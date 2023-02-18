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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/japonya-g7-disisleri-bakanlari-rusya-karsiti-yaptirimlari-guclendirme-konusunda-anlasti-1067201268.html
Japonya: G7 dışişleri bakanları Rusya karşıtı yaptırımları güçlendirme konusunda anlaştı
Japonya: G7 dışişleri bakanları Rusya karşıtı yaptırımları güçlendirme konusunda anlaştı
Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Münih’te Japonya'nın başkanlığında yapılan ilk toplantıda G7 dışişleri bakanlarının Ukrayna'ya yardımın... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T17:16+0300
2023-02-18T17:16+0300
ukrayna krizi
japonya
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ukrayna krizi
yardım
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ambargo
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Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Toplantıda Ukrayna'daki durum ele alındı, G-7 dışişleri bakanları, hukukun üstünlüğüne dayalı dünya düzeninin sürdürülmesine yönelik anlaşmaları güçlendirme konusunda anlaştı. Bakanlar, Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa olan bağlılığını memnuniyetle karşılayarak bunun için Ukrayna ile aktif işbirliğinin devam etmesi konusunda ortak görüş birliğine vardı. Ayrıca, G7 dışişleri bakanları Ukrayna'ya yardım sağlama konusundaki kararlılıklarını yineledi” denildi. Tarafların ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra üçüncü ülkelere Rusya'yı desteklemeyi bırakma çağrısı yapma konusunda ortak görüşe vardıkları kaydedildi.Toplantıda Hint-Pasifik bölgesindeki duruma da değinildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, G7 dışişleri bakanları ile yalnızca Ukrayna'daki durum konusunda değil, aynı zamanda nisan ayında Nagano'daki G7 dışişleri bakanları toplantısı ve mayıs ayında Hiroşima Zirvesi öncesinde Hint-Pasifik bölgesi ile ilgili görüşmeleri derinleştirmek ve G7 dışişleri bakanlarıyla yakın işbirliğini sürdürme arzusunu dile getirdi” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/zelenskiy-kieve-uzun-menzilli-fuze-tedariki-uzerindeki-tabu-kalkti-1067198795.html
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japonya, g7, g7 zirvesi, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, yardım, yaptırım, ambargo
japonya, g7, g7 zirvesi, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, yardım, yaptırım, ambargo

Japonya: G7 dışişleri bakanları Rusya karşıtı yaptırımları güçlendirme konusunda anlaştı

17:16 18.02.2023
© Sputnik / Ramil SitdikovRusya'ya karşı yaptırımlar
Rusya'ya karşı yaptırımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Münih’te Japonya'nın başkanlığında yapılan ilk toplantıda G7 dışişleri bakanlarının Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesi, Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi ve üçüncü ülkelere Rusya’ya yapılan yardımı durdurma çağrısında bulundukları belirtildi.
Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Toplantıda Ukrayna'daki durum ele alındı, G-7 dışişleri bakanları, hukukun üstünlüğüne dayalı dünya düzeninin sürdürülmesine yönelik anlaşmaları güçlendirme konusunda anlaştı. Bakanlar, Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa olan bağlılığını memnuniyetle karşılayarak bunun için Ukrayna ile aktif işbirliğinin devam etmesi konusunda ortak görüş birliğine vardı. Ayrıca, G7 dışişleri bakanları Ukrayna'ya yardım sağlama konusundaki kararlılıklarını yineledi” denildi. Tarafların ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra üçüncü ülkelere Rusya'yı desteklemeyi bırakma çağrısı yapma konusunda ortak görüşe vardıkları kaydedildi.
Toplantıda Hint-Pasifik bölgesindeki duruma da değinildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, G7 dışişleri bakanları ile yalnızca Ukrayna'daki durum konusunda değil, aynı zamanda nisan ayında Nagano'daki G7 dışişleri bakanları toplantısı ve mayıs ayında Hiroşima Zirvesi öncesinde Hint-Pasifik bölgesi ile ilgili görüşmeleri derinleştirmek ve G7 dışişleri bakanlarıyla yakın işbirliğini sürdürme arzusunu dile getirdi” ifadelerine yer verildi.
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