde hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların Kiev'i desteklemeye devam edeceklerine dikkat çeken Harris, “Ukrayna'nın birleşik transatlantik topluluğundan destek almaya devam edeceğini de biliyoruz” vurgusunu yaptı. 17 Şubat'ta başlayan Münih Güvenlik Konferansı, yarın sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20230218/japonya-g7-disisleri-bakanlari-rusya-karsiti-yaptirimlari-guclendirme-konusunda-anlasti-1067201268.html
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çin, abd, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden endişeliyiz

17:28 18.02.2023
© AP Photo / Michael ProbstKamala Harris
Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Michael Probst
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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Washington’un Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin özel askeri harekatın başlangıcından itibaren derinleşmesinden endişe duyduğunu belirtti.
59. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD’nin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Harris, “(Özel askeri harekatın başlamasından bu yana) Pekin'in Moskova ile ilişkilerini derinleştirmesinden de endişe duyuyoruz” diye konuştu.

‘ABD Ukrayna’ya destek vermeye devam edecek’

ABD’nin Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Harris, “ABD, Ukrayna'yı kararlılıkla desteklemeye devam edecek. Ve ona gerektiği kadar yardım edeceğiz” ifadelerini kullandı.
ABD Kongresi'nde hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların Kiev'i desteklemeye devam edeceklerine dikkat çeken Harris, “Ukrayna'nın birleşik transatlantik topluluğundan destek almaya devam edeceğini de biliyoruz” vurgusunu yaptı. 17 Şubat'ta başlayan Münih Güvenlik Konferansı, yarın sona erecek.
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